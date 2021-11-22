«Этерна»: что показали в первом трейлере

Вчера на онлайн-фестивале Comic Con «КиноПоиск» представил первый трейлер сериала «Этерна», основанного на цикле романов Веры Камши. Премьера первой части ожидается уже на новогодние праздники, и мы с нетерпением её ждём. Сейчас снимается немало экранизаций фэнтези, но «Этерна» даже на этом фоне выглядит одной из самых перспективных и любопытных. Трейлер только подогрел наши ожидания, и мы решили разобрать, что же нам показали.

Осторожно, спойлеры! Предупреждаем, в тексте содержатся спойлеры к романам Веры Камши.

Битва при Ренквахе и другие сцены из прошлого

Романы Камши изобилуют подробно и мастерски описанными сражениями, но вот битву при Ренквахе, хотя та имеет большое значение для истории королевства Талиг, писательница напрямую не показывала. Эта баталия произошла примерно за пять лет до начала «Красного на красном» и положила конец восстанию против династии Олларов, которое возглавил герцог Эгмонт Окделл.

В романах о том, что произошло в болотах Ренквахи, мы узнаем постепенно из воспоминаний героев. А вот в «Этерне» нам, похоже, покажут это сражение. Атака кавалерии Олларов на пикинёров, крупным планом — Рокэ Алва, наблюдающий за боем, окровавленный Робер в гуще битвы, которого нам показывают сразу в нескольких кадрах — всё это, судя по всему, эпизоды именно из сражения при Ренквахе.

Решение показать битву уже в начале сериала вполне логично. Во-первых, создатели действуют по принципу «показывать, а не рассказывать», давая зрителям увидеть событие, которое во многом определило политическую ситуацию в Талиге на начало цикла и сыграло значительную роль в судьбах героев. Битва при Ренквахе наглядно демонстрирует, почему на Ричарде стоит клеймо сына предателя, почему Робер стал изгнанником и как Рокэ закрепил репутацию блестящего полководца.

Во-вторых, таким образом сценаристы куда раньше, чем в «Красном на красном», вводят в повествование Рокэ Алву — пожалуй, самого колоритного и запоминающегося персонажа романа. В книге Алва начинает играть активную роль в сюжете лишь спустя полторы сотни страниц. Для экранизации же вполне логично пораньше ввести в историю столь яркого и важного персонажа, да ещё в исполнении одной из главных звёзд проекта, Юрия Чурсина.

Наконец, в-третьих, в романе активные боевые действия начинаются лишь во второй половине. «Этерна» же сможет уже в дебюте продемонстрировать, что сериал намечается масштабный и зрелищный.

Есть в трейлере и несколько других сцен из прошлого — все они сосредоточены на Эгмонте Окделле. Нам показывают фрагмент его дуэли с Рокэ, которая проходила по правилам так называемой линии. Противники становятся на расстоянии вытянутой руки друг от друга, их левая нога должна стоять на специально очерченной линии и не двигаться, а после сигнала секундантов к началу боя у бойцов есть считанные секунды, чтобы убить или быть убитым. Вероятность смерти обоих противников весьма велика, а потому такие дуэли осуждаются церковью. Но только бой на линии оставлял Эгмонту, хромавшему из-за давней раны, хоть какие-то шансы против Рокэ.

Кроме того, нам показывают маленького Ричарда, стоящего над телом отца. А также самого Эгмонта, который смотрит на Ричарда, фехтующего на деревянных мечах с девочкой — по всей вероятности, своей сестрой Айрис. Можно предположить, что в «Этерне» нам подробнее, чем в книгах, покажут отношения Эгмонта с сыном.

Ричард Окделл и Лаик

Самому Ричарду в трейлере тоже уделено немало внимания. Есть сцена, где мать даёт юноше напутствие, настраивая его отомстить за отца. В это время Окделл смотрит на витраж с изображением рыцаря, напоминающего Эгмонта. Но это не он, а его далёкий предок Алан Окделл, один из главных героев повести «Талигойская Баллада». Алан был сподвижником последнего короля из династии Раканов, а вскоре после прихода к власти Франциска Оллара убил Рамиро Алву, перешедшего на сторону завоевателя. Этот поступок привёл к казни самого Алана и последующей его канонизации, а также сделал дом Окделлов последовательным противником новой династии. Хотя от глухого недовольства к открытому восстанию Повелители Скал перешли далеко не сразу.

Несмотря на статус сына изменника, молодого Ричарда призывают в Лаик, учебное заведение для юных дворян, после окончания которого те могут стать оруженосцами. В трейлере мы видим немало сцен, действие которых разворачивается в Лаик.

