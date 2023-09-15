Max (бывший HBO Max) выпустил трейлер второго сезона пиратской комедии «Наш флаг означает смерть».
Шоу Дэвида Дженкинса и Тайки Вайтити возвращается, а вместе с ним — и новые приключения Стида «Джентльмена-пирата» Боннета, Эдварда «Чёрной бороды» Тича, капитана Найджела Бэдминтона и других.
Во втором сезоне авторы позвали легендарную актрису Минни Драйвер («Умница Уилл Хантинг», «Призрак оперы») сыграть пиратку ирландского происхождения Энн Бонни.
Сериал возвращается из дальнего плавания 5 октября. В этот день выйдут сразу три эпизода.
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Мара Руднева | 29.04.2022 | 6886
«Мы сняли романтическую историю. Не броманс».
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