Дуглас Ричардс «Око разума»

Человек очнулся в мусорном контейнере. Он в крови, ничего не помнит, в голове звучат чужие голоса и вспыхивают странные образы. А ещё его хотят убить. В борьбе за жизнь герой понимает, что способен читать чужие мысли и напрямую подключаться к любой компьютерной сети. Вскоре он обретёт союзника и узнает своё имя: Ник Холл. Но сколько ещё нужно выяснить! И при этом — остаться в живых.

Douglas E. Richards

Mind’s Eye

Роман

Жанр: технотриллер

Переводчик: А. Филонов

Выход оригинала: 2014

Издательство: «Э», 2017

Серия: «Кибертриллер»

384 стр., 3000 экз.

«Ник Холл», часть 1

Похоже на:

Мэттью Мэзер «Кибершторм»

фильм «Три дня Кондора» (1975)

Этот роман — классический триллер об одиночке, за которым охотятся стаи врагов. Таких триллеров немало — от классики про бедолагинтеллектуалов вроде «Трёх дней Кондора» до бодрых подвигов крутых спецагентов типа многочисленных «Борнов».

Шаблон у подобных историй один: герой, которого буквально все жаждут поймать или прикончить; невольная подруга, по ходу приключений становящаяся возлюбленной; многочисленные враги разной степени злобности; правительственные агенты, от которых опасности больше, нежели помощи… Всё это есть и в «Оке разума» — впрочем, автор умело жонглирует жанровыми клише, так что книга, хоть и не блещет оригинальностью, читается взахлёб.

«Научная» составляющая ничуть не вредит динамике текста

Изнанка романа — фантастическая, связанная с научными экспериментами, благодаря которым герой получает сверхспособности. Причём телепатия, хоть и играет заметную роль в сюжете, всё-таки не самый занимательный авторский ход. Гораздо интереснее смотрятся возможности Ника Холла, связанные с нейроимплантами в его мозгу. Ричардс пытается связать свои фантастические придумки с реальностью: в романе есть прямые цитаты из современных научных пуб ликаций по теме. «Научная» составляющая при этом органично встроена в сюжет и ничуть не вредит динамике текста.

А вот образы героев откровенно не удались. И сам Ник Холл, и его подруга Меган, и все злодеи, от рядовых боевиков до коварного и жестокого супер-мега-босса, — абсолютно все получились совершенно шаблонными. В этом плане книга напоминает сценарий для голливудского блокбастера — с расчётом на талантливых актёров, которые смогут оживить героев личным обаянием. Но это ведь роман…

Итог: динамичный и увлекательный триллер с занятными фантастическими допущениями и толикой неглупых размышлений. Читается с интересом, но из-за совершенно шаблонных персонажей довольно быстро выветривается из памяти.