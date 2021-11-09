Режиссер «Голодных игр» снимет фильм по роману «Молот Вулкана»

Фрэнсис Лоуренс, наиболее известный по серии фильмов «Голодные игры», выступит режиссером и продюсером экранизации антиутопического романа «Молот Вулкана» Филипа К. Дика.

За производство будут отвечать студии New Republic Pictures и Electric Shepherd Productions.

Действие фильма развернется после разрушительной мировой войны, когда 70 стран Земли образуют партию «Единство» и передают власть ИИ под названием «Вулкан-3», который алгоритмически диктует политику.

Главный герой — член этой бюрократической системы Уильям Барри, который расследует убийство своего коллеги и обнаруживает, что в правящей верхушке «Единства» появился предатель.