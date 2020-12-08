«Перевал Дятлова»: сериал-реконструкция в атмосфере советского кино

На стриминговом сервисе Premier завершился показ мини-сериала «Перевал Дятлова», основанного на известной трагедии, которая произошла в Свердловской области в начале 1959 года. По первым трейлерам могло сложиться впечатление, что это очередной проходной проект, но на выходе мы получили один из лучших отечественных сериалов года. Рассказываем, чем примечательна эта версия — и почему после неё нет смысла снимать что-то ещё по мотивам этого происшествия.

Жанр: психологическая драма, детектив Шоураннеры: Илья Куликов, Павел Костомаров В ролях: Пётр Фёдоров, Мария Луговая, Егор Бероев, Иван Мулин, Александр Метёлкин, Мария Мацель, Ирина Лукина Премьерный показ: 16 ноября 2020, Premier Продолжительность: 8 серий по 45–55 минут Похоже на: «Террор» (2018) • «Эпидемия» (2019) • «Неотправленное письмо» (1960)

Советский Союз, Свердловская область, 1959 год. Страна, кажется, идёт на поправку после мучительных лет Великой Отечественной войны: уже успело вырасти целое поколение, которое её почти не помнит. Обстановка в стране выглядит более-менее благополучной, но спокойствие нарушается, когда в окрестностях горы Холатчахль находят погибшую тургруппу Игоря Дятлова. На простой несчастный случай это не похоже: все члены группы были опытными туристами. Детали не совпадают, улики не стыкуются — в общем, обстоятельства гибели выглядят странными.

Происшествие вызывает интерес у КГБ, и на место гибели студентов отправляют майора Олега Костина — опытного разведчика, который четырнадцать лет назад дошёл до Берлина. Костин понимает, что на перевале Дятлова, как прозвали место трагедии, случилось нечто необъяснимое, а возможно, и мистическое. В ходе расследования он выясняет, что в этих окрестностях могло произойти что угодно, и каждая версия звучит фантастичнее другой.

Главное, что подкупает в сериале, — его структура. Повествование в «Перевале Дятлова» нелинейное. В нечётных сериях развивается расследование во главе с Костиным, а в чётных зрителям показывают события, предшествующие первой серии: мы наблюдаем за дятловцами и их путешествием к неминуемой гибели. Связующим элементом служат флешбэки, которые переносят зрителя во времена Великой Отечественной, — они есть в обеих линиях. И это вовсе не какие-то филлеры, призванные удлинить хронометраж, а важные сюжетные сцены, дополняющие линии персонажей.

На этом, в принципе, можно было бы и остановиться, но создатели сериала пошли дальше. «Перевал Дятлова» — это, по сути, два произведения, сшитые в единое полотно. По отдельности они выглядят не так убедительно, как вместе, и удачно дополняют друг друга. Нечётные серии по техническому исполнению похожи на дорогой российский фильм: картинка стильная и сочная, будто снятая на хорошую старую плёнку, а визуальным ориентиром создатели, похоже, выбрали «Безумцев» Мэттью Вайнера. Неслучайно главный герой, сыгранный Пётром Фёдоровым, почему-то ходит в мороз в тонком щегольском пальто и шляпе. В этих сериях глаз радуют и сочная цветокоррекция, и качественная операторская работа, и детально проработанный реквизит — не возникает никаких сомнений, что нам показывают 1959 год (хоть и слегка приукрашенный).

Чётные серии передают колорит эпохи совсем по-другому — тут создатели ориентировались на советское кино времён «оттепели». Чёрно-белая картинка в соотношении 4:3 будто ориентируется на фильмы Михаила Калатозова — «Летят журавли» и «Неотправленное письмо». А в некоторых моментах «Перевал Дятлова» легко спутать с какими-нибудь «Девчатами»: персонажи разговаривают не по-современному, а в духе той эпохи, актёры старательно подбирают интонации и работают с голосом. Лица тоже подобраны одно другого лучше: актёры очень похожи на настоящих дятловцев. Чётные серии уже с первых минут погружают зрителя в атмосферу тех времён, когда тёплые разговоры и душевная простота соседствовали с мрачными историями и болью нескольких поколений.

Даже самый невнимательный зритель скажет, что этими половинами будто занимались разные люди, и будет прав: у сериала были две отдельные съёмочные команды. Над нечётными сериями работал Илья Куликов, известный по «Полицейскому с Рублёвки» и «Аванпосту», а чётные создавал Павел Костомаров — режиссёр нашумевшей «Эпидемии». Заметно, что у них совершенно разное видение сериала: Куликов словно подражает Голливуду, а Костомаров старательно воссоздаёт то самое советское кино.

Сложно сказать, чей подход лучше, но «Перевал Дятлова» вряд ли сработал бы, ограничься создатели историей Костина. А серии Костомарова с лёгкостью можно воспринимать как отдельное произведение, как большой полнометражный фильм.

Может показаться, что эти сюжетные линии между собой почти не связаны, но это не так. Из одной серии в другую то и дело кочуют не только флешбэки о Великой Отечественной, но и некоторые персонажи, а отдельные истории начинаются в одной половине и заканчиваются в другой. Так авторы поддерживают интригу и подстёгивают смотреть дальше: даже если вам не так интересно расследование, в сериях с Костиным можно узнать дополнительный контекст для линии с дятловцами. После завершения одного эпизода вы, вероятно, сразу захотите включить следующий, и в этом неоспоримый плюс сериала.

