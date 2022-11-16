Никакого «Гарри Поттера» на Новый год: WB запретила показывать свои фильмы на российских телеканалах

Портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на свои источники сообщил, что Warner Bros. запретила телеканалам холдинга «Национальная медиа группа» транслировать контент голливудской компании.

В группу каналов входят СТС, РЕН ТВ, «Домашний» и «Пятый». При этом соглашение с WB действует до середины 2024 года.

Другими словами, в этот раз на новогодние праздники мы не увидим марафон «Гарри Поттера» и других популярных фильмов студии.

При этом недавно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вышли некоторые проекты Warner Bros. вроде третьего сезона «Харли Квинн».