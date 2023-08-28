«Я прослезилась» — первые впечатления от «Ван-Писа» от Netflix

Журналисты поделились первыми впечатлениями от просмотра ТВ-адаптации «Ван-Писа» для Netflix.
Неожиданно критики встретили сериал очень тепло. Многие из них отметили, что экранизация должна понравиться как фанатам оригинально аниме (или манги), так и не знакомым с первоисточником зрителям.
Также авторы сходятся во мнении, что у экранизации от Netflix потрясающий актерский состав.
Mo, The Streamr:
Посмотрев все 8 эпизодов «Ван-Писа» от Netflix и имея минимальное знакомство с оригинальным сериалом, могу сказать, что это именно та экранизация, которую хотели бы увидеть фанаты аниме и манги. Динамичная операторская работа, отличные визуальные эффекты, потрясающий актерский состав и ПОНИМАНИЕ сюжета.
JJ:
Как человек, который за последний год гораздо ближе познакомился с аниме, должен сказать, что был приятно удивлен, с какой любовь адаптировали сериал. У шоу невероятный масштаб. И каждому его аспекту уделили много внимания.
Меган Питерс, ComicBook.com:
Я посмотрела первый сезон несколько раз. Он прямо хорош.
Рафаэль Мотамайор:
«Ван-Пис» отличный. Верный оригиналу, когда это важно. И в то же время сериал предлагает свежий взгляд на мир для новичков. Актерский состав идеален.
Лаура:
Спустя несколько минут «Ван-Писа» я неожиданно прослезилась от того, насколько это веселая и близкая к аниме экранизация. Кастинг огонь. Понравится как фанатам аниме, так и новичкам.
Грант Херманс, ScreenRant:
«Ван-Пис» — бомба. Как человек, который раньше ничего не знал об аниме, я был очень тронут персонажами и энергетикой. Сериал даже заставил меня погрузиться в аниме!
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