Другое преимущество «Перевала Дятлова» — в необычайно ровном балансе между фантастикой и реалистичностью. Создатели утверждали, что получили доступ к засекреченным документам по делу о гибели тургруппы и потому их сериал можно назвать исторически достоверным. Но уже с первых серий на зрителя вываливают целый ряд фантастических элементов: например, Костин в 1945 году наткнулся на секретный немецкий замок, где нацисты превращали людей в зомби, — словно из игр серии Wolfenstein. А Семён Золотарев (турист из группы Дятлова, сыгранный Егором Бероевым) не расстаётся с кольцом, которое якобы отпугивает смерть. В эту сборную солянку позже добавятся и НЛО, и духи манси.

Но фантастики здесь не так много, как может показаться. В чётных сериях её, по сути, и нет: все сверхъестественные, казалось бы, моменты дятловцы отвергают категоричным «что вы тут антисоветчину разводите». То, что выглядит мистикой, вполне можно объяснить сухими фактами. И тут создатели словно специально оставляют пространство для обсуждений. Можно увидеть в «Перевале Дятлова» жанровое произведение, чистую фантастику, а можно принять более приземлённую трактовку всего произошедшего и рассматривать сериал как наиболее близкую к правде версию событий.

Достоверно или нет? «Перевал Дятлова», несмотря на всю реалистичность, вольно обошёлся с характерами реальных дятловцев. Так, в сериале показан любовный треугольник между Игорем Дятловым, Юрием Дорошенко и Зинаидой Колмогоровой. Зинаида, по версии сериала, рассталась с Юрием и влюбилась в Игоря, но, судя по её дневнику, который находится в открытом доступе, этого не могло произойти в реальности. Дятлов не был интересен девушке, а Дорошенко не сокрушался насчёт расставания. Так что этот конфликт — выдумка создателей сериала. Ещё один важный момент, который изменили в «Перевале Дятлова», касается Юрия Юдина — члена группы, что сошёл на полпути из-за больной ноги. В сериале Юрия показали пугливым человеком, покинувшим дятловцев из-за страха гибели. В реальности же он был опытным туристом, который всю жизнь горевал по умершим друзьям. В 2013 году его похоронили рядом с другими дятловцами на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Другая вольность создателей — сюжетная линия с манси. В сериале показывается, что этот народ верит в злобного духа горы Холатчахль, которую называют Горой мертвецов, да и сами они враждебно настроены к чужакам на своей территории. На самом деле манси активно помогали следствию и относились к русским дружелюбно. Более того, Холатчахль переводится не как Гора мертвецов, а как Мёртвая гора — то есть на ней ничего не растёт.

Трагедию группы Дятлова не раз показывали в кино и даже в видеоиграх. Есть, например, американский фильм «Тайна перевала Дятлова», где всё свели к тайным лабораториям, мутантам и перемещениям во времени. А в польской игре Kholat главный герой собирает записки членов группы и сталкивается с языческими духами. Документальных книг, повестей, рассказов и интернет-теорий и вовсе бессчетное количество — конспирология настолько слилась с этим происшествием, что уже трудно отличить вымысел от реальности.

С таким багажом «Перевал Дятлова» мог оказаться очередным проходным произведением по мотивам. Что нового сериал может рассказать об этой истории? Нужна ли была миру очередная экранизация уже давно знакомых событий? Возможно, и не нужна, но трудно отрицать очевидное: после «Перевала Дятлова» вопрос об обстоятельствах смерти группы можно считать закрытым. Создатели действительно постарались разобрать все возможные варианты и пришли к самому простому и логичному. И самому жуткому.

В нашей стране гибель тургруппы Дятлова долгие десятилетия считалась главной мистической тайной СССР. В других странах вроде США и Японии есть десятки подобных историй, но первенство в бывшем СССР всё ещё удерживает именно это происшествие. И создатели сериала не просто пересказали самые популярные теории, а попытались снять комплексное произведение. Что-то вроде прошлогоднего «Чернобыля», после которого остальные фильмы и сериалы об аварии на ЧАЭС смотрятся лишними.

Конечно, это неидеальный сериал. Нечётные серии иногда топчутся на месте, и суть расследования несколько теряется. Флешбэки про Великую Отечественную не всегда сняты убедительно — та же вылазка в замок выглядит дёшево и выбивается из общего ряда. От диалогов с участием Фёдорова откровенно корёжит — порой он выражается словно наш современник. А в сюжетной линии дятловцев манси показывают слишком гротескно и стереотипно; сцены с ними можно было бы убрать без потери общего смысла.

Но из этих претензий следует интересный вывод: российские сериалы наконец вышли на такой уровень качества, что их уже можно оценивать без всяких скидок. То же, к слову, относится к «Эпидемии» — предыдущему проекту Костомарова. «Перевал Дятлова» выглядит новым художественным достижением не только отечественных сериалов, но и российского кино в целом. Последний эпизод сложно смотреть без кома в горле, а послевкусие остаётся исключительно приятное. Чего ещё желать от качественного сериала?