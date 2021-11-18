«Вы настоящий медиум?» — новый трейлер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо

Кинокомпания Searchlight Pictures представила финальный трейлер нового фильма Гильермо дель Торо под названием «Аллея кошмаров» (в оригинале Nightmare Alley).

В основе картины лежит одноименный нуарный роман Уильма Линзи Грэшема. Действие разворачивается в 20 века, а в центре сюжета — мошенник-иллюзионист Стэн Карлайл, заставляющий богачей думать, что может говорить с мертвецами.

Главные роли в фильме исполнили Брэдли Купер, Кейт Бланшет, Руни Мара, Тони Колетт, Рон Перлман, Ричард Дженкинс и другие.

Премьера в России состоится 27 января 2022 года.