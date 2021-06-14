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    Опять злодей: Кевин Бейкон сыграет в перезапуске «Токсичного Мстителя» 

    14 июня 2021
    14.06.2021
    655
    0 минут на чтение
    Кевин Бейкон сыграет злодея в перезапуске «Токсичного Мстителя» 

    По сообщению The Hollywood Reporter, Кевин Бейкон сыграет антагониста в ребуте «Токсичного Мстителя» студии Legendary.

    Оригинальный «Токсичный мститель» вышел в 1984 году и стал самым популярным фильмом компании Troma Entertainment. Он получил три сиквела, мультсериал и собственную линию комиксов.

    Сюжет рассказывает о неудачнике-уборщике в фитнес-клубе по имени Мелвин Джанко, который однажды падает в чан с химическими отходами. Герой превращается в гигантского монстра с нечеловеческой силой, которую он решает направить на борьбу с преступностью.

    В актёрском составе значатся Питер Динклейдж, Джейкоб Тремблэ и Тэйлор Пейдж. Динклейдж сыграет главного героя, а Бэкон исполнит роль злодея.

    Режиссёром и сценаристом выступит Мэйкон Блэр («В этом мире я больше не чувствую себя как дома»).

    Производство стартует в Болгарии в конце июня. Дата премьеры пока неизвестна.

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     Дмитрий Кинский |  01.12.2020

    Его снимет режиссер триллера «Придержи тьму».

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