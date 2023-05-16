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    Новости

    «Я не боюсь парочки призраков» — трейлер «Особняка с привидениями»

    16 мая 2023
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    16.05.2023
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    0 минут на чтение
    «Я не боюсь парочки привидений» — трейлер «Особняка с привидениями»

    Disney представила трейлер новой версии «Особняка с привидениями» (или Haunted Mansion в оригинале).

    Режиссером выступает Джастин Симиен, известный по комедийному хоррору «Мои волосы хотят убивать».

    Главные роли исполняют Розарио Доусон, Джаред Лето, Дэнни Де Вито, Оуэн Уилсон и не только.

    По сюжету мать-одиночка нанимает экстрасенса, священника и историка, чтобы изгнать призраков из недавно купленного особняка.

    Премьера состоится 28 июля.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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