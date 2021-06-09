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    Новости

    Торнадо и битва за ресурсы в первом трейлере Battlefield 2042

    9 июня 2021
    09.06.2021
    646
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    EA и DICE наконец-то анонсировали Battlefield 2042 и представили эпический пятиминутный трейлер, снятый на движке самой игры.

    Геймплей обещают показать в конце недели — 13 июня.

    Действие шутера развернется в недалеком будущем, когда на Земле практически иссякли ресурсы, из-за чего между Россией и США возник серьезный конфликт.

    На старте в Battlefield 2042 будет 7 карт с поддержкой 128 человек, а дальше студия будет ее развивать по аналогии с Call of Duty через боевой пропуск, поэтому весь новый контент геймеры получат бесплатно.

    Сюжетной кампании, судя по всему, не будет. При этом систему классов заменят на специалистов — персонажей с уникальными умениями.

    Игра доступна в трех изданиях — уже сейчас можно оформить предзаказ. Базовая цена на ПК составляет 3499 рублей, в PS Store — 4899 рублей, а на Xbox — 70 долларов.

    Battlefield 2042 выйдет 22 октября на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.

    Трейлер в 4К

    1 1 1 EA анонсировала Торнадо и битва за ресурсы в первом трейлере Battlefield 2042

     

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