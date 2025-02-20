Вспоминаем все сериалы 2024 года в первой части 163 выпуска «Фантастического подкаста»

В профессиональной студии собрались Роман Файницкий, Денис Старостин и Юлий Ким, чтобы обсудить лицом к лицу все фантастические сериалы прошедшего сезона. В первой части подкаста речь пойдёт о больших франшизах, продолжениях и финалах хороших сериалов, а также самых интересных корейских дорамах.
В этом выпуске:
- тяжёлая жизнь на Марсе
- прятки в шкафу Агаты
- скуфские щёчки Джуда Лоу
- слово «Пацанов»
- психотерапия в Харренхолле
- вампиры, выходящие из тени
- корейская супергероика
- загадочный запах Ким Чен Ына