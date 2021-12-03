«Аркейн»: отсылки к игре, пасхалки и теории о продолжении. Акт 3

Финал первого сезона мультсериала «Аркейн» выдался богатым на яркие события и эмоции. Но не забудем и про огромное количество маленьких деталей для внимательных зрителей и фанатов вселенной League of Legends: множество ружей, повешенных в течение сюжета, игровые способности героев и одну теорию, ведущую к следующему сезону.

Осторожно, спойлеры! Внимание! Мы тут разбираем сюжет, и без спойлеров нам не обойтись. Посмотрите сериал и возвращайтесь.

Перед тем как переходить к седьмому эпизоду, вернёмся к кульминационной сцене второго акта, ведь там осталась пара моментов, о которых стоит упомянуть. Прежде всего, это сигнальный фонарь, который зажигает Джинкс в надежде, что Вай найдёт её. Голубой дым от фонаря подозрительно напоминает татуировки облаков на правой руке героини. В игре их происхождение никогда не уточнялось, здесь же можно предположить, что таким образом девушка уже давно зовёт сестру.

Эпизод VII. Мальчик-спаситель

В самом начале эпизода нам показывают клип, представляющий банду Поджигателей. В нём уже явно демонстрируется символ Z, похожий на песочные часы. Именно его можно было заметить на одежде главаря банды, и он же используется в образе Экко в «Лиге легенд».

Когда мы впервые видим парня со времён третьего эпизода, его внешность уже приближена к игровой: высокий ирокез и фирменный рисунок песочных часов на лице. Он показывает Вай футляр, где хранится хекстек-самоцвет, который по своему виду очень напоминает Z-drive — устройство Экко в игре, с помощью которого тот может отматывать время назад.

На подшучивания героини по поводу своего стиля боя он огрызается: «А кто, по-твоему, меня этому научил?», что отсылает к самому первому эпизоду, когда Экко показывает Клаггору движения, которым научился у Вай.

В разговоре с Виктором Синджед подтверждает факт из своей официальной биографии. Он был выдающимся учёным в Пилтовере, но в какой-то момент увлечения опасными химическими экспериментами разрушили его репутацию в академических кругах, и Синджед оказался в Зауне.

Когда Джинкс возвращается в своё убежище зашить (точнее, скрепить степлером) рану, мы вновь видим на столе механических светлячков, украденных на Дне прогресса. Мы видели, как девушка работала с ними на протяжении всего второго акта, и в конце эпизода наконец выясняется, что же она с ними делала. «Подстрелив» из пальца пролетающего мимо светлячка, Джинкс предвосхищает будущий взрыв на мосту и битву с Экко.

Предводитель Поджигателей показывает Вай и Кейтлин их убежище, в том числе стену памяти, где изображены погибшие родственники и друзья. Мы уже рассказывали, что в трейлере Экко был большой акцент на этом явлении. Здесь можно увидеть Вандера, Бензо, Майло и Клаггора. Вай и Паудер считались мёртвыми, поэтому их тоже запечатлели. А прямо сейчас там рисуют розоволосую девушку, убитую Джинкс в четвёртом эпизоде. Также на алтаре под стеной лежат плюшевые игрушки Вандера и Тимо.

В сцене на мосту заметно, как Виктор то и дело проверяет рукоятку своей трости, на ней даже задерживается камера. Позже мы узнаем, что именно там он хранит дозу Мерцания.

Пока Силко поднимается на встречу с химбаронами, нам показывают фасад здания, где изображены пять гербов самих баронов, а над ними в виде большой буквы S виднеется герб Силко.

Здание возвышается над всем городом, и его верхние этажи достигают уровня Пилтовера. Показана и богатая растительность на этаже, которая даёт зрителю понять, что химбароны привыкли дышать чистым воздухом и поэтому так слабы против газа. Даже растение на заднем плане быстро увядает. Силко же проводит большую часть времени в самых низах (где расположена «Последняя капля»), поэтому может дышать без противогаза.

У химбарона Финна видны татуировки гиены и змеи, что намекает на личность персонажа и его будущее предательство. Интересная деталь: Финна в оригинале озвучивает Miyavi — известный японский певец и один из авторов композиции «Snakes», звучащей в восьмом эпизоде во время драки Вай и Джейса на заводе.

