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    Обсуждаем ремейки классики Disney в 84-м выпуске «Фантастического подкаста»

    23 июня 2023
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    23.06.2023
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    Обсуждаем ремейки классики Disney в 84-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Они вызывают ненависть в социальных сетях на стадии анонса и собирают миллиарды после премьеры — всё это новые игровые экранизации диснеевской классики. Данил Ряснянский, Сергей Серебрянский, Дарья Беленкова и Мара Руднева обсуждают многочисленные ремейки любимых мультфильмов детства — от «Красавицы и чудовища» и «Русалочки» до «Аладдина» и «Круэллы».

    В выпуске:

    • Ремейки — это обязательно плохо или в них польза?
    • Какие виды ремейков можно выделить и какие из них лучше?
    • Много любви к «Аладдину» и много ненависти к «Королю Льву» и «Золушке».
    • Кто из участников подкаста пил с Люком Эвансом и сколько морщин на лбу у Прекрасного принца в «Золушке» Кеннета Бранны?
    • Какой мультфильм про котов лучше не показывать детям и другие детские травмы.
    • Ремейки каких мультфильмов мы ждём — от «Геркулеса» Гая Ричи и «Лило и Стича» до «Чёрного котла» и «Котов-аристократов».
    • Бонус: напоминаем, что «Анастасия» и «Принц Египта» — это не Disney, а Мэри Элизабет Уинстед прекрасна.

     

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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    Фантастический подкаст

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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