Мы видим унаров, воспитанников Лаик, собравшихся вокруг карты Золотых земель. Как и в книгах, в сериале занятия по истории могут познакомить нас с историей мира. Вдобавок они могут служить катализатором конфликта между отпрысками старой и новой аристократии, взгляды которых на прошлое Талига существенно отличаются.

Не обойдётся и без вооружённых столкновений между унарами разного происхождения и взглядов. В трейлере есть перепалка между Ричардом Окделлом и Эстебаном Колиньяром, принадлежащим к одной из самых близких Олларам фамилий. Судя по облачению и словам персонажей, происходит это во время тренировки.

Очень похоже, что линия Лаик порадует нас фехтовальными боями. Например, в трейлере мы видим наставника Лаик, фехтующего сразу против нескольких унаров. Его играет один из братьев-близнецов Мазуренко, которые занимаются в «Этерне» постановкой фехтовальных боев.

Кроме того, в трейлере есть кадры, показывающие, как унары выстроены полуобнажёнными в тёмном зале. Это уже явно не тренировка — на них вымещает злость глава Лаик, капитан Арнольд Арамона, который стал мишенью проделок таинственного Сузы-Музы и ищет виновного среди унаров.

Завершается обучение в Лаик на Фабианов день, когда молодые дворяне начинают жизнь в качестве оруженосцев — если найдётся тот, кто готов принять их на службу — и происходит это перед лицом короля, королевы и прочей высшей знати Талига. В романе Ричард, уверенный, что его имя никто не назовёт, подумывает попытаться убить Рокэ Алву, самого короля или кардинала Сильвестра, который, в сущности, и правит королевством. В трейлере показан и выпуск унаров, происходящий на глазах у высшего общества Талига, и Ричард, решительно, несмотря на раненую руку, сжимающий рукоять кинжала.

В «Красном на красном» Фабианов день — яркая и эмоциональная сцена, завершающая на интригующей и драматичной ноте первую часть романа. Рискнём предположить, что праздник станет завершающим и в первой части «Этерны».

Альдо и Робер в Агарисе

Действие одной из сюжетных линий «Красного на красном» и первой части «Этерны» разворачивается в святом городе Агарисе, где нашли прибежище Альдо Ракан, полный решимости занять трон предков, и Робер Эпинэ, который пережил поражение при Ренквахе.

Однако за душой у Альдо ничего нет, чтобы всерьёз претендовать на власть в Талиге. Вернее, нет до тех пор, пока ему не предлагают поддержку гоганы — народ богатый, замкнутый и приверженный странным для чужаков верованиям. Гоганы обещают изгнанному принцу помощь — деньгами, но не только, а просят за это всего-то мистическое наследие его рода, о котором Альдо до того даже не задумывался. Сделка кажется очень выгодной, и амбициозный принц, конечно, соглашается — пусть даже закрепить договор требуется странным ритуалом с клятвой на крови, которую в качестве залога принимает юная гогани Мэллит. Переговоры с главой гоганов Енниолем в исполнении Кирилла Казакова и начало ритуала с участием Мэллит мы видим в первых кадрах тизера.

Трейлер демонстрирует, что создатели «Этерны» весьма бережно подошли к перенесению на экран событий книг. Но, конечно, без изменений не обойдётся. В ролике мы заметили намёки на пару из них, и оба связаны как раз с линией Агариса.

Во-первых, кроме дружеского фехтования Альдо и Робера в трейлере есть кадры, в которых герои отбиваются от нападающих в масках. В «Красном на красном» без покушения на изгнанников не обходилось, но это не было открытым нападением убийц. Вероятно, авторы «Этерны» решили добавить и в эту сюжетную линию фехтовального экшена. Почему бы и нет, учитывая, что ставить бои им, судя по всему, удаётся на славу.

Во-вторых, в трейлере Альдо, его бабушка и Робер встречаются с главой церковного боевого ордена Славы магнусом Аристидом (Андрей Смоляков), который говорит им, что они должны покинуть Агарис. В этой сцене присутствует ещё одна фигура — лица не видно, но, судя по облачению и причёске, это герой Леонида Бичевина, кадры и интервью с которым публиковались во время съёмок. Бичевин исполняет роль Руперта фок Фельсенбурга — одного из ключевых персонажей цикла, который в книгах появляется далеко не сразу. Уже при объявлении кастинга стало понятно, что в сериале мы познакомимся с этим героем куда раньше. Теперь есть основания предположить, что произойдёт это в Агарисе, и Руперт будет вовлечён в церковные интриги.

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Мы с энтузиазмом ждём премьеру «Этерны» с тех пор, как прозвучал первый анонс. С выходом трейлера энтузиазма прибавилось — судя по нему, нас ждёт зрелищная экранизация, снятая с уважением и любовью к первоисточнику.