Агрегатор оценок Metacritic провёл голосование среди тысяч пользователей, чтобы составить рейтинг самых ожидаемых сериалов осеннего сезона и отразить интерес к сериалам сезона летного. В список вошли даже те проекты, которые стали доступны в самом конце лета.

На первое место вышел «Мандалорец», за который проголосовали 33,36%. Также в десятку попали «Хранители», «Ведьмак» и даже «Бэтвумен» — в общем, сплошная фантастика! Вот каким получился топ-10:

10) «Зло» — мистический детектив о конфликте научного и религиозного подхода. Стартует 26 сентября на CBS.

9) «Екатерина Великая» — историческая драма с Хелен Миррен в главной роли. Мини-сериал из четырёх эпизодов стартует 3 октября на HBO.

8) «Стамптаун» — криминальная драма, экранизация одноимённого комикса, которая рассказывает о военном ветеране, ставшей частным детективом. Начнёт выходить 25 сентября на ABC.

7) «Тёмные начала» — вторая экранизация одноимённой трилогии Филипа Пулмана в вымышленном мире, где у всех людей существуют деймоны — частички их души. Стартует на HBO 3 ноября.

6) «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» — приквел культового кукольного фэнтези Джима Хенсона 1982 года, заметно расширяющий мифологию мира. Вышел на Netflix 30 августа.

5) «Ведьмак» — ожидаемая экранизация понятно какой серии книг Сапковского. Всё ещё без даты выхода на Netflix.

4) «Бэтвумен» — новый сериал в комикс-вселенной «Стрелы», который расскажет об одноимённой супергероине из Бэт-семейки. Стартует 6 октября на The CW.

3) «Карнивал Роу» — фэнтезийный сериал в антураже викторианской Англии о беженцах из числа волшебного народца, которые пытаются прижиться в городе. Вышел 30 августа на Amazon.

2) «Хранители» — сериал, продолжающий события одноимённого комикса Алана Мура спустя много лет в альтернативном 2019 году. Стартует 20 октября на HBO.

1) «Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звёздным войнам», его действие развернётся после шестого эпизода, а сюжет расскажет об охотнике за головами. Стартует 12 ноября на Disney+.

С остальным списком из 40 позиций можно ознакомиться на сайте Metacritic.