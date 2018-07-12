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Сегодня, 12 июля, стал известен список номинантов на премию «Эмми». И среди номинированных сериалов немало фантастики! Мы приводим основные категории.
Лучший драматический сериал
- «Игра престолов»
- «Рассказ служанки»
- «Очень странные дела»
- «Американцы»
- «Это мы»
- «Мир Дикого Запада»
Лучший комедийный сериал
- «Атланта»
- «Барри»
- «Черноватый»
- «Умерь свой энтузиазм»
- «Блеск»
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «Кремниевая долина»
- «Несгибаемая Кимми Шмидт»
Лучший мини-сериал
- «Алиенист»
- «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»
- «Гений»
- «Забытые богом»
- «Патрик Мелроуз»
Лучший актёр драматического сериала
- Джейсон Бейтман («Озарк»)
- Стерлинг Браун («Это мы»)
- Эд Харрис («Мир Дикого Запада»)
- Мэттью Риз («Американцы»)
- Майло Вентимилья («Это мы»)
- Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»)
Лучшая актриса драматического сериала
- Клэр Фой («Корона»)
- Татьяна Маслани («Тёмное дитя»)
- Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
- Сандра О («Убивая Еву»)
- Кери Расселл («Американцы»)
- Эван Рейчел Вуд («Мир Дикого Запада»)
Лучший актёр комедийного сериала
- Дональд Гловер («Атланта»)
- Билл Хейдер («Барри»)
- Энтони Андерсон («Черноватый»)
- Уильям Мэйси («Бесстыдники»)
- Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»)
- Тед Денсон («Хорошее место»)
Лучшая актриса комедийного сериала
- Памела Эдлон («Всё к лучшему»)
- Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
- Трейси Эллис Росс («Черноватый»)
- Элиссон Дженни («Мамочка»)
- Лили Томлин («Грэйс и Фрэнки»)
- Исса Рей («Белая ворона»)
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме
- Антонио Бандерас («Гений»)
- Даррен Крисс («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)
- Бенедикт Камбербэтч («Патрик Мелроуз»)
- Джефф Дэниелс («Призрачная башня»)
- Джон Ледженд («Иисус Христос — суперзвезда»)
- Джесси Племонс («Чёрное зеркало»)
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Джессика Бил («Грешник»)
- Лора Дёрн («Рассказ»)
- Мишель Докери («Забытые богом»)
- Эдди Фалко («Закон и порядок: Настоящее преступление»)
- Реджина Кинг («Семь секунд»)
- Сара Полсон («Американская история преступлений: Культ»)
Лучший актёр второго плана в драматическом телесериале
- Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»)
- Питер Динклэйдж («Игра престолов»)
- Мэнди Патинкин («Родина»)
- Дэвид Харбор («Очень странные дела»)
- Мэтт Смит («Корона»)
- Джозеф Файнс («Рассказ служанки»)
Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале
- Лена Хиди («Игра престолов»)
- Милли Бобби Браун («Очень странные дела»)
- Энн Дауд («Рассказ служанки»)
- Ванесса Кирби («Корона»)
- Ивонн Страховски («Рассказ служанки»)
- Алексис Бледел («Рассказ служанки»)
- Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада»)
Лучший актёр второго плана в комедийном телесериале
- Брайан Тайри Генри («Атланта»)
- Генри Уинклер («Барри»)
- Луи Андерсон («Баскетс»)
- Алек Болдуин («Субботним вечером в прямом эфире»)
- Кенан Томпсон («Субботним вечером в прямом эфире»)
- Тони Шалуб («Удивительная миссис Мейзел»)
- Титусс Бёрджесс («Несгибаемая Кимми Шмидт»)
Лучшая актриса второго плана в комедийном телесериале
- Зази Битц («Атланта»)
- Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)
- Аиди Брайант (SNL)
- Бетти Гилпин («Блеск»)
- Лесли Джонс (SNL)
- Кейт МакКиннон (SNL)
- Лори Меткалф («Розанна»)
- Меган Маллалли («Уилл и Грейс»)
Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме
- Джефф Дэниелс («Забытые богом»)
- Брэндон Виктор Диксон («Иисус Христос — суперзвезда»)
- Джон Легуизамо («Трагедия в Уэйко»)
- Рики Мартин («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)
- Майкл Сталберг («Призрачная башня»)
- Эдгар Рамирез («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)
- Финн Уиттрок («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
- Сара Бареллис («Иисус Христос — суперзвезда live»)
- Пенелопа Круз («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)
- Джуди Лайт («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)
- Адина Портер («Американская история ужасов: Культ»)
- Мерритт Уивер («Забытые богом»)
- Летиша Райт («Чёрное зеркало»)
Лучший телефильм
- «451 градус по Фаренгейту»
- «Флинт»
- «Патерно»
- «Рассказ»
- «Чёрное зеркало: USS Каллистер»
Лучшая режиссёрская работа в комедийном сериале
- Дональд Гловер («Атланта»)
- Хиро Мурай («Атланта»)
- Билл Хейдер («Барри»)
- Джесси Перец («Блеск»)
- Майк Джадж («Кремниевая долина»)
- Эми Шерман-Паладино («Удивительная миссис Мейзел»)
Лучшая режиссёрская работа в драматическом сериале
- Алан Тейлор («Игра Престолов»)
- Джереми Подесва («Игра Престолов»)
- Джейсон Бейтман («Озарк»)
- Дэниел Сакхейм («Озарк»)
- Братья Даффер («Очень странные дела»)
- Стивен Долдри («Корона»)
- Кари Скогленд («Рассказ служанки»)
Лучший сценарий комедийного сериала
- Дональд Гловер («Атланта»)
- Стефани Робинсон («Атланта»)
- Алек Берг и Билл Хейдер («Барри»)
- Лиз Сарнофф («Барри»)
- Алек Берг («Кремниевая долина»)
- Эми Шерман-Паладино («Удивительная миссис Мейзел»)
Лучший сценарий драматического сериала
- Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс («Игра престолов»)
- Фиби Уоллер-Бридж («Убивая Еву»)
- Братья Дафферы («Очень странные дела»)
- Джоэль Филдс и Джо Вейберг («Американцы»)
- Питер Морган («Корона»)
- Брюс Миллер («Рассказ служанки»)
Лучший сценарий мини-сериала или телефильма
- Скотт Фрэнк («Забытые богом»)
- Дэвид Левео («Иисус Христос — суперзвезда live»)
- Барри Левинсон («Патерно»)
- Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз»)
- Райан Мёрфи («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)
Семидесятая церемония вручения «Эмми» состоится 17 сентября (в России — 18 сентября).
Победители прошлого года
Объявлены победители главной сериальной премии «Эмми 2017»
Драматическая антиутопия «Рассказ служанки» победила в 5 номинациях, хотя фантастика обычно не в почёте.
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