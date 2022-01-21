Лучшие аниме-сериалы 2021 года

2021 год стал непростым для японской анимации — пандемия наступает на пятки, и многие проекты приходится переносить. Но всё же это не помешало выйти интересным, а главное — разнообразным аниме, оставившим нас под впечатлением. Тут и остросюжетная европейская сказка, и военная драма с мехами, и романтика советской космонавтики, и зомби-айдолы. Даже «Звёздные войны» затесались! И лишь один исекай! Как и прежде, оставляем список без мест, лишь расскажем про главную тёмную лошадку года, которую авторы выбрали почти единогласно.

Необычное такси (Odd Taxi)

Аниме-сериал года

Настоящее открытие года. Аниме-сериал, написанный неизвестным мангакой и снятый режиссёром практически без опыта, поначалу никто не заметил. А если кто и заметил, то брезгливо отворачивался от очередной истории про антропоморфных животных, ещё и в стилистике типичных мультсериалов Nickelodeon. Но, как говорится, тише едешь — дальше будешь.

С каждым новым эпизодом сериал покорял всё больше сердец. Простой оригинальной рисовкой и остроумной сатирой «Такси» постепенно завлекает в ловушку мрачного детективного триллера, вдохновлённого фильмами Финчера и Скорсезе. Судьбы жителей звериного мегаполиса мастерски переплетаются в закрученном сюжете, в центре которого в кои-то веки оказывается не школьник, а хмурый циничный таксист. В памяти обязательно осядут и другие яркие герои вроде медсестры, практикующей капоэйру, студента, жаждущего дешёвой славы в интернете, или рэпующего гангстера. А чего стоит полная напряжения и социальных комментариев серия про становление местного Джокера, зависимого от мобильной гачи-игры!

Серьёзно, таких сильных сценариев в аниме сегодня пойди поищи. Каждая сцена, каждый диалог здесь имеют смысл. Авторы умело заигрывают со зрителем, отвечая на одну загадку и тут же интригуя другой. А на фоне маячит главная тайна, подсказки к которой аккуратно вплетены по всему повествованию. Поэтому вы обязательно захотите пересмотреть сериал, уже зная все ответы. «Необычное такси» доказывает, что в аниме ещё не перевелись таланты, для которых важны не прибыли от громкого проекта по популярной манге, а реализация крутых идей.

Рейтинг короля (Ousama Ranking)

Аниме от студии Wit («Атака титанов») о слабом глухонемом принце Боджи произвело настоящий фурор этой осенью. «Рейтинг» выполнен в совершенно непривычном для аниме стиле, больше напоминающем о западных мультфильмах и отлично сочетающемся с антуражем европейской сказки.

Но ещё больше привлекает то, как лихо закручивается сюжет. Вокруг несчастного принца и его единственного друга-тени одна за другой плетутся интриги и решаются судьбы целых королевств. События принимают достаточно мрачный оборот, а персонажи, которые кажутся по первости односложными, приятно удивляют своей проработкой. Оттого становится дико интересно, куда история повернёт дальше. Пока что вышла только половина сезона, но даже по ней можно смело назвать «Рейтинг короля» одним из самых увлекательных аниме 2021 года.

Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан (JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean)

Не совсем честно добавлять в топ аниме, у которого в 2021 году вышла только треть (если не меньше) эпизодов, но ничего не можем с собой поделать: «ДжоДжо» как всегда невероятен! А точнее — невероятна, ведь на этот раз впервые для сериала в главной роли девушка.

После гангстерского роуд-муви в «Золотом ветре» злоключения Джолин Куджо в тюрьме кажутся более плотными и рискованными. Это место набито не только опасными преступниками, но и обладателями стендов, которыми могут оказаться и охранники, и даже планктон. Каждый шаг героини оборачивается новыми безумствами — от одевания в тушу крысы и адреналиновой игры в мяч до скафандров из облаков и дождя из ядовитых лягушек.

Студия David Productions продолжает скрупулёзно переносить легендарную мангу Хирохико Араки на экраны — бои всё такие же сочные, персонажи яркие, а ситуации странные. Да, изредка проскакивают кадры с ужасными 3D-моделями (происки Netflix, не иначе!), но это не портит впечатление от сезона.

Для тебя, Бессмертный (Fumetsu no Anata e)

Чего ещё можно было ждать от автора «Формы голоса», если не красивого, полного трагедий произведения? Путешествие бессмертного создания среди людей с самого первого эпизода берёт за душу. И чем дальше, тем больше трогательных историй мы наблюдаем вместе с Фуши и пытаемся сдержать слёзы.

