Опять злодей: Кевин Бейкон сыграет в перезапуске «Токсичного Мстителя» 

По сообщению The Hollywood Reporter, Кевин Бейкон сыграет антагониста в ребуте «Токсичного Мстителя» студии Legendary.
Оригинальный «Токсичный мститель» вышел в 1984 году и стал самым популярным фильмом компании Troma Entertainment. Он получил три сиквела, мультсериал и собственную линию комиксов.
Сюжет рассказывает о неудачнике-уборщике в фитнес-клубе по имени Мелвин Джанко, который однажды падает в чан с химическими отходами. Герой превращается в гигантского монстра с нечеловеческой силой, которую он решает направить на борьбу с преступностью.
В актёрском составе значатся Питер Динклейдж, Джейкоб Тремблэ и Тэйлор Пейдж. Динклейдж сыграет главного героя, а Бэкон исполнит роль злодея.
Режиссёром и сценаристом выступит Мэйкон Блэр («В этом мире я больше не чувствую себя как дома»).
Производство стартует в Болгарии в конце июня. Дата премьеры пока неизвестна.
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