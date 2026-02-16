КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

У «Симпсонов» не будет привычного финала

Андрей Квасков
16 февраля 17:19
По словам шоураннера «Симпсонов» Мэтта Селмана, если культовый мультсериал когда-нибудь закроют, это будет просто ещё один обычный эпизод — без сюжетной точки или драматичных прощаний.
Мэтт Селман
Сериал не должен меняться. Персонажи обновляются каждую неделю. Это как День сурка, но они об этом не знают — и умирают не так уж часто. Если бы сериал когда-нибудь закончился, финала бы не было — просто обычный эпизод с участием всей семьи. Возможно, были бы какие-то пасхалки, но никаких «Я буду скучать по этому месту».
Впрочем, переживать о финале рано — шоу уже продлено как минимум ещё на три сезона — до 40-го, а также анонсировали полнометражку на лето 2027 года.

