Опять злодей: Кевин Бейкон сыграет в перезапуске «Токсичного Мстителя» 

По сообщению The Hollywood Reporter, Кевин Бейкон сыграет антагониста в ребуте «Токсичного Мстителя» студии Legendary.

Оригинальный «Токсичный мститель» вышел в 1984 году и стал самым популярным фильмом компании Troma Entertainment. Он получил три сиквела, мультсериал и собственную линию комиксов.

Сюжет рассказывает о неудачнике-уборщике в фитнес-клубе по имени Мелвин Джанко, который однажды падает в чан с химическими отходами. Герой превращается в гигантского монстра с нечеловеческой силой, которую он решает направить на борьбу с преступностью.

В актёрском составе значатся Питер Динклейдж, Джейкоб Тремблэ и Тэйлор Пейдж. Динклейдж сыграет главного героя, а Бэкон исполнит роль злодея.

Режиссёром и сценаристом выступит Мэйкон Блэр («В этом мире я больше не чувствую себя как дома»).

Производство стартует в Болгарии в конце июня. Дата премьеры пока неизвестна.