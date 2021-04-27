Новинки сериалов за май 2021: вампиры, «Звёздные войны» и роботы

В мае традиционно случается бум сериалов, и в этом году урожай богат как никогда! Проектов так много, что нам пришлось разделить наш дайджест на новинки и продолжения. В эту подборку вошли только совершенно новые сериалы: «Звёздные войны», российский ретрохоррор, космические приключения, фантастическая антология со звёздами, а также рефлексия и супергероев, и суперзлодеев.

Звёздные войны: Бракованная партия

Star Wars: The Bad Batch

Когда и где? С 4 мая на Disney+ (в России — неизвестно).

Что? Анимационный экшен, спин-офф «Войн клонов».

О чём? Об экспериментальном элитном отряде клонов, которых называют «Бракованной партией». Они родились на Камино с генетическими отклонениями, из-за чего голосом и внешностью отличаются от оригинала, Джанго Фетта. Заодно эти мутации даровали солдатам выдающиеся боевые способности, необычайную выдержку и нестандартное мышление. За время Войн клонов «Бракованная партия» заработала славу исключительных бойцов. И теперь, после Приказа 66 и образования Империи, им предстоит найти своё место в далёкой-далёкой галактике.

Чего ждём? Отличного экшена в духе лучших эпизодов «Войн клонов». Если в прошлом мультсериале отряду приходилось воевать лишь на определённых планетах, втянутых в конфликт Республики и сепаратистов, то теперь недруги ждут в каждом уголке Империи. Судя по трейлеру, «Партии» предстоит защитить важного ребёнка, а попутно встретить нескольких знакомых зрителям персонажей: снайпера Феннек Шэнд (её мы видели в «Мандалорце»), радикального повстанца Со Герреру и, конечно, гранд-моффа Таркина.

Пищеблок

Когда и где? С 19 мая на «КиноПоиске».

Что? Мистический ретротриллер, экранизация одноимённого романа Алексея Иванова.

О чём? О пионерах, которые сталкиваются с вампирами. Дело происходит летом 1980 года в лагере «Буревестник» под Куйбышевом. Паренёк Валерка отчаянно ищет себе настоящих друзей, а вожатый Игорь — подружку до конца смены. Но вскоре обоим предстоит узнать, что кровопийцы существуют не только в страшилках, которые дети рассказывают у костра.

Чего ждём? Эксцентричный и совсем не детский проект. «КиноПоиск» хочет запрыгнуть на уходящий поезд ностальгии по восьмидесятым, и «Пищеблок» Иванова подходит для этого как нельзя лучше. Здесь и прицел на взрослую аудиторию, которая ещё застала пионерлагеря, и элемент ужасов, и боевик с вампирами, и даже, как говорят авторы, «философская притча о тоталитарном обществе». О последнем пункте говорят и сами актёры в проморолике.

Кстати, недавно «КиноПоиск» поделился концепт-артами, на которых проект выглядит как мультсериал. Пожалуй, даже жаль, что создатели не выбрали этот вариант!

Эдем

Eden

Когда и где? Все эпизоды выйдут 27 мая на Netflix (в России — там же).

Что? Постапокалипсис, научная фантастика.

О чём? О комплексе «Эдем-3», где расположена колония роботов. Одни машины мало знают о своих создателях и считают их чем-то вроде позабытой легенды. А другие уверены, что всё человеческое наследие нужно уничтожить, пока люди сами не уничтожили мир. Однажды двое роботов находят криокапсулу, в которой сохранилось живое человеческое дитя. Дружелюбные машины решают увезти её подальше, но вскоре о находке узнают машины злые.

Чего ждём? Приключенческий боевик в постапокалиптическом антураже. Свежий трейлер показал главного злодея — робота по имени Зеро в шипастой броне и с красными диодами. Зеро собирается построить идеальный мир, а последняя девочка ему в этом сильно мешает.

«Эдем» — один из первых аниме-сериалов, которые разрабатываются эксклюзивно для Netflix. Режиссёром выступает Ясухиро Ириэ («Стальной Алхимик: Братство»), концепт-дизайном занимается Тосихиро Кавамото («Ковбой Бибоп»). Возможно, даже спорная технология сел-шейдинга не испортит впечатления!

Интергалактик

Intergalactic

Когда и где? С 30 апреля на Sky (в России — c 1 мая на «Амедиатеке»).

Что? Космическая опера.

