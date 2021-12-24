Винсент Д’Онофрио рассказал об изменениях Кингпина в «Соколином глазе»

Винсент Д’Онофрио, вернувшийся к роли Кингпина, в одном из интервью поделился мыслями о своем персонаже в «Соколином глазе».

По его словам, авторы сериала постарались соединить как можно больше «точек» между «Сорвиголовой» и новым сериалом от Marvel.

Я думаю, когда произошел щелчок <Таноса>, его королевство пострадало. И теперь он пытается вернуть себе власть над городом.

Тем не менее это не совсем тот же Уилсон Фиск, что был в сериале Netflix, — к примеру, теперь персонаж стал заметно сильнее.

Очевидно, есть вещи, которые мы не можем связать. Например, он сильнее. Но что касается того, какого человека я играл, то это тот же самый персонаж.

Винсент признался, что ему предложил вернуться к роли Кингпина лично Кевин Файги в начале этого года. А вот на образ главы преступного мира повлиял сам актер, потому что ему нравился костюм персонажа в комиксе «Человек-паук: Семейный бизнес».

Также он рассчитывает, что в будущем еще сыграет Кингпина в других проектах киновселенной Marvel.