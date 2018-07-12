Сегодня, 12 июля, стал известен список номинантов на премию «Эмми». И среди номинированных сериалов немало фантастики! Мы приводим основные категории.

Лучший драматический сериал

Мир Дикого Запада, 2 сезон 11

Лучший комедийный сериал

  • «Атланта»
  • «Барри»
  • «Черноватый»
  • «Умерь свой энтузиазм»
  • «Блеск»
  • «Удивительная миссис Мейзел»
  • «Кремниевая долина»
  • «Несгибаемая Кимми Шмидт»

Лучший мини-сериал

  • «Алиенист»
  • «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»
  • «Гений»
  • «Забытые богом»
  • «Патрик Мелроуз»

Лучший актёр драматического сериала

  • Джейсон Бейтман («Озарк»)
  • Стерлинг Браун («Это мы»)
  • Эд Харрис («Мир Дикого Запада»)
  • Мэттью Риз («Американцы»)
  • Майло Вентимилья («Это мы»)
  • Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»)
HBO продлили «Мир Дикого Запада» на третий сезон

Лучшая актриса драматического сериала

  • Клэр Фой («Корона»)
  • Татьяна Маслани («Тёмное дитя»)
  • Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
  • Сандра О («Убивая Еву»)
  • Кери Расселл («Американцы»)
  • Эван Рейчел Вуд («Мир Дикого Запада»)

Лучший актёр комедийного сериала

  • Дональд Гловер («Атланта»)
  • Билл Хейдер («Барри»)
  • Энтони Андерсон («Черноватый»)
  • Уильям Мэйси («Бесстыдники»)
  • Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»)
  • Тед Денсон («Хорошее место»)
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Лучшая актриса комедийного сериала

  • Памела Эдлон («Всё к лучшему»)
  • Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
  • Трейси Эллис Росс («Черноватый»)
  • Элиссон Дженни («Мамочка»)
  • Лили Томлин («Грэйс и Фрэнки»)
  • Исса Рей («Белая ворона»)

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме

  • Антонио Бандерас («Гений»)
  • Даррен Крисс («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)
  • Бенедикт Камбербэтч («Патрик Мелроуз»)
  • Джефф Дэниелс («Призрачная башня»)
  • Джон Ледженд («Иисус Христос — суперзвезда»)
  • Джесси Племонс («Чёрное зеркало»)
Названы номинанты на премию «Эмми» 1

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

  • Джессика Бил («Грешник»)
  • Лора Дёрн («Рассказ»)
  • Мишель Докери («Забытые богом»)
  • Эдди Фалко («Закон и порядок: Настоящее преступление»)
  • Реджина Кинг («Семь секунд»)
  • Сара Полсон («Американская история преступлений: Культ»)

Лучший актёр второго плана в драматическом телесериале

  • Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»)
  • Питер Динклэйдж («Игра престолов»)
  • Мэнди Патинкин («Родина»)
  • Дэвид Харбор («Очень странные дела»)
  • Мэтт Смит («Корона»)
  • Джозеф Файнс («Рассказ служанки»)
Названы номинанты на премию «Эмми» 2

Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале

  • Лена Хиди («Игра престолов»)
  • Милли Бобби Браун («Очень странные дела»)
  • Энн Дауд («Рассказ служанки»)
  • Ванесса Кирби («Корона»)
  • Ивонн Страховски («Рассказ служанки»)
  • Алексис Бледел («Рассказ служанки»)
  • Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада»)
Названы номинанты на премию «Эмми» 3

Лучший актёр второго плана в комедийном телесериале

  • Брайан Тайри Генри («Атланта»)
  • Генри Уинклер («Барри»)
  • Луи Андерсон («Баскетс»)
  • Алек Болдуин («Субботним вечером в прямом эфире»)
  • Кенан Томпсон («Субботним вечером в прямом эфире»)
  • Тони Шалуб («Удивительная миссис Мейзел»)
  • Титусс Бёрджесс («Несгибаемая Кимми Шмидт»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном телесериале

  • Зази Битц («Атланта»)
  • Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)
  • Аиди Брайант (SNL)
  • Бетти Гилпин («Блеск»)
  • Лесли Джонс (SNL)
  • Кейт МакКиннон (SNL)
  • Лори Меткалф («Розанна»)
  • Меган Маллалли («Уилл и Грейс»)

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме

  • Джефф Дэниелс («Забытые богом»)
  • Брэндон Виктор Диксон («Иисус Христос — суперзвезда»)
  • Джон Легуизамо («Трагедия в Уэйко»)
  • Рики Мартин («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)
  • Майкл Сталберг («Призрачная башня»)
  • Эдгар Рамирез («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)
  • Финн Уиттрок («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

  • Сара Бареллис («Иисус Христос — суперзвезда live»)
  • Пенелопа Круз («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)
  • Джуди Лайт («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)
  • Адина Портер («Американская история ужасов: Культ»)
  • Мерритт Уивер («Забытые богом»)
  • Летиша Райт («Чёрное зеркало»)

Лучший телефильм

HBO опубликовали новый трейлер экранизации «451 градус по Фаренгейту»

Лучшая режиссёрская работа в комедийном сериале

  • Дональд Гловер («Атланта»)
  • Хиро Мурай («Атланта»)
  • Билл Хейдер («Барри»)
  • Джесси Перец («Блеск»)
  • Майк Джадж («Кремниевая долина»)
  • Эми Шерман-Паладино («Удивительная миссис Мейзел»)

Лучшая режиссёрская работа в драматическом сериале

  • Алан Тейлор («Игра Престолов»)
  • Джереми Подесва («Игра Престолов»)
  • Джейсон Бейтман («Озарк»)
  • Дэниел Сакхейм («Озарк»)
  • Братья Даффер («Очень странные дела»)
  • Стивен Долдри («Корона»)
  • Кари Скогленд («Рассказ служанки»)

Лучший сценарий комедийного сериала

  • Дональд Гловер («Атланта»)
  • Стефани Робинсон («Атланта»)
  • Алек Берг и Билл Хейдер («Барри»)
  • Лиз Сарнофф («Барри»)
  • Алек Берг («Кремниевая долина»)
  • Эми Шерман-Паладино («Удивительная миссис Мейзел»)

Лучший сценарий драматического сериала

  • Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс («Игра престолов»)
  • Фиби Уоллер-Бридж («Убивая Еву»)
  • Братья Дафферы («Очень странные дела»)
  • Джоэль Филдс и Джо Вейберг («Американцы»)
  • Питер Морган («Корона»)
  • Брюс Миллер («Рассказ служанки»)

Лучший сценарий мини-сериала или телефильма

  • Скотт Фрэнк («Забытые богом»)
  • Дэвид Левео («Иисус Христос — суперзвезда live»)
  • Барри Левинсон («Патерно»)
  • Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз»)
  • Райан Мёрфи («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)

Семидесятая церемония вручения «Эмми» состоится 17 сентября (в России — 18 сентября).

Победители прошлого года

Черновик 193

Объявлены победители главной сериальной премии «Эмми 2017»

 18.09.2017

Драматическая антиутопия «Рассказ служанки» победила в 5 номинациях, хотя фантастика обычно не в почёте.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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