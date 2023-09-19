«Я тебе часом не снился?» — трейлер «Героя наших снов» с Николасом Кейджем

Студия A24 выпустила первый трейлер своего нового фильма под названием «Герой наших снов» (или Dream Scenario в оригинале).

В центре сюжета профессор-неудачник, который внезапно появляется во снах у всех людей на планете, из-за чего герой становится популярным и наживает себе новые проблемы.

Режиссером выступает Кристоффер Боргли («Тошнит от себя»). Главную роль исполнил Николас Кейдж. Также в фильме сыграли Джуллианна Николсон, Майкл Сера, Тим Медоуз и не только.

Премьера состоится 10 ноября. А до России лента доберется 7 марта 2024 года.