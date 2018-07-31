Magic: The Gathering: как начать играть

Магия среди нас. Я сейчас говорю не о самой популярной ККИ в мире, а о закономерностях нашей жизни, которые открываются только со временем. Так уж распорядилась судьба, что в первом номере «Мира фантастики», который я прочитал (№31 за март 2006), была статья, посвящённая Magic: The Gathering. Это было интервью с создателем игры Ричардом Гарфилдом, взятое после презентации первой русской редакции «Магии». Игра заинтересовала меня, однако поиграть я не мог — в нашем городе редкие настолки продавались только в отделе игрушек, а о клубах речи вообще не шло. Но я оставил в чертогах своего разума пустой ящичек, который надписал: «Магия». Через некоторое время ко мне в руки (и тоже не без участия «Мира фантастики») попал бустер выпуска «Возрождённая Алара». Из тех карт нельзя было составить колоду, да и играть было не с кем, поэтому карты я также убрал в ящик, на этот раз настоящий. В следующий раз я столкнулся с «Магией» в её цифровой ипостаси — благодаря игре Duels of the Planeswalkers, за которой провёл несколько вечеров. Тогда я и вспомнил о ящичках — и вернулся за старыми картами. Мог ли я подумать, что когда-то буду рассказывать об этом на страницах того самого журнала, чтобы кто-то другой мог пройти к «Магии» более коротким путём, чем я? Однажды это случится — вы найдёте магию. Или «Магия» найдёт вас.

Начать играть в «Магию» очень просто

Из известности и распространённости «Магии» вытекает её главное преимущество: игроки есть везде. Магазины есть во многих городах, найти ближайший можно с помощью локатора locator.wizards.com. Не нашли магазин в своём городе? Карты нетрудно заказать через интернет, да и клуб для игры не обязателен — нужен всего лишь другой игрок (и чем их больше — тем лучше!) со своей колодой карт.

Живущих неподалёку единомышленников легко найти на сайтах, посвящённых Magic: The Gathering, или в социальных сетях — кстати, недавно открылась официальная страница игры «ВКонтакте». Вы удивитесь, узнав, сколько рядом с вами энтузиастов, готовых играть в ночной пререлиз, лишь бы немедленно получить в свои руки карты из нового выпуска!

«Магия» многолика

Бытует мнение, что для постоянного участия в игре на неё нужно регулярно тратиться — на карты, на турнирные взносы, на сопутствующую продукцию (протекторы для карт, альбомы и так далее). На самом деле всё зависит от уровня вашего вовлечения — расслабленная игра на любительском уровне по времени и деньгам будет не сильно отличаться от регулярных вечерних сессий в консольные игры.

Для тех же, кто готов уделить игре больше времени, регулярно проводятся региональные, национальные и международные соревнования. В то же время игра не ограничивается официальными турнирами. Вы можете взять любимую колоду, как бы стара она ни была, и просто прийти в клуб поиграть с кем-нибудь. Можно любить «Магию» и даже не играть в неё — я лично знаю людей, которым просто нравится коллекционировать карты.

«Магия» постоянно развивается

На момент своего появления Magic: The Gathering стала настоящим прорывом, поэтому её авторы всегда стремились поддерживать новаторские идеи. Ещё в 1990-е «Магия» появилась в киберпространстве, и те, кто познакомился с ней через одноимённую компьютерную игру 1997 года от MicroProse, до сих пор с теплотой вспоминают то время. Популярна и Magic: The Gathering Online, в которой карты стоят дешевле реальных аналогов, а партии ничуть не уступают настоящим по накалу страстей. Развивается и игра Magic Duels, где раньше всего обкатывают нововведения.

Но основа «Магии» — это, конечно, карты. Создателям игры удаётся и развивать глобальный сюжет, и встраивать в игру новые механики, привязанные к теме набора. Например, в древнеегипетском сете «Амонхет» появилось бальзамирование, а в стимпанковском «Эфирном бунте» можно было посадить персонажей в паровые машины. И это разумно: выдавая прежние наработки за свежие идеи, развития не добьёшься, да и игроки — народ придирчивый.

Что важно, их мнение действительно учитывается. Один из главных разработчиков «Магии» Марк Роузвотер регулярно отвечает на вопросы в «Твиттере», а также делится подробностями создания игры в своей колонке на сайте magic.wizards.com и в популярном подкасте «По дороге на работу». При этом Марк не стесняется признавать ошибки прошлых лет.

