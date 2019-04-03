Наш постоянный автор Павел Ильин посмотрел весь Netflix и обсудил его политику и контент с гостями: Денисом Салтыковым, редактором сайта RussoRosso, и Алексеем Филипповым, редактором сайта kinoteatr.ru и сайта журнала «Искусство кино». В почти двухчасовом выпуске мы советуем вам больше двух десятков хороших и почти неизвестных сериалов, а также рассуждаем о будущем стриминговых сервисов как таковых. Музыка и монтаж: Virus19xx.

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