Особенно хорошо удалась задумка с изменением главного героя — после каждой сюжетной арки он переживает новый (зачастую трагичный) опыт и познаёт новые для него эмоции. Поэтому так интересно наблюдать за ростом Фуши из безжизненного камня в почти что настоящего человека.

Несмотря на довольно слабую вторую половину, «Для тебя, Бессмертный» — отличный сборник рассказов о простых людях и их горестях, показанных через призму занимательного фэнтезийного мира с меланхоличной атмосферой и живыми очаровывающими персонажами.

Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире (Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu)

В топ года снова попал лишь один исекай: если Re:Zero мы вспоминали в прошлом году, то теперь поговорим о «Безработном».

Это настоящая классика жанра, наконец-то дождавшаяся экранизации. Не простенькое фэнтези-приключение, построенное на какой-то одной уникальной особенности, но большая, целостная сага с хорошо прописанным миром и объёмными персонажами. Главный герой Рудеус превосходно показан как человек, принёсший из прошлой жизни тяжелейший эмоциональный груз и оттого честно старающийся стать другим. И пусть вас не смущают иногда излишне похабные шутки — это не то, из-за чего стоит отказываться от просмотра.

Особенно когда визуал аниме настолько хорош. Для этого сериала собирали отдельную студию анимации, как было когда-то с «Атакой титанов». Учитывая объём первоисточника, вполне вероятно, что наступившее десятилетие в аниме пройдёт именно под эгидой «Реинкарнации безработного».

Зомбилэнд Сага: Месть (Zombieland Saga: Revenge)

Есть целый поджанр музыкальных аниме про айдолов, но «Зомбилэнд» — одно из немногих достойных просмотра. Хотя это уже второй сезон, мы решили отдать должное уморительному сериалу про группу айдолов-зомби, воскрешённых ради одной цели — спасти префектуру Сага от забвения.

Первый сезон в 2018 году покорил многих ярким визуальным юмором, нестандартными музыкальными номерами (тут вам и дэт-метал, и рэп) и, конечно же, пробивной харизмой менеджера неживых певиц. «Месть» делает то же самое, только лучше: 3D-анимация выступлений похорошела, взаимодействие девушек и эпатаж Котаро стали ещё смешнее, заводные треки ещё разнообразнее, а сюжет приобрёл новый масштаб. Особенно порадовала цельная предыстория самой «старой» из участниц группы, как будто вырванная из совсем другого аниме. «Зомбилэнд Сага» — бодрый весёлый сериал, где даже местечковая драма, характерная для айдол-аниме, работает правильно.

Сонни Бой (Sonny Boy)

Первый самостоятельный проект известного режиссёра Синго Нацумэ оказался очень любопытным экспериментом. Взяв за основу завязку «Повелителя мух», Синго не стал искать внутренний первобытный хаос в отрезанных от цивилизации школьниках, а наоборот, попытался найти рациональное в иррациональном. Каждый эпизод сериала — почти отдельная история про переживания подростков о роли в обществе, о взрослении и о многом другом.

Но Нацумэ не был бы собой, если бы «Сонни Бой» не мог похвастать выразительным визуалом. Сериал доверху наполнен различными символами и метафорами — он не столько рассказывает историю, сколько показывает красочный калейдоскоп, в котором нашлось место и странным суперспособностям, и безумным мирам, иногда почти абстрактным. Всё это вместе с оригинальным нецифровым стилем рисунка, шикарными пейзажами, детальной анимацией и душевной музыкальной темой делает «Сонни Бой» уникальным опытом, который обязательно стоит пережить.

Мемуары Ванитаса (Vanitas no Karte)

Аниме-сериал про лекаря вампиров производит интересное впечатление. Включив первую серию, скорее ожидаешь увидеть, как нарочито красивые мужчины, простите, липнут друг к другу. В области шеи, разумеется. А в итоге мы получили смесь элегантного антуража «Тёмного дворецкого» и сюжетной динамики «Стального алхимика».

В «Ванитасе» бодрый, хоть иногда и глуповатый юмор, во многом завязанный на бромансе двух главных героев, добротный экшен и интригующий сюжет о таинственной вампирской болезни, бушующей на фоне противостояния двух миров. Но и классическая для истории о вампирах сексуальная энергетика никуда не делась — а как иначе, когда речь идет об авторе «Сердец Пандоры»! Красочная рисовка от студии Bones («Стальной алхимик») — ещё один повод не пропускать этот сериал.

