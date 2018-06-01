Июнь на западном телевидении будет богат на персонажей с суперспособностями, будь то классические супергерои Marvel или люди, которым от их дара одни проблемы. А ещё мы увидим продолжение историй про восставших андроидов, армию чумных докторов и сбежавшего из ада Гитлера и окончание последнего проекта Вачовски.

Люк Кейдж, 2 сезон

Какие сериалы посмотреть? Июнь 2018 6

Когда и где? 22 июня, Netflix

Что? Супергеройская драма по комиксам Marvel

О чём? О Люке Кейдже — простом чёрном парне из неблагополучного района Гарлем. У Люка пуленепробиваемая кожа и сверхчеловеческая сила, что помогает ему ставить на место зарвавшихся гангста. А в остальное время он бармен.

Трейлер

Чего ждём? Создатели решили чуть отойти от темы «чёрного человека всяк обидеть норовит» — с законом у Люка больше проблем не будет. И романа с Джессикой Джонс не будет — они расстались, и героиня в этом сезоне не появится.

Врагами Люка опять станут бандиты: «принцесса мафии» Розали Карбоне, лучник Команч и уже знакомый нам по первому сезону Шейдс. Но главной его головной болью будет криминальный авторитет Бушмейстер. Он обладает такими суперсилами, что его удар по морде сбивает с ног Люка — человека, которого даже пули не берут!

В помощь Кейджу сценаристы ввели супергероиню и гениального инженера Ночную Тень. Заглянет на огонёк и Железный Кулак. А ещё мы узнаем отца Люка — его сыграл недавно умерший Редж Кэти («Фантастическая четвёрка», «Семь»), и это была его последняя роль.

О сериале

Люк Кейдж: пуленепробиваемый чёрный Христос

Люк Кейдж: пуленепробиваемый чёрный Христос

 06.10.2016

Marvel и Netflix сделали то, что не удалось киновселенной DC: мрачную и умную экранизацию комиксов.

Люди, 3 сезон

Какие сериалы посмотреть? Июнь 2018

Когда и где? 5 июня, AMC

Что? Киберпанк-драма. Ремейк шведского сериала «Настоящие люди»

О чём? О роботах-андроидах, похожих на людей. И о людях, которые держали роботов как слуг и компаньонов. В финале второго сезона синтеты по всему миру обрели сознание. С этих событий прошёл год, и теперь роботы и их бывшие хозяева пытаются понять, как жить дальше.

Трейлер

Чего ждём? «Мир Дикого Запада» без огромного бюджета, загадок и запутанной хронологии. «Люди» берут не этим, а душевностью, анализом общества и параллелями с реальным миром. В третьем сезоне отношения синтетов и человечества сложны как никогда, ведь массовое «пробуждение» привело к гибели сотни тысяч человек. Сам период хаоса нам практически не покажут — сценаристы решили перескочить его и сразу перейти к социальной драме. Заодно и бюджет сэкономили.

Сериал вошёл в наш топ:

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 11.06.2017

Киберпанк, антиутопии, ядерный апокалипсис, восставшие роботы, клоны и промывание мозгов.

12 обезьян, 4 сезон

Какие сериалы посмотреть? Июнь 2018 7

Когда и где? 15 июня, Syfy

Что? Фантастика о путешествиях во времени. Очень вольный ремейк одноимённого фильма Терри Гиллиама.

О чём? В будущем на Земле произошла пандемия, выкосившая почти всё человечество. Уцелевшие люди послали в прошлое гонца Коула предупредить мир. У Гиллиама его бросили в психушку, и дело с концом. В сериале же всё вылилось в три сезона скачков из эпохи в эпоху.

Трейлер

Чего ждём? Финал всего сериала: Syfy заранее объявили, что этот сезон последний. Коул и его друзья сразятся с Армией 12 обезьян — злодейской организацией, устроившей пандемию. Организацию теперь возглавляет новый пророк в маске чумного доктора — Оливия, которая сменила в этой должности сына Коула, Этана.

Выяснять отношения герои и злодеи отправятся аж в Среднекевовье — создатели  решили, что так будет круче. Но сперва, судя по кадрам, они побывают в нацистской Германии и на Диком Западе.

Проповедник, 3 сезон

Какие сериалы посмотреть? Июнь 2018 2

Когда и где? 24 июня, AMC

Что? Мистика, городское фэнтези. По мотивам одноимённой серии комиксов

О чём? О Джесси Кастере, священнике, одержимом мистической сущностью Генезис. Он отправился на поиски пропавшего Бога по дорогам Америки в компании хулиганки Тьюлип и вампира Кэссиди. Бог тем временем валяет дурака в Новом Орлеане, а из ада сбежал Гитлер.

Трейлер

Чего ждём? Во втором сезоне сценаристы «Проповедника» наконец вспомнили о комиксе, на котором он основан, и в третьем введут новых персонажей оттуда. Нас познакомят со злобной бабкой Джесси, Мари Л’Анжель, и её подручными-реднеками Джоди и Ти-Си. Сериал далеко ушёл от оригинала, и трудно предсказать, что они будут делать, но точно вставят героям немало палок в колёса.

Список основных актёров спойлерит сюжет: Рут Негга всё ещё в составе, а значит, смерть Тьюлип — это ненадолго.

О сериале: мнения разделились

«Проповедник»: первый сезон можно не смотреть 4

«Проповедник»: первый сезон можно не смотреть

 16.08.2016

Весь первый сезон оказался нудной и ненужной предысторией основного мистического сюжета.

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Почему «Проповедник» всё-таки хороший сериал

 16.08.2016

Альтернативное мнение. А так ли плохо, что сериал не следует комиксу?

Плащ и Кинжал

Какие сериалы посмотреть? Июнь 2018 3

Когда и где? 7 июня, Freeform

Что? Молодёжная супергеройская драма по комиксам Marvel

О чём? О Плаще и Кинжал — супергероях-подростках. Плащ умеет телепортироваться и погружать всё во мрак, а Кинжал дерётся световыми ножами. Их силы растут, когда они работают вместе, так что эти двое просто рождены стать парой.

Трейлер

Чего ждём? Смесь супергероики и молодёжной мелодрамы. Сериал снят для «юношеского» канала Freeform, так что серьёзности «Люка Кейджа» не ждите. Впрочем, без актуальных на Западе тем наверняка не обойдётся. Как-никак, любви героев предстоит преодолевать не только расовый, но и классовый барьер, поскольку Кинжал из богатой семьи, а Плащ — чернокожий оборванец из гетто.

Восьмое чувство: Amor Vincit Omnia

Какие сериалы посмотреть? Июнь 2018 4

Когда и где? 8 июля, Netflix

Что? Фантастика об экстрасенсах

О чём? О группе людей, чьи разумы мистическим образом связаны. Они могут обмениваться мыслями и воспоминаниями и даже переселяться в тела друг друга. Это делает их мишенью для тайной злодейской организации.

Трейлер

Чего ждём? Двухчасовой финал всего сериала. Netflix закрыл его после второго сезона, но пообещал фанатам, что сюжет не оборвётся, а будет завершён. Для этого был снят двухчасовой телефильм Amor Vincit Omnia («Любовь побеждает всё» на латыни), в котором сценаристы развяжут все сюжетные линии.

О сериале

«Восьмое чувство» (Sense8): Вачовски вернулись

«Восьмое чувство» (Sense8): Вачовски вернулись

 01.08.2015

Естественность, единство, толерантность – главные темы сериала.

Восьмое чувство. 2 сезон: толерантности в меру 2

Восьмое чувство. 2 сезон: толерантности в меру

 22.05.2017

Сериал сестёр Вачовски о телепатии и взаимопонимании не изменил своей философии, но стал немного более сдержанным.

Импульс

Какие сериалы посмотреть? Июнь 2018 5

Когда и где? 6 июня, YouTube Red

Что? Фантастическая школьная драма. Экранизация книги Стивена Гоулда из серии «Телепорт», почему-то сразу третьей

О чём? О девушке Генри (Генриетте), которая открыла в себе суперспособность телепортироваться. Прямо в тот момент, когда её пытались изнасиловать. После «импульса» неудавшийся насильник в коме, а Генри думает, что делать с открывшейся силой.

Трейлер

Чего ждём? По пересказу сюжета можно подумать, что это очередное шоу в модном ныне поджанре «супергерои-подростки» — типа «Беглецов», «Одарённых» и «Плаща и Кинжал». Но сериал основан не на комиксах, а на книге, и это заметно. Трейлер сразу даёт понять, что драмы тут гораздо больше, чем фантастики: всё в серых, унылых тонах, много страданий и безысходности, скандалов и травли — и буквально один кадр с телепортацией.

«Импульс» — одна из редких оригинальных программ интернет-телеканала YouTube Red, не столь популярного, как Netflix, и доступного лишь в США, Австралии и Мексике. Один из продюсеров шоу — режиссёр Даг Лайман, снявший, среди прочего, экранизацию первой книги той же серии — «Телепорт» (Jumper).

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Александр Гагинский
Александр Гагинский
Заместитель главного редактора журнала, редактор сайта и сообществ МИРФ, админ и патентованный олдфаг форума.
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