«Магия» поощряет творческий подход

Разнообразие «Магии» не только в форме, но и в содержании. Ознакомившись с базовыми правилами, вы вскоре поймёте, насколько велик выбор стратегий. Любите побеждать быстро, атакуя каждый ход и не давая сопернику передышки? Нравятся большие существа, хотите «топтать» ими конкурента? Оставить соперника без карт? Выиграть без единого существа? Уничтожить или украсть ресурсы соперника? Здесь возможно всё!

Мне, например, больше всего нравится сочетание белого и чёрного цветов, благодаря которому можно заставить соперника платить очками жизни за каждое существо, каждое заклинание, каждую землю… В магии регулярно появляются новые идеи колод, которые заставляют игроков подстраиваться под них, предусматривая контрмеры, потому что на любую силу здесь можно найти ответ. Может быть, именно вы найдёте новую выигрышную комбинацию?

В «Магии» действительно много магии

Опорой «Магии» с самого начало была популярная культура — фэнтези, фантастика, мифология. У каждого выпуска своя сюжетная основа, поэтому у игры так много поклонников — всегда найдётся что-то, что зацепит именно вас.

Есть ли в «Магии» эльфы? Разумеется! Путешествия во времени? Конечно! Стимпанк? Пожалуйста — в выпусках «Каладеш» и «Эфирный бунт»! А может, вам нравятся жаркие бои с мумиями и прохлада пирамид? Тогда сет «Амонхет» — то, что вам нужно! Киборги? Чужие? Джинны? Атлантида? Всё это так или иначе присутствует в мирах Мультивселенной, окнами в которые для нас служат карты «Магии».

Убедили! Так как же начать играть?

1

2

Прежде всего можно попробовать Magic Duels, цифровую версию «Магии». Но куда интереснее играть в Magic: The Gathering с настоящими картами. Отправляйтесь на magic.wizards.com , там вы найдете ближайший магазин. Прийти и научиться играть в «Магию» можно в любой день, но взять с собой друзей, получить уникальные призы и с ходу поучаствовать в турнире, конечно, приятнее. Для этого и существуют Magic Open House и Friday Night Magic, регулярные мероприятия для игроков в «Магию». Опытным игрокам путь также открыт! Следите за анонсами.В магазине скажите, что хотите научиться играть, — сотрудники зарегистрируют вас и дадут приветственную колоду. Она специально собрана для новичков: в ней нет карт со сложными механиками, зато в неё попадают самые свежие карты, которые ещё никто не держал в руках!

Первую игру новоиспечённый маг проводит с сотрудником, который расскажет о фазах игры, о плюсах и минусах каждого цвета и о секретах победы. Поиграйте с менеджером, а там и местные игроки подтянутся — сообщество игры очень дружелюбное. Не бойтесь задавать вопросы — «Магия» подразумевает общение и советы.

3

4

5

* * *

Ознакомившись с игрой, маги могут задать справедливый вопрос: с чего начать собирать свой арсенал? Неплохой вариант для тех, кому интересен и сюжет, и карты, — готовые колоды Planeswalker’ов. Они сбалансированы, содержат достаточно земель и заклинаний, а также уникальные карты мироходцев, которые можно использовать для игры в стандартном формате. Бустеры (непрозрачные упаковки с 15 случайными картами) можно использовать, чтобы разнообразить колоду, но для понимания механик и сути игры будет достаточно и готового набора.Разобрались со своей первой колодой? Готовы к настоящим магическим дуэлям? Приходите на Friday Night Magic — раз в неделю все игроки собираются, чтобы отдохнуть и посоревноваться. Не попали на FNM? Просто приходите в магазин со своей колодой, там всегда найдётся кто-нибудь, желающий сыграть.Не забывайте, что настоящий маг — это изобретатель, у него не одна, а несколько собственных колод. Не бойтесь экспериментировать! Если чувствуете, что выжали из своих карт максимум, самое время собрать новую колоду или пополнить коллекцию карт, благо возможностей масса.

«Магия» — это искусство. Очень крутое искусство, с вампирами, огнемётами и морскими чудищами. Чтобы освоить все её аспекты, потребуются терпение, фантазия, логика и большая любовь к игре. Но сделать первый шаг просто. Всегда есть кому задать вопрос, всегда можно потренироваться в цифровой версии игры.

Результат окупает старания: перестрелки заклинаниями сведут вас со множеством интересных людей, и, возможно, вы откроете много нового в собственных друзьях, которые привели вас в игру или пришли в неё вместе с вами.