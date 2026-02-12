КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы

«Убить дракона»: сказка, вновь злободневная как никогда
Классика ужасов студии Universal
Первый тизер-трейлер «Нуар-Паука» с Николасом Кейджем

Дмитрий Кинский
12 февраля 19:02
61
1 минута на чтение
Amazon Prime Video опубликовал дебютный тизер-трейлер «Нуар-Паука» с Николасом Кейджем в главной роли.
Действие сериала развернется в Нью-Йорке 1930-х годов, а в центре сюжета будет неудачливый частный детектив Бен Рейли.
Шоураннерами выступают Стив Лайтфут («Каратель») и Орен Узиел («Мортал Комбат»). Первые два эпизода поставил Гарри Брэдбир, снявший две части «Энолы Холмс».
Премьера состоится 27 мая. Шоу выйдет в двух версиях — черно-белой и цветной.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 267 (февраль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
