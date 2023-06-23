Обсуждаем ремейки классики Disney в 84-м выпуске «Фантастического подкаста»

Они вызывают ненависть в социальных сетях на стадии анонса и собирают миллиарды после премьеры — всё это новые игровые экранизации диснеевской классики. Данил Ряснянский, Сергей Серебрянский, Дарья Беленкова и Мара Руднева обсуждают многочисленные ремейки любимых мультфильмов детства — от «Красавицы и чудовища» и «Русалочки» до «Аладдина» и «Круэллы».
В выпуске:
- Ремейки — это обязательно плохо или в них польза?
- Какие виды ремейков можно выделить и какие из них лучше?
- Много любви к «Аладдину» и много ненависти к «Королю Льву» и «Золушке».
- Кто из участников подкаста пил с Люком Эвансом и сколько морщин на лбу у Прекрасного принца в «Золушке» Кеннета Бранны?
- Какой мультфильм про котов лучше не показывать детям и другие детские травмы.
- Ремейки каких мультфильмов мы ждём — от «Геркулеса» Гая Ричи и «Лило и Стича» до «Чёрного котла» и «Котов-аристократов».
- Бонус: напоминаем, что «Анастасия» и «Принц Египта» — это не Disney, а Мэри Элизабет Уинстед прекрасна.
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Что можно почитать и во что можно поиграть, если все фильмы о морских разбойниках засмотрены до дыр.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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