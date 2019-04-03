Наш постоянный автор Павел Ильин посмотрел весь Netflix и обсудил его политику и контент с гостями: Денисом Салтыковым, редактором сайта RussoRosso, и Алексеем Филипповым, редактором сайта kinoteatr.ru и сайта журнала «Искусство кино». В почти двухчасовом выпуске мы советуем вам больше двух десятков хороших и почти неизвестных сериалов, а также рассуждаем о будущем стриминговых сервисов как таковых. Музыка и монтаж: Virus19xx.
Подписаться: iTunes
Чтобы не пропускать свежие выпуски, подписывайтесь на наш подкаст по этой ссылке. Вы можете как добавить эту ссылку в любую программу для прослушивания подкастов (PocketCast, Podcast Addict, iTunes), так и слушать подкасты прямо в браузере.
Содержание
- 00:00 Приветствие и представление гостей
- 03:20 Флагманы Нетфликс (Карточный домик, Оранжевый хит сезона). Почему «чистые» драмы порой проигрывают трагикомедиям
- 11:00 Съёмка сериала по заданным тегам. Узкое вещание как метод удержаться на рынке.
- 20:20 Звёзды первой величины как двигатель успеха сериалов.
- 25:00 Сокращение бюджетов и замена сериалов-блокбастеров нишевыми.
- 34:20 «Серая зона» Netflix. Рекомендованные сервисом сериалы. Душевные комедии и экспериментальный юмор.
- 46:10 Левая повестка в молодёжных комедиях (и немного о фильмографии Спайка Ли).
- 53:30 Закрытие «Американского вандала» на фоне продления мыльных опер. Независимое кино в формате сериала (на примере OA).
- 01:03:50 Наши любимые сериалы россыпью.
- 01:20:30 Любимые сериалы, за которые нам стыдно.
- 01:22:40 «Чёрная зона» Netflix. Испанские и японские сериалы для внутреннего рынка.
- 01:31:10 Конкуренты Netflix и их стратегии.
- 01:42:20 Прощание со слушателями.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Математик, игрок, ролевик, руководитель студии разработки настольных игр.
Подпишитесь на нашу рассылку!
Комментарии (Правила дискуссии)