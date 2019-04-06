«Плоский мир Терри Пратчетта. Имаджинариум» — артбук Пола Кидби

На русском выходит артбук «Плоский мир Терри Пратчетта. Имаджинариум» — это коллекция из более чем двухсот иллюстраций и набросков Пола Кидби, часть которых показывается впервые, а часть специально отреставрирована.

Художника Пола Кидби в 2002 году лично выбрал Терри Пратчетт для иллюстрирования его книг. Именно его глазами целое поколение привыкло видеть пратчеттовских героев. Если сэр Терри подарил своим персонажам жизнь, то Пол Кидби позволил им жить в иллюстрациях, собранных в этой книге.

Мы одними из первых получили возможность ознакомиться с русским изданием, подержать его в руках — и показать вам, как он выглядит.