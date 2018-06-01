Какие сериалы посмотреть? Июнь 2018

Июнь на западном телевидении будет богат на персонажей с суперспособностями, будь то классические супергерои Marvel или люди, которым от их дара одни проблемы. А ещё мы увидим продолжение историй про восставших андроидов, армию чумных докторов и сбежавшего из ада Гитлера и окончание последнего проекта Вачовски.

Люк Кейдж, 2 сезон

Когда и где? 22 июня, Netflix

Что? Супергеройская драма по комиксам Marvel

О чём? О Люке Кейдже — простом чёрном парне из неблагополучного района Гарлем. У Люка пуленепробиваемая кожа и сверхчеловеческая сила, что помогает ему ставить на место зарвавшихся гангста. А в остальное время он бармен.

Чего ждём? Создатели решили чуть отойти от темы «чёрного человека всяк обидеть норовит» — с законом у Люка больше проблем не будет. И романа с Джессикой Джонс не будет — они расстались, и героиня в этом сезоне не появится.

Врагами Люка опять станут бандиты: «принцесса мафии» Розали Карбоне, лучник Команч и уже знакомый нам по первому сезону Шейдс. Но главной его головной болью будет криминальный авторитет Бушмейстер. Он обладает такими суперсилами, что его удар по морде сбивает с ног Люка — человека, которого даже пули не берут!

В помощь Кейджу сценаристы ввели супергероиню и гениального инженера Ночную Тень. Заглянет на огонёк и Железный Кулак. А ещё мы узнаем отца Люка — его сыграл недавно умерший Редж Кэти («Фантастическая четвёрка», «Семь»), и это была его последняя роль.

О сериале Люк Кейдж: пуленепробиваемый чёрный Христос Marvel и Netflix сделали то, что не удалось киновселенной DC: мрачную и умную экранизацию комиксов.

Люди, 3 сезон

Когда и где? 5 июня, AMC

Что? Киберпанк-драма. Ремейк шведского сериала «Настоящие люди»

О чём? О роботах-андроидах, похожих на людей. И о людях, которые держали роботов как слуг и компаньонов. В финале второго сезона синтеты по всему миру обрели сознание. С этих событий прошёл год, и теперь роботы и их бывшие хозяева пытаются понять, как жить дальше.

Чего ждём? «Мир Дикого Запада» без огромного бюджета, загадок и запутанной хронологии. «Люди» берут не этим, а душевностью, анализом общества и параллелями с реальным миром. В третьем сезоне отношения синтетов и человечества сложны как никогда, ведь массовое «пробуждение» привело к гибели сотни тысяч человек. Сам период хаоса нам практически не покажут — сценаристы решили перескочить его и сразу перейти к социальной драме. Заодно и бюджет сэкономили.

Сериал вошёл в наш топ: Лучшие фантастические сериалы о мрачном будущем Киберпанк, антиутопии, ядерный апокалипсис, восставшие роботы, клоны и промывание мозгов.

12 обезьян, 4 сезон

Когда и где? 15 июня, Syfy

Что? Фантастика о путешествиях во времени. Очень вольный ремейк одноимённого фильма Терри Гиллиама.

О чём? В будущем на Земле произошла пандемия, выкосившая почти всё человечество. Уцелевшие люди послали в прошлое гонца Коула предупредить мир. У Гиллиама его бросили в психушку, и дело с концом. В сериале же всё вылилось в три сезона скачков из эпохи в эпоху.

Чего ждём? Финал всего сериала: Syfy заранее объявили, что этот сезон последний. Коул и его друзья сразятся с Армией 12 обезьян — злодейской организацией, устроившей пандемию. Организацию теперь возглавляет новый пророк в маске чумного доктора — Оливия, которая сменила в этой должности сына Коула, Этана.

Выяснять отношения герои и злодеи отправятся аж в Среднекевовье — создатели решили, что так будет круче. Но сперва, судя по кадрам, они побывают в нацистской Германии и на Диком Западе.

Проповедник, 3 сезон

Когда и где? 24 июня, AMC

Что? Мистика, городское фэнтези. По мотивам одноимённой серии комиксов

О чём? О Джесси Кастере, священнике, одержимом мистической сущностью Генезис. Он отправился на поиски пропавшего Бога по дорогам Америки в компании хулиганки Тьюлип и вампира Кэссиди. Бог тем временем валяет дурака в Новом Орлеане, а из ада сбежал Гитлер.

Чего ждём? Во втором сезоне сценаристы «Проповедника» наконец вспомнили о комиксе, на котором он основан, и в третьем введут новых персонажей оттуда. Нас познакомят со злобной бабкой Джесси, Мари Л’Анжель, и её подручными-реднеками Джоди и Ти-Си. Сериал далеко ушёл от оригинала, и трудно предсказать, что они будут делать, но точно вставят героям немало палок в колёса.

Список основных актёров спойлерит сюжет: Рут Негга всё ещё в составе, а значит, смерть Тьюлип — это ненадолго.

Плащ и Кинжал

Когда и где? 7 июня, Freeform

Что? Молодёжная супергеройская драма по комиксам Marvel

О чём? О Плаще и Кинжал — супергероях-подростках. Плащ умеет телепортироваться и погружать всё во мрак, а Кинжал дерётся световыми ножами. Их силы растут, когда они работают вместе, так что эти двое просто рождены стать парой.

Чего ждём? Смесь супергероики и молодёжной мелодрамы. Сериал снят для «юношеского» канала Freeform, так что серьёзности «Люка Кейджа» не ждите. Впрочем, без актуальных на Западе тем наверняка не обойдётся. Как-никак, любви героев предстоит преодолевать не только расовый, но и классовый барьер, поскольку Кинжал из богатой семьи, а Плащ — чернокожий оборванец из гетто.

Восьмое чувство: Amor Vincit Omnia

Когда и где? 8 июля, Netflix

Что? Фантастика об экстрасенсах

О чём? О группе людей, чьи разумы мистическим образом связаны. Они могут обмениваться мыслями и воспоминаниями и даже переселяться в тела друг друга. Это делает их мишенью для тайной злодейской организации.

Чего ждём? Двухчасовой финал всего сериала. Netflix закрыл его после второго сезона, но пообещал фанатам, что сюжет не оборвётся, а будет завершён. Для этого был снят двухчасовой телефильм Amor Vincit Omnia («Любовь побеждает всё» на латыни), в котором сценаристы развяжут все сюжетные линии.

Импульс

Когда и где? 6 июня, YouTube Red

Что? Фантастическая школьная драма. Экранизация книги Стивена Гоулда из серии «Телепорт», почему-то сразу третьей

О чём? О девушке Генри (Генриетте), которая открыла в себе суперспособность телепортироваться. Прямо в тот момент, когда её пытались изнасиловать. После «импульса» неудавшийся насильник в коме, а Генри думает, что делать с открывшейся силой.

Чего ждём? По пересказу сюжета можно подумать, что это очередное шоу в модном ныне поджанре «супергерои-подростки» — типа «Беглецов», «Одарённых» и «Плаща и Кинжал». Но сериал основан не на комиксах, а на книге, и это заметно. Трейлер сразу даёт понять, что драмы тут гораздо больше, чем фантастики: всё в серых, унылых тонах, много страданий и безысходности, скандалов и травли — и буквально один кадр с телепортацией.

«Импульс» — одна из редких оригинальных программ интернет-телеканала YouTube Red, не столь популярного, как Netflix, и доступного лишь в США, Австралии и Мексике. Один из продюсеров шоу — режиссёр Даг Лайман, снявший, среди прочего, экранизацию первой книги той же серии — «Телепорт» (Jumper).