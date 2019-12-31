Ежегодно мы подводим книжные итоги переводной и отечественной фантастики. Наши авторы и редакторы голосуют за лучшие книги года, и мы публикуем топ, на который рекомендуем обратить внимание всем поклонникам фантастики и фэнтези. В 2018 мы расширили этот список рекомендациями писателей, переводчиков, деятелей книжной индустрии и блогеров — и вы попросили продолжать эту традицию! 2019-й подходит к концу, а это значит, что пришло время опубликовать новые личные итоги. Почитайте эти рекомендации — может быть, найдёте что-нибудь для себя!

Это вторая часть материала — мы отправили много запросов, и будем публиковать рекомендации по мере поступления. Ответы в блоках расположены в алфавитном порядке.

Мария Галина

литературный критик, писательница, переводчица

Линор Горалик. «Все способные дышать дыхание»

Одна из самых странных, страшных и новаторских книг года. После некоей катастрофы (асона) , все животные (вплоть до жуков) обрели способность говорить. Эта ситуация снимает основное различие между человеком и теми, кого принято называть братья наши меньшие, но снимает ли остальные? Мы опять встаём лицом к лицу с вечными вопросами — что такое разум, как его распознать? Считать ли крольчиху, съевшую своих детёнышей, потому что хозяин «не дал ей водички», равной человеку, и потому преступницей? Прекрасная модель столкновения с любым чужим разумом, ставящая перед читателем множество неудобных вопросов.

Александра Давыдова

писательница, переводчица, постоянный автор МирФ

«Диво чудное. Том 1», Роман Папсуев

Тот самый случай, когда не знаешь, что хвалить первым — иллюстрации или текст. С одной стороны, Роман известен именно как художник, и, думаю, фанаты его книг ждали от «Дива чудного», в первую очередь, рисунков новых персонажей — чародеев и нежити. И действительно, этого добра в книге хватает. Потрясающие, очень атмосферные иллюстрации.

С другой стороны, мне очень импонирует текст и сама форма подачи, когда книга — это не просто повествование, а будто некий артефакт из другого мира. С воображаемым автором, интонации которого придают словам особую весомость. С таблицами рун, используемых чародеями или со списками предметов, что ведьмы для полета используют. С врезками будто из других летописей и сказов.

Это тот случай, когда гармония слов и иллюстраций в какой-то момент заставляет просто провалиться в другой мир и почувствовать его реальность. Очень крутой сплав достоверности и красоты.

«Эль Пунто», Виктор Колюжняк

Книга, которая заманивает своей как-бы-рутинностью, а когда ты вроде бы поверил автору, что тут все обычное — и героиня, и декорации, и интонация… тут-то и начинается самое интересное. Такое обманчиво легкое чтиво, которое в один момент совершает кульбит и превращается в концентрат философского магреализма. Большую часть «Эль Пунто» я прочитала в самолете — взахлеб, и абсолютно не помню, чем кормили в том полете и что вообще происходило вокруг; вышла на трап, будто пыльным мешком ударенная с ощущением того, что мир вокруг разобрался, а потом собрался снова, только чуть более волшебной форме, чем раньше. Я особенно ценю это ощущение от книг, поэтому и готова рекомендовать роман всем любителям странного, аллюзий и головоломок, смеси из снов и яви, постмодернизма и неожиданных финалов.

«Двойной эффект», Таль М. Кляйн

Прