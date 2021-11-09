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    Новости

    Режиссер «Голодных игр» снимет фильм по роману «Молот Вулкана»

    9 ноября 2021
    09.11.2021
    120
    0 минут на чтение
    Режиссер «Голодных игр» снимет фильм по роману «Молот Вулкана»

    Фрэнсис Лоуренс, наиболее известный по серии фильмов «Голодные игры», выступит режиссером и продюсером экранизации антиутопического романа «Молот Вулкана» Филипа К. Дика.

    За производство будут отвечать студии New Republic Pictures и Electric Shepherd Productions.

    Действие фильма развернется после разрушительной мировой войны, когда 70 стран Земли образуют партию «Единство» и передают власть ИИ  под названием «Вулкан-3», который алгоритмически диктует политику.

    Главный герой — член этой бюрократической системы Уильям Барри, который расследует убийство своего коллеги и обнаруживает, что в правящей верхушке «Единства» появился предатель.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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