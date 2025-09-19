КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!
Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики

Классика

«Люди Икс»: всё о фильмах серии
Заблуждения: Космос в кино
Перезапуску хоррора «Искатели могил» быть

Дмитрий Кинский
19 сентября 16:25
56
1 минута на чтение
По данным издания Variety, в производстве находится перезапуск хоррора «Искатели могил» 2011 года.
За проект отвечают Колин Минихан и Стюарт Ортиз, которые написали и сняли оригинальную картину.
Главную роль исполнит Джастин Лонг («Варвар»). Он же выступит исполнительным продюсером вместе со своей женой КейтБосворт.
Оригинальная лента рассказывает о команде реалити-шоу, которая сталкивается с потусторонними сущностями в заброшенной психиатрической больнице.
Съемки начнутся в 2026 году.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

