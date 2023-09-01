Второй сезон «Колеса времени» стартовал, а вы и не заметили

1 сентября в Amazon Prime Video вышел второй сезон «Колеса времени». Для просмотра стали доступны сразу три эпизода из восьми запланированных.

При этом сама премьера получилась довольно тихой — без бесконечного потока постеров, трейлеров и других промо-материалов.

Критики встретили продолжение «Колеса времени» прохладно, на сайте Metacritic у него сейчас 69 баллов из 100 возможных.

В основу второго сезона лег второй том «Великая охота» — про попытку снова завладеть Рогом Валир и об обучении у Айз Седай в Белой Башне.

Актерский состав претерпел небольшие изменения. Так, Мэта Коутона теперь играет Донал Финн вместо Барни Харриса.

Шоураннером выступает Рейф Джадкинс («Агенты “Щ.И.Т.”»), а консультирует автор Брендон Сандерсон, но некоторые вольности авторов писатель не оценил.