Луна, Лайка и Носферату (Tsuki to Laika to Nosferatu)

Аниме о вампире, который отправляется в космос, кажется интересной задумкой. Но ранобэ «Луна, Лайка и Носферату», лежащее в основе одноимённого сериала, на деле куда глубже. Его автор Кэйсукэ Макино взял реальные исторические факты и события, внёс некоторые изменения и подмешал в это дело немного фантастики. И аниме унаследовало такой подход.

По сути, сериал изображает лунную гонку между космическими державами — СССР и США… ой, простите, Союзом Цирнитрийских Социалистических Республик и Соединённого Королевства Арнак. «Луна, Лайка и Носферату» рассказывает, на что готовы пойти государства ради своих высших целей и как их действия отражаются на судьбах обычных людей.

Но это лишь сеттинг, а главная проблема, которую поднимает аниме, — расовое неравенство. По сюжету СЦСР решил, что жертвовать жизнями людей нецелесообразно, поэтому на Луну сначала должен отправиться вампир по имени Ирина Луминеск — за её жизнь никто не будет беспокоиться. Вокруг этой темы так или иначе вертится вся история.

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Ещё одно аниме о расовом неравенстве, только уже в совсем других масштабах. Республика Сан-Магнолия ведет войну против Империи, создавшей беспилотных боевых роботов. Согласно официальным заявлениям, Республике всегда удается обойтись без жертв благодаря инновационным технологиям. А на деле всё это чушь, потому что за неё каждый день проливают кровь люди, которые некогда считались её гражданами.

Честно говоря, сюжет особо не блещет какой-то невероятной глубиной и необычным взглядом, но реализован он на более чем достойном уровне. Химия и динамика между персонажами? Есть. Их логическое развитие? Тоже. Интриги, загадки и твисты? И они на месте. Плюс в сериале потрясающий экшен, который здесь нужен не фансервиса ради, а для раскрытия истории и характеров героев. Но что меня больше поразило, так это невероятный саунд-дизайн, на котором очень редко заостряют внимание в японской анимации. А тут авторы явно вдохновлялись подходом Майкла Бэя к работе со звуком в своих фильмах.

Дракониха-горничная госпожи Кобаяси (Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S)

После смерти Ясухиро Такэмото (первый сезон «Драконихи-горничной госпожи Кобаяси») во время пожара в Kyoto Animation многие переживали, что второй сезон либо отменят, либо он потеряет в качестве. Однако худшее внезапно обошло сериал стороной. Режиссёру Тацуе Исихаре («Кэйон!») не только удалось сохранить наследие Такэмото, но и вывести аниме на совершенно новый уровень.

В «Драконихе-горничной» классический «срез жизни» прекрасно сочетается с приличной драмой, лёгкой комедией и нереально эпичными замесами. И каждый из этих элементов во втором сезоне оказался лучше. Изображение повседневности всё ещё лежит в основе сериала, но сюжеты стали более проработанными и динамичными. Последнему отчасти способствует новый персонаж — дракониха-подросток Илулу с огромной до нелепости грудью. Что касается поединков между драконами (и не только), то их зрелищности могут позавидовать даже самые топовые сёнэны. Слов не хватает, чтобы описать, насколько крутыми вышли боевые сцены. Это парад яркой высококачественной анимации, так называемой сакуги, который ни в коем случае нельзя пропускать.

Star Wars: Visions

Невероятное дело! У нас тут сборник анимационных короткометражек во вселенной «Звёздных войн», да ещё от известных аниме-студий, да ещё авторам развязали руки и позволили творить что хочешь. Но как-то так вышло, что сериал получил чертовски мало внимания — и это при том, что в нём нет никаких Скайуокеров, а действие и вовсе выходит за пределы каких-то канонов.

Антология вобрала в себя очень разные истории: и душевный рассказ про музыкальную группу, и красивую дуэль, и эпичное противостояние близнецов, и мрачный сюжет про джедаев. Каждый эпизод выполнен в своей стилистике, разнообразие приёмов здорово играет на атмосферу. Тот же чёрно-белый «Ронин» представляет далёкую-далёкую галактику местом весьма жутким — но таким, где всегда может появиться герой.

Единственное, за что хочется немного упрекнуть Visions, — за скупость тем. Опять джедаи, тайны Силы, семейные ценности и пустынные планеты. Да, это узнаваемые маркеры, но у вас ведь карт-бланш! Но даже так у создателей получился один из самых любопытных проектов по «Звёздным войнам» за последнее время.