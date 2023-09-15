Max (бывший HBO Max) выпустил трейлер второго сезона пиратской комедии «Наш флаг означает смерть».

Шоу Дэвида Дженкинса и Тайки Вайтити возвращается, а вместе с ним — и новые приключения Стида «Джентльмена-пирата» Боннета, Эдварда «Чёрной бороды» Тича, капитана Найджела Бэдминтона и других.

Во втором сезоне авторы позвали легендарную актрису Минни Драйвер («Умница Уилл Хантинг», «Призрак оперы») сыграть пиратку ирландского происхождения Энн Бонни.

Сериал возвращается из дальнего плавания 5 октября. В этот день выйдут сразу три эпизода.