Хотя Кусаки Джинкс взрываются розовым, внутри две ёмкости с жидкостями других цветов — оранжевого и зелёного.

Когда Виктор приступает к эксперименту, он вырисовывает на ноге те же руны, что используются в хекс-ядре. В прошлый раз мы не упомянули и ещё одну деталь — руны на хекс-ядре те же, что используют игроки в «Лиге легенд».

После взрыва Джинкс появляется на мосту, напевая мелодию той самой песенки о двух городах из начала сериала. Она застреливает миротворца, что также отзеркаливает ту сцену.

При появлении Экко звучит его музыкальная тема из игры. Во время битвы Экко против Джинкс за их спинами возникают образы вороны и светлячка, соответствующие персонажам. Мы видим, как движения героя в детской и взрослой версиях сражения различаются, что показывает, чему научился Экко за эти годы. А использование карманных часов и перемотка битвы в начало отсылает к ультимативной способности героя в игре — отматывать себя во времени на четыре секунды назад.

Ранее Экко утверждал, будто Паудер больше нет. Но из-за того, что Джинкс согласилась поиграть в их старую детскую забаву, это пробудило его воспоминания и заставило сомневаться в последний момент.

Эпизод VIII. Масло и вода

Эпизод начинается с флешбека Мэл и её беседы с матерью. В разговоре мы выясняем, что войска Ноксуса только что сместили старый режим. Здесь речь может идти о нескольких событиях. Первое — государственный переворот в самом Ноксусе, когда генерал Свейн (который, кстати, использует воронов для слежки за событиями по всей Рунтерре) свергнул старого императора-марионетку. Но более вероятный сценарий — имперские войска «освободили» некое государство от монарха, присоединив его территории.

Также можно заметить, что Мэл с детства носит нехарактерные для империи одеяния с золотым узором. Добавим к этому аксессуары, которые героиня не снимает даже в постели (мы могли в этом убедиться во втором акте). Учитывая цвет кожи, можно предположить, что клан Медарда родом с южного материка Шурима, северные территории которого принадлежат Ноксусу.

Прямо перед приходом Силко с раненой Джинкс Синджед удаляет бинты с лица. Разумеется, это может быть связано с ожогами, полученными от взрыва в конце первого акта. Но также отчасти этот момент предвосхищает появление Варвика, ведь в официальном лоре именно он ранил лицо химика. Перед тем, как Силко отключается, Синджед упоминает, что у него тоже была дочь.

В «Последней капле» Севика чинит и модернизирует свою руку, добавив туда выдвижной клинок, который мы увидим не раз. Рядом можно заметить деталь от старой версии с разбитой ёмкостью для Мерцания (её прострелила Кейтлин в пятом эпизоде). Судя по бою в девятой серии, героиня заменила систему подачи и охлаждения наркотика, устранив слабые места. Благодаря изменениям Севика больше не впадает в состояние берсерка и полностью контролирует свои движения, что поможет ей одолеть Вай.

Прибыв в Пилтовер, Амбесса рассказывает дочери о смерти Кино — брат Мэл перешёл дорогу не тому человеку. Позже она раскроет, что весь клан в опасности. Опять же можно предположить, что Медарда были сторонниками предыдущего императора, а после революции новый правитель Свейн захотел избавиться от диссидентов. Возможно, второй сезон прольёт свет на этот конфликт.

Прибывший на дирижабле юноша похож на того, кто сидел в борделе с надетой белой маской Овечки (мы рассказывали об этом в прошлой части). Конечно, аниматоры могли просто использовать ту же модель, но оба персонажа замечены в интимной сфере, так что нельзя исключать, что это один человек. А ещё дизайн парня явно вдохновлён Хаулом из «Ходячего замка» Хаяо Миядзаки.

В разговоре с Кейтлин на кровати Вай рассказывает, как они с Паудер играли в монстров. Там упоминается ядовитый слизняк и шипастый краб — изображения именно этих монстров можно заметить в бывшем доме девочек в шестом эпизоде.

Сцена пробежки Виктора с новой ногой отзеркаливает его погоню за корабликом в детстве — только теперь учёный обгоняет проходящее мимо судно.

Учитывая схожесть по цвету и совместимость в эксперименте Виктора, Мерцание, вероятно, близко по своей природе к Бездне. После неудачного опыта учёного без применения наркотика хекс-ядро преображается и всё больше напоминает сущность из Бездны. В следующем эпизоде мы увидим, что теперь оно не только нашёптывает что-то Виктору, но и способно вырубить его шоком.