О чём? О команде девушек-преступниц с разных планет. Каждую из героинь доставили в космическую тюрьму, где они должны были отбывать наказание, но им удалось организовать побег, прихватив по пути звездолёт. Теперь они, презрев опасности, отправляются на поиски истинной свободы. Вопрос в том, получится ли убежать от себя.

Чего ждём? Лихих приключений с обаятельными преступницами. Завязка выглядит интригующе, но пока сложно сказать, куда вырулит сериал. Хотя трейлер обещает неплохую компьютерную графику, мы знаем, что для космических авантюр в духе «Светлячка» или «Киллджоев» это не главное. Пока что проект напоминает фантастику от Syfy под названием Vagrant Queen. Надеемся, «Интергалактик» не постигнет та же печальная участь — закрытие после первого сезона.

Наследие Юпитера

Jupiter’s Legacy

Когда и где? Все эпизоды выйдут 7 мая на Netflix (в России — там же).

Что? Супергеройская семейная драма.

О чём? О нескольких поколениях супергероев. Первое получило свои силы ещё в 1930-х и за прошедшие почти сто лет успело изменить мир. В своё время они стали идеалом и образцом для подражания, но их наследники не переняли добродетелей предков. Пока одни не хотят принимать на себя груз ответственности, другие ищут способ разобраться в себе и понять, какой должна быть нормальная семья. А третьих и вовсе волнует только слава.

Чего ждём? Размышлений о супергероике. «Наследие Юпитера» ещё до выхода начали сравнивать с «Пацанами», и не в пользу первого. Впрочем, даже по трейлеру видно, что шоу напоминает скорее недавний мультсериал «Неуязвимый» от Amazon, где темы семьи и принятия ответственности — одни из центральных.

В основу сериала лёг комикс Марка Миллара, создателя серий Kingsman, «Пипец», «Гражданская война» и «Старик Логан», которые так или иначе были экранизированы. Ныне Миллар работает с Netflix над адаптацией других своих произведений — «Наследие Юпитера» можно считать первой ласточкой.

Читайте также «Пацаны», сезон 2. Почему больше не сносит крышу? Продолжение истории о борцах со злыми супергероями вышло достойным, но всё же от него хотелось большего.

М.О.Д.О.К.

Marvel’s M.O.D.O.K

Когда и где? Все эпизоды выйдут 21 мая на Hulu (в России — неизвестно).

Что? Взрослая комедия по комиксам Marvel.

О чём? О суперзлодее в смешной летающей броне — его вы могли видеть в прошлогодней игре Marvel’s Avengers. В комиксах он часто сражается с Капитаном Америкой и Железным человеком при помощи выдающегося интеллекта и псионических способностей. Но в новом мультсериале всё это уходит на второй план. Здесь М.О.Д.О.К., которого уволили из собственной организации A.I.M, переживает кризис среднего возраста, пытается завоевать уважение нового начальства, грызётся с семейкой и хватается за прошлое.

Чего ждём? Странную, но не лишённую обаяния комедию в духе «Робоцыпа» — и тоже с рефлексией на супергеройскую тему, только с другой стороны. Будь ты даже Мобильным Организмом Для Организации Катастроф с планами по порабощению мира, тебе всё равно надо выносить мусор, воспитывать детей и сдерживать порывы гнева.

Свежий трейлер показал пару звёздных камео (включая Железного человека) и нескольких второстепенных персонажей. В их числе — супергерой Вандермен, которого озвучивает Нейтан Филлион.

Solos

Когда и где? С 21 мая на Amazon Prime Video (в России — там же).

Что? Фантастическая антология.

О чём? Почти неизвестно. Пока вся информация о сюжете сводится к короткому синопсису: «Сериал исследует вопрос „Что значит быть человеком?“, предполагая, что мы все связаны общим опытом, особенно в наиболее одинокие моменты».

Трейлер и кадры: нет.

Чего ждём? Кота в мешке. Фантастические антологии могут удивлять, но чего ждать от Solos — совсем непонятно. Мы точно знаем, что в главных ролях сплошные звёзды: Морган Фриман, Энн Хэтэуэй, Хелен Миррен, Энтони Макки, Дэн Стивен и другие. Производством занималась студия Amazon вместе с шоураннером Дэвидом Вейлом, который больше всего известен по сериалу «Охотники» от того же Amazon.

Судя по графику, проект запустили после первой волны пандемии — похоже, он будет посвящён в том числе тому, как люди переживали изоляцию на карантине.

Скоро мы расскажем про новые сезоны старых сериалов, которые выйдут в мае! Не пропустите!