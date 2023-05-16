«Я не боюсь парочки призраков» — трейлер «Особняка с привидениями»

Disney представила трейлер новой версии «Особняка с привидениями» (или Haunted Mansion в оригинале).
Режиссером выступает Джастин Симиен, известный по комедийному хоррору «Мои волосы хотят убивать».
Главные роли исполняют Розарио Доусон, Джаред Лето, Дэнни Де Вито, Оуэн Уилсон и не только.
По сюжету мать-одиночка нанимает экстрасенса, священника и историка, чтобы изгнать призраков из недавно купленного особняка.
Премьера состоится 28 июля.
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Редактор
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Александр Ремизов
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