На заводе по производству Мерцания можно увидеть те же бочки с розовыми отметками, что уже появлялись на дирижабле в четвёртом эпизоде. Здесь же впервые показаны люди в специальных костюмах — химтанках. В дополнительных материалах к сериалу, доступных в клиенте игры, есть заметка о костюме, предназначенном только для баронессы Ренни (той, что предаёт Силко вместе с Финном). Возможно, это деталь для следующего сезона, ведь баронесса явно захочет отомстить Джейсу за сына. Там же упоминаются массовые эксперименты на детях — поэтому их так много на заводе.

Во время захватывающего боя мы наконец-то видим Вай и Джейса в игровых образах — одна в хекстековых перчатках, другой с молотом-трансформером. И оба используют знакомые игрокам способности: рукавицы Вай накапливают энергию перед ударом, отсылая к «Чрезмерной силе», а также в самом начале драки девушка влетает кулаком в лицо противника, по сути применяя «Вскрыватель хранилищ». Джейс же использует «Электрическое поле» в режиме молота, а затем трансформирует оружие в пушку и стреляет во врагов «Шоковым зарядом».

После битвы герои спускаются к устройству, производящему Мерцание. Там можно заметить, что сверху висит некая органическая живая материя. Подобное было видно и в лаборатории Синджеда ещё в первом акте, только в малом масштабе. Это снова намекает на связь Мерцания с Бездной.

Удивительно, но, судя по комментариям, не все зрители заметили, как в конце эпизода за спиной Кейтлин появляется Джинкс с каноничными розовыми глазами. Что же, она там есть. Интересная деталь — Кейтлин сталкивается с психопаткой, будучи полностью обнажённой, но при следующем появлении в качестве пленницы она одета в офицерскую униформу. Один из сценаристов «Аркейна» ответил, что они специально оставили этот момент открытым для воображения.

Эпизод IX. Чудовище, которое создал ты

Сцена беседы Виктора и Джейса закольцовывает их сюжетные линии: оба стремились к великому прогрессу, и обоих амбиции привели к убийству невинного человека. Джейс прерывает попытку друга спрыгнуть фразой «Я не помешал?» — точно так же Виктор не дал прыгнуть ему в первом акте.

Виктор говорит Джейсу, что тот обязан «его» уничтожить. Талис оборачивается на свой молот, думая, что речь об этом опасном оружии, и удивляется, когда друг уточняет про хекс-ядро.

После договора с Джейсом Силко беседует со статуей Вандера, показывая нам, насколько похожи оказались эти двое. Уже в начале сцены можно заметить волосы Джинкс, торчащие за статуей. На самом памятнике видны подписи людей, которым был дорог Вандер, среди них есть подпись Экко.

Силко говорит: «Мальчишка даже не торговался». Эту же фразу про Джейса мы слышим в первом эпизоде, когда Экко хвастается, как развёл богатея на двойную цену.

В прошлом бою Севика кинула бочку в Вай, на что она в матче-реванше отвечает, отправив в полёт бильярдный стол. Забавно, но летающие столы упоминаются в оригинальной музыкальной теме Вай из игры.

Ещё одна маленькая деталь — Вай на протяжении всего сериала имеет привычку хрустеть правым плечом

Подручная Силко застаёт героиню врасплох своей новой модификацией в виде термоклинка. Позднее на клинке видны фиолетовые образования из Бездны. Плохую защиту Вай, о которой говорит призрак Вандера, упоминал ещё Экко во время их диалога в седьмом эпизоде.

Вай побеждает в бою благодаря удачной активации защитной системы рукавиц. Так в «Аркейне» выглядит её пассивная способность «Пламеотражатель», дающая поглощающий урон щит.

Во время собрания Мэл решает окончательно отречься от семьи Медарда и больше не пытаться стать достойной в глазах матери. Она снимает фамильное кольцо и, как чуть позже будет показано, размазывает по своей картине ноксианского пейзажа жёлтую краску — цвет Пилтовера.

Когда Вай просыпается в плену Джинкс, первое, что она видит, — музыкальная шкатулка. Это та самая шкатулка Валдиани, которую примечает Паудер в первом эпизоде.

