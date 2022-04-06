По «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи выйдут два сериала

HBO Max запустил в производство два сериала по мотивам «Шерлока Холмса» Гая Ричи. Они расскажут о новых персонажа, которые появятся в третьем фильме.

Изначально издание Variety указало героев, вокруг которых будет построен сюжет грядущих спин-оффов, а потом удалило эту информацию.

Так, первый сериал будет посвящен Ирен Ватсон, дочери Шерлока Холмса, которую он воспитывал с доктором Ватсоном. А в центре внимания второго шоу будет темнокожий наемник Бартоломью Кинг из Сан-Франциско 1890 годов.

Продюсером выступает Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзан. Вернется ли актер к образу легендарного детектива в спин-оффах, неизвестно.