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    «Я прослезилась» — первые впечатления от «Ван-Писа» от Netflix

    28 августа 2023
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    28.08.2023
    1095
    1 минута на чтение
    «Спустя несколько минут я прослезилась» — первые впечатления от «Ван-Писа» от Netflix

    Журналисты поделились первыми впечатлениями от просмотра ТВ-адаптации «Ван-Писа» для Netflix.

    Неожиданно критики встретили сериал очень тепло. Многие из них отметили, что экранизация должна понравиться как фанатам оригинально аниме (или манги), так и не знакомым с первоисточником зрителям.

    Также авторы сходятся во мнении, что у экранизации от Netflix потрясающий актерский состав.

    Mo, The Streamr:

    Посмотрев все 8 эпизодов «Ван-Писа» от Netflix и имея минимальное знакомство с оригинальным сериалом, могу сказать, что это именно та экранизация, которую хотели бы увидеть фанаты аниме и манги. Динамичная операторская работа, отличные визуальные эффекты, потрясающий актерский состав и ПОНИМАНИЕ сюжета.

    JJ:

    Как человек, который за последний год гораздо ближе познакомился с аниме, должен сказать, что был приятно удивлен, с какой любовь адаптировали сериал. У шоу невероятный масштаб. И каждому его аспекту уделили много внимания.

    Меган Питерс, ComicBook.com:

    Я посмотрела первый сезон несколько раз. Он прямо хорош.

    Рафаэль Мотамайор:

    «Ван-Пис» отличный. Верный оригиналу, когда это важно. И в то же время сериал предлагает свежий взгляд на мир для новичков. Актерский состав идеален.

    Лаура:

    Спустя несколько минут «Ван-Писа» я неожиданно прослезилась от того, насколько это веселая и близкая к аниме экранизация. Кастинг огонь. Понравится как фанатам аниме, так и новичкам.

    Грант Херманс, ScreenRant:

    «Ван-Пис» — бомба. Как человек, который раньше ничего не знал об аниме, я был очень тронут персонажами и энергетикой. Сериал даже заставил меня погрузиться в аниме!

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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