По всем складским руинам видны вороны. Учитывая дизайн стула с именем Джинкс, не остаётся сомнений, что птица — именно её символ. Чёрная ворона также символизирует неудачу, что очень подходит девушке. Многие фанаты на протяжении сезона предполагали, что птицы могут быть намёком на Свейна, которого мы уже упоминали выше, но для этого нет никаких предпосылок.

На безумное чаепитие Джинкс действительно пригласила всю семью: видны куклы Майло и Клаггора, трубка и перчатки Вандера и даже семейная фотография, висевшая в комнате детей в первом акте. Рядом со стулом Паудер лежит плюшевый кролик и её старые самодельные гранаты.

На маске Кейтлин Джинкс нарисовала улыбку — именно такой она видит её в своих галлюцинациях. Чтобы обезвредить вырвавшегося миротворца, психопатка совершает быстрый рывок. В игре у Джинкс есть пассивная способность «Бодрячком!», увеличивающая скорость её стрельбы и передвижения на короткий промежуток времени.

После смерти уже второго отца по её вине Джинкс принимает себя и наконец-то показывает знаменитую Скелетницу. Мы в наших разборах упоминали ракетницу не один раз. Её дизайн обусловлен не только детским воображением девушки — она разрабатывала устройство как подарок Силко, а он, как мы помним по первому акту, питает слабость к подводным монстрам.

Энергию хекстек-самоцвета Джинкс применяет так же, как и Джейс, — ускоряет объект. Вот только в её случае это ракета, направленная прямо на зал совета Пилтовера. Кстати, ракета не обычная — это «Супер-мега-ракета смерти!», ультимативная способность героини в игре. Примечательно, что во время полёта ракета раскрывается — в «Лиге Легенд» её урон увеличивается с пройденным расстоянием. А взрыв оставляет после себя смайлик, на что намекает самый последний кадр «Аркейна».

Прямо перед взрывом мы видим, как блестят золотые украшения Мэл, и она успевает обратить внимание на ракету ещё на подлёте. Это не просто красивый кадр — узоры на одеждах советницы и её возможное шуримское происхождение намекают на культ Солари — древний орден, почитающий аспект Солнца. В игре есть предмет Медальон Железных Солари, дарующий щит ближайшим союзникам. Возможно, именно так Мэл спасёт Джейса и Виктора.

Нам показывают кадр с Синджедом, смотрящим на кулон с портретом дочери. Девочка очень похожа на Орианну — ещё одного персонажа «Лиги». В официальном лоре из-за несчастного случая девушка была при смерти, и её отец заменил практически все части тела героини на протезы. В конце концов Орианна стала похожа на заводную куклу. Скорее всего, авторы сериала решили отдать роль её отца Синджеду.

В том же кадре мы видим Варвика. В игровом каноне кровожадный монстр создан Синджедом в качестве эксперимента, поэтому многие фанаты ожидали увидеть его в «Аркейне». Есть одна правдоподобная теория, которой мы хотели поделиться с вами ещё в разборе первого акта, но боялись случайно проспойлерить события сериала. Что же, настала пора об этом рассказать.

Внимание! Судя по тизеру, это огромнейший спойлер ко второму сезону. Вас предупредили.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! С первого эпизода «Аркейн» намекает, что Варвик — это Вандер. В игровой биографии монстр раньше был бандитом, который не смог сбежать от прошлого, и это описание почти точно совпадает с историей Вандера. Также там говорится, что во время пыток Синджеда он иногда вспоминал юную девушку, кричащую чьё-то имя. А мы помним, что рядом с трупом отца Паудер выкрикивала имя Вайолет. Бармена не раз за первый акт называют псом. Да и во время битвы героя против Декарда в конце третьего эпизода на фоне можно расслышать нечто похожее на музыкальную тему Варвика. В игре у Варвика есть особые фразы для сестёр: «Кто научил тебя драться?», «Мне знаком… страх в твоих глазах» и «Заун нуждался в тебе» для Вай; «Ты была там…» и «Позволь мне забыть…» для Джинкс. Эти фразы более чем подходят для Вандера, которого безумный химик мучает много лет.

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На этом всё! Мы уверены, что разобрали далеко не все детали, которыми напичкан «Аркейн», но, будем надеяться, разглядели большую их часть. Теперь остаётся только ждать второй сезон.