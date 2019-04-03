И снова печальные новости из мира фантастики и фэнтези. На 71-м году жизни умерла писательница Вонда Макинтайр, о её смерти сообщило издательство Tor.

Поклонникам фантастики Макинтайр известна прежде всего по романам во вселенных «Звёздного пути» и «Звёздных войн». Однако самая необычная и знаковая книга писательницы официально на русском не выпускалась — лишь в малотиражном фан-издании. За роман «Змея сновидений» Макинтайр получила премии «Хьюго», «Небьюла» и «Локус», а также номинации в премиях «Национальная книжная премия» и «Премия Джеймса Типтри-младшего».

«Змея сновидений» (Dreamsnake в оригинале) вышла в 1978 году. Действие романа разворачивается вокруг целительницы, которая отправляется на поиски новой т.н. «змеи сновидений» — её яд способен вызвать оцепенение и галлюцинации у людей, сродни таким эффектам от наркотиков вроде LSD и героина.

Как утверждала Макинтайр, сюжет книги происходит в отдалённом постапокалиптическом будущем на Земле, и всё вокруг сильно отличается от привычного мира. Например, из-за ядерной войны отдельные участки поверхности стали слишком радиоактивными, чтобы в них могли жить люди. Кроме того, биотехнологии в сюжете тоже шагнули далеко вперёд по сравнению с современной Землёй — генетические манипуляции над растениями и животными стали чем-то обыденным. Также в обществе появились альтернативные паттерны сексуального поведения и характерный трайбализм. Неудивительно, что писательница уделила столько внимания биологии живых существ — в юности она получила соответствующее образование.

Писательница умерла у себя дома в Сиэтле после борьбы с раком поджелудочной железы. До самой смерти она пыталась завершить роман под названием «Кривая мира» (Curve of the World). Её соседка а подруга Джейн Хоукинс, так комментировала увлечённость писательницы в последние её дни: