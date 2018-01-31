Быть десницей короля — великая честь. Рыцари Семи королевств прибыли на грандиозный турнир в Королевской Гавани, чтобы побороться за это звание. Чтобы стать избранником короля, необходимо добиться поддержки прославленных семейств, — и удачно, что рядом оказался Варис, готовый нашёптывать лордам нужные слова.

Тип игры: карточная

Автор: Бруно Катала

Художник: Михайло Димитриевски

Издатель в России: Hobby World

Количество игроков: 2–4

Возраст игроков: от 14 лет

Длительность партии: 15–30 минут

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Королевская Гавань представлена полем из 36 карт: 35 карт персонажей (дворян из разных домов) и одна карта Вариса. Чуть в стороне расположена колода и шесть открытых карт потенциальных союзников, готовых услужить игрокам. Игроки ходят по очереди, называя один из семи домов, после чего перемещают карту Вариса в одном из четырёх направлений до дальней карты с дворянином из названного дома. По пути Варис нашёптывает нужные слова представителям дома и добивается их поддержки. Игрок забирает из Гавани и выкладывает перед собой все полученные таким образом карты. При грамотном расчёте можно не только переманить на свою сторону больше нужных персонажей, но и оставить карту Вариса в невыгодной для следующего игрока позиции. Став лидером по картам дома или одним из лидеров при равенстве, активный игрок в конце хода получает жетон знамени соответствующего цвета (или забирает его у предыдущего лидера) и тем самым укрепляет свои позиции.

В каждом доме разное число персонажей — оно отмечено цифрой в углу карты. Эта цифра, по сути, показывает, насколько сложно получить поддержку тех или иных домов, а также ценность отдельных карт дворян. Так, получить благоволение дома Талли (всего два персонажа), с одной стороны, легче, а с другой — это нужно сделать раньше соперников. Привлекая на свою сторону последнего в Гавани представителя дома, игрок получает помощь одного из шести доступных союзников. Например, бастард Джон Сноу добавляется к одному из наборов игрока и считается за две карты соответствующего дома.

В каждом доме разное число персонажей — оно отмечено цифрой в углу карты. Эта цифра, по сути, показывает, насколько сложно получить поддержку тех или иных домов, а также ценность отдельных карт дворян. Так, получить благоволение дома Талли (всего два персонажа), с одной стороны, легче, а с другой — это нужно сделать раньше соперников. Привлекая на свою сторону последнего в Гавани представителя дома, игрок получает помощь одного из шести доступных союзников. Например, бастард Джон Сноу добавляется к одному из наборов игрока и считается за две карты соответствующего дома.

Танец мастера над шептунами продолжается до тех пор, пока ни в одном из направлений не останется карт дворян. Объявляется победитель — игрок, у которого больше всего знамён домов. При равенстве побеждает игрок, заручившийся поддержкой наиболее знатного дома (что определяется всё той же цифрой в углу карты).

Механика «Десницы короля» довольно абстрактна, но при этом отлично передаёт дух «Песни льда и пламени»

Как и в многих играх Бруно Катала, механика «Десницы короля» довольно абстрактна. Но при этом она отлично передаёт дух «Песни льда и пламени». Азарт, возникающий по ходу стремительной партии, и возможность повлиять на чужой ход позволяют игрокам прочувствовать амбициозность и коварство жителей Семи королевств, готовых на многое ради могущества и власти. Карты союзников играют не только декоративную роль, отсылая к персонажам романов, — они существенно влияют на игровую ситуацию, разбавляя геймплей неожиданными поворотами и рокировками.

Компонентов у игры немного: две небольшие колоды, жетоны знамён и книга правил. Качество не вызывает никаких нареканий, а компактность позволяет взять игру с собой даже без коробки. К недостаткам можно отнести не слишком удачный дизайн карт домов — разделение по цветам и узорам не слишком удобно для восприятия. Зато иллюстрации, выполненные известным художником Михайло Димитриевски, очень выразительны.

Итог: абстрактная игра, чья механика удачно сочетается с сеттингом «Игры престолов». Партии здесь короткие и азартные — можно сыграть, если хочется сделать передышку от больших игр.



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