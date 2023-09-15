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    Новости

    Трейлер второго сезона пиратской комедии «Наш флаг означает смерть»

    15 сентября 2023
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    15.09.2023
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    Max (бывший HBO Max) выпустил трейлер второго сезона пиратской комедии «Наш флаг означает смерть».

    Шоу Дэвида Дженкинса и Тайки Вайтити возвращается, а вместе с ним — и новые приключения Стида «Джентльмена-пирата» Боннета, Эдварда «Чёрной бороды» Тича, капитана Найджела Бэдминтона и других.

    Во втором сезоне авторы позвали легендарную актрису Минни Драйвер («Умница Уилл Хантинг», «Призрак оперы») сыграть пиратку ирландского происхождения Энн Бонни.

    Сериал возвращается из дальнего плавания 5 октября. В этот день выйдут сразу три эпизода.

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    «Наш флаг означает смерть»: *-пираты от Тайки Вайтити

     Мара Руднева |  29.04.2022 |  6886

    «Мы сняли романтическую историю. Не броманс».

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