«Вы настоящий медиум?» — новый трейлер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо

Кинокомпания Searchlight Pictures представила финальный трейлер нового фильма Гильермо дель Торо под названием «Аллея кошмаров» (в оригинале Nightmare Alley).
В основе картины лежит одноименный нуарный роман Уильма Линзи Грэшема. Действие разворачивается в 20 века, а в центре сюжета — мошенник-иллюзионист Стэн Карлайл, заставляющий богачей думать, что может говорить с мертвецами.
Главные роли в фильме исполнили Брэдли Купер, Кейт Бланшет, Руни Мара, Тони Колетт, Рон Перлман, Ричард Дженкинс и другие.
Премьера в России состоится 27 января 2022 года.
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В российском прокате с 27 января 2022 года.
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