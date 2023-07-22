Warhammer 40,000: кто такие примархи и зачем Games Workshop возвращает их

Компания Games Workshop серьёзно поменяла канон настольного варгейма Warhammer 40,000. В актуальный сюжет и в игру как полноценная миниатюра был введён один из героев Империума примарх Лев Эль`Джонсон. Почему это важно? Дело в том, что до этого он находился в многотысячелетнем летаргическом сне и был для вселенной героем из легенд, который теперь воплотился наяву.

Впрочем, он не первый, кто превратился из мифа в активного участника событий, которого игроки могут купить, собрать, покрасить и применить в настольных баталиях. Несколько лет назад триумфально вернулся ещё один примарх — Робаут Жиллиман, пребывавший до этого в стазисе. Кто такие эти Примархи, какие у них особенности и кого ещё из легендарных персонажей прошлого Games Workshop может вернуть?

Кто вообще такие эти примархи?

Примархи — генетически модифицированные сверхлюди, созданные Императором Человечества в качестве «сыновей» в конце 29-го тысячелетия. То есть почти за 10 тысяч лет до событий самой игры.

Эти 20 мифических героев были огромного роста, невероятной силы, быстроты, не старели, не болели, отличались яркой харизмой и бесстрашием в бою. Судя по всему, они были созданы не только с помощью генетических манипуляций, но и благодаря пси-воздействию. Для Императора они должны были стать полководцами, воинами и, в конце концов, государственными деятелями после окончания Великого крестового похода по объединению разрозненных человеческих миров галактики и уничтожению ксеносов. Каждый из Примархов обладал уникальными умениями: один был знатоком фортификаций, другой — скрытной войны, третий был выдающимся псайкером и т.д.

Боги Хаоса помешали планам Императора и похитили капсулы с едва созданными Примархами, раскидав их через варп по отдельным мирам. За много лет Император смог отыскать всех своих сыновей и поставить их во главе своего войска, однако взращены и воспитаны они были совсем в иных условиях и культурах Примархи были уже не теми, кем должны были стать.

Почему они важны для мира игры? Во-первых, из оставшегося генетического материала каждого Примарха были созданы знаменитые легионы космодесантников и ордена, знакомые не только поклонникам Warhammer 40,000, но и прочим любителям фантастики. Каждый орден и легион воплощает какую-либо характеристику и особенность своего прародителя. А это отражается на стиле игры, доступных моделях и уникальных правилах, не говоря уж о вариантах покраски. Многие слышали про видеоигру Warhammer 40,000: Space Marine, в которой игрок берёт на себя роль капитана Тита. Он — космодесантник ордена Ультрамаринов (его глава как раз упомянутый Робаут Жиллиман).

Во-вторых, хотя игра посвящена не только Империуму человечества, но также и другим расам (оркам, тиранидам, тау, альдари, демонам Хаоса, некронам и другим), именно история людей — центральная во всей мифологии. Именно примархи были движущей силой одного из ключевых моментов Империума — знаменитой Ереси Хоруса.

В один трагичный момент — не без влияния уже упомянутых богов Хаоса — часть Примархов обратились против своего отца и развязали галактическую гражданскую войну. После жестоких и кровопролитных сражений в космосе и на планетах (в том числе и на Терре) сформировался Империум в нынешнем виде. Трудно удержаться от библейских сравнений, но Ересь Хоруса напоминает противостояние бога и падших ангелов. Подобная аллюзия ещё сильнее подчёркивает важность примархов для всей мифологии Warhammer 40,000.

В-третьих, после событий Ереси большинство Примархов постигла мрачная судьба. До определённого времени они почти никак не участвовали в самой игре или актуальных событиях — за некоторыми исключениями. Поэтому появление примархов в художественном сопровождении настолки, тем более в виде миниатюр, которые можно криво-косо покрасить и выставить на стол по правилам, это совсем не рядовое событие.

Можно провести такую параллель. Возвращение примархов — это как если бы в приключении Фродо в Средиземье вдруг появились некоторые из Валар и вместе с ним отправились к Роковой горе. Примерно сравнимый мифологический уровень.

Что стало с примархами после Ереси?

В ходе чудовищной гражданской войны пострадали почти все легионы космических десантников — большинство из них распались на многочисленные ордена. История же самих примархов сложилась по-разному. Почти всех, что предателей, что лоялистов, аккуратно «увели за кадр».

Предатели

Хорус — предводитель легиона Сынов Хоруса, Воитель Великого Крестового похода и лидер предателей убит Императором во время осады Терры, что и положило конец Ереси. Его душа в варпе была полностью уничтожена, а тело было сожжено Абаддоном Разорителем, который и стал новым лидером хаоситов.

Магнус Красный — командир легиона Тысячи сынов и великий псайкер за свои деяния получил от бога Хаоса Тзинча демоничество и личную планету в варпе. Позже, уже в 41-м тысячелетии, он передвинул этот мир в реальный космос после успешной атаки на своих заклятых врагов — Космических волков.

Ангрон — яростный лидер легиона Пожирателей миров стал демон-принцем Кхорна. Регулярно нападает на Империум, был зачинателем первой войны за Армагеддон. Его очень непросто изгнать обратно в варп.

Мортарион — глава легиона Гвардии стражи тоже принял демоничество от Нургла. Довольно долго не выходил из своей крепости на подаренной ему чумной планете в варпе, однако стал очень активен в 41-м тысячелетии и лично напал на Империум.

Фулгрим — из легиона Детей Императора; как и его собратья, стал демон-принцем благодаря Слаанешу. Какое-то время был одержим демоном, но сумел вернуть себе контроль. После Ереси сразился с Робаутом Жиллиманом и почти смертельно его ранил. Точное нахождение Фулгрима долгое время было неизвестно, но в 41-м тысячелетии появились слухи, что он вернулся в галактику.

Лоргар — лидер легиона Несущих слово и поклонник Хаоса Неделимого был одним из серых кардиналов Ереси и первым еретиком. Его наградили демоничеством и собственным миром в варпе, где он пребывал в медитации тысячи лет. Однако поговаривают, что скоро он может вернуться.

Пертурабо — предводитель легиона Железных воинов после окончания Ереси заманил своего собрата Рогала Дорна в смертельную ловушку, серьёзно подорвав силы лоялистского легиона. За что и получил от Хаоса демоничество и мир в придачу. Последние 10 тысяч лет был малоактивен.

Конрад Курц — глава легиона Ночных лордов не подчинился Хаосу напрямую. После Ереси он со своим легионом остался на задворках Империума, терроризировал человечество и был, как сообщается, уничтожен наёмным убийцей. Некоторые говорят, что добровольно.

Альфарий Омегон — лидер Альфа легиона был побеждён Рогалом Дорном в конце Ереси и разрублен надвое, а его брат-близнец Омегон был уже после войны убит Робаутом Жиллиманом. Или нет. Никто точно до сих не знает, жив ли кто-то из братьев, и если да, то чем они занимаются.

Лоялисты

Феррус Манус — Примарх легиона Железных рук и искусный кузнец был убит своим братом Фулгримом на Истваане V в самом начале восстания. Его голова была преподнесена Хорусу в дар.

Сангвиний — прекрасный крылатый предводитель Кровавых ангелов участвовал вместе с Императором в последней схватке с Хорусом, который и прикончил Сангвиния. Тело до сих пор хранится в стазисе на родной планете Баал.

Лев Эль’Джонсон — лидер Тёмных ангелов после Ереси вернулся на родной Калибан, где обнаружил предателей среди своих воинов. Был сильно ранен в бою и исчез в варп-шторме, расколовшем планету. 10 тысяч лет он втайне находился во сне в глубине Скалы — крепости Тёмных ангелов. И теперь он пробудился постаревшим в 41-м тысячелетии.

Джагатай Хан — примарх легиона Белых шрамов исчез через 70 лет после Ереси во время погони за друкхари, тёмными альдари, когда бросился за ними в портал паутины. С тех пор его не видели, но и никаких подтверждений смерти никто не получил.

Леман Русс — лидер Космических волков участвовал в восстановлении Империума ещё почти 200 лет после Ереси. Рассказывают, что однажды во время пира он забрал свою свиту и отправился искать то ли предателей, то ли средство для излечения Императора, пообещав вернуться к моменту последней великой битвы.

Рогал Дорн — стоический примарх Имперских кулаков работал на благо Империума ещё почти 700 лет после Ереси. Считается, что он погиб на борту линкора космодесантников Хаоса в бою с превосходящими силами противника. Найдена только кисть его руки. Её кости хранятся в стазисе, на который каждый Магистр ордена наносит своё имя. Тело не было обнаружено до сих пор.

Робаут Жиллиман — славный лидер легиона Ультрамаринов почти 900 лет после Ереси в качестве регента занимался очисткой Империума от врагов, административной работой и созданием Кодекса, по которому должны жить и служить космические десантники. Возможно, именно он победил Омегона. В сражении с Фулгримом Жиллиман был ранен в шею ядовитым клинком Хаоса. Такую рану вылечить было невозможно, поэтому Жиллимана пришлось поместить в стазис. В 41-м тысячелетии он был воскрешён благодаря сочетанию технических навыков архимагоса Коула и психической мощи Иннеада, альдарского бога мёртвых. После пробуждения Жиллиман встретился со своим отцом, Императором Человечества (вернее, с тем, что от него осталось). Так он принял новую реальность, назвал себя лордом-командующим и начал Неодолимый крестовый поход против врагов человечества.

Вулкан — примарх легиона Саламандр, обладавший способностью к воскрешению, просто исчез примерно через тысячу лет после событий Ереси. Говорят, он завещал своим воинам собрать девять спрятанных им же по всей галактике артефактов — тогда он и вернётся. Пять из них уже найдены.

Корвус Коракс — загадочный предводитель Гвардии Ворона. Через год после Ереси улетел в одиночестве в варп, бросив на прощание слова: «Никогда больше…». Известно, что он охотился на предателей и мутировал в существо, сотканное из теней. Сражался с Лоргаром и вынудил того отступить. С тех пор местонахождение неизвестно.

Внимательные читатели заметят, что выше описана судьба лишь 18 примархов. И действительно, про оставшихся двух мало что известно. Их имена и легионы были буквально стёрты из истории ещё до Ереси. Считается, что эти примархи совершили нечто ужасное, и Император уничтожил их самих, а подчинённые им войска космодесантников расформировал и, возможно, влил в другие легионы (например, к Ультрамаринам, которые в зените Великого крестового похода были самым многочисленным легионом).

Какие Примархи уже есть в игре?

Для начала надо отметить, что помимо самой Warhammer 40,000 существует отдельная игра Horus Heresy, посвящённая событиям Ереси. В ней нет всех прочих рас, только люди. А ещё в ней изменены оружие и техника, а также приведены правила и выпущены миниатюры для всех примархов. Так что если вам захочется подержать в руках самого Хоруса или отыграть воспетые в мифах поединки, то и так вполне можно сделать.

Однако нас интересует Галактика спустя почти 10 тысяч лет. Кто из примархов воплотился в пластике и там?

Первым стал демонический Магнус Красный . Его внушительная и впечатляющая модель появилась в 2016 году и ознаменовала собой новую эпоху в истории игры. Впрочем, Магнус фигурировал в актуальном лоре и до этого, так что его игровой аватар встретили с пониманием.

Куда бо́льшим событием в начале 2017 стало появление миниатюры и правил Робаута Жиллимана . Его пробуждение было как гром среди ясного неба — не только для еретиков и предателей, но и для многих игроков. Вот тогда и стало окончательно понятно, что Games Workshop на этом не остановится.

Во второй половине 2017-го свой путь в игру нашёл ещё один примарх — теперь хаосопоклонник. Это был повелитель заболеваний Мортарион . По событиям игры большую часть истории он проводил в уединении, поэтому его появление было интересным решением. Затем на несколько лет наступила пауза.

Лишь в середине 2022-го правила и миниатюру для игры обрёл демон-принц Кхорна и самый яростный из примархов Ангрон . По бэку за прошедшие тысячелетия он и так активно участвовал в нападениях на Империум. В этом плане его возвращение в игру закономерно.

Наконец, в марте 2023-го был представлен защитник человечества Лев Эль’Джонсон . Как и в случае с Жиллиманом, примарх Тёмных ангелов находился в бессознательном состоянии тысячи лет — только не в стазисе, а магическом сне. Его пробуждение было не таким эпичным, скорее загадочным, да и вернулся он постаревший, но событие всё равно безусловно важное.

Каких ещё Примархов GW может вернуть в актуальный лор и игру?

Один из очевидных претендентов — это Фулгрим в виде четырёхрукого змеиного демон-принца. Такой ход ожидаем, поскольку фракция Детей Императора должна получить собственный кодекс, т.е. книгу правил, как это уже произошло с Пожирателями миров и другими космодесантниками Хаоса. Сложно сказать, когда это случится, точных планов по линейке кодексов для новой 10-й редакции немного.

Космические волки — один из основных орденов лояльных космических десантников со своим модельным рядом. И вскоре они должны получить обновление. Их лидер Леман Русс официально не умирал, и ничто не мешает ему вернуться. При этом он провёл тысячи лет в искажённых варпом областях, что не могло не сказаться на его облике и психике. Возможно, нас ждёт одичавший, почти обратившийся в оборотня-вулфена воин.

Вполне вероятно, что почти одновременно появятся миниатюры и правила на Лоргара и Корвуса Коракса. Эти двое сражались в прошлом, и теперь, когда в Галактике разворачиваются эпические истории на грани конца времён, их противостояние может выйти на новый уровень. Будет интересно увидеть демон-принца Лоргара, а Коракс, скорее всего, тоже уже стал не совсем человеческим существом.

В далёкой перспективе можно ожидать Хана и Вулкана. Их состояние и местонахождение неизвестно, но, по крайней мере, и мёртвыми их точно не называли.

Среди Примархов, однако, есть те, кто определённо мёртв, например Сангвиний и Феррус Манус. Однако целиком их возвращения исключать нельзя — их могут вернуть, скажем, в каком-то ином виде. Допустим, лидер Кровавых ангелов может воплотиться в какой-то сверхформе Сангвинора — загадочного воина, который приходит на помощь нуждающимся в самые отчаянные моменты. У него, кстати, давно уже есть своя модель.

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В мире мрачного будущего есть только пластик. Warhammer 40,000 — мифологически и образно богатый сеттинг, в котором историю куют не только полубожественные герои, но и законы рынка. И хотя все понимают, откуда растут ноги у многих изменений во вселенной, следить за ними по-прежнему увлекательно — какой ещё поворот ждёт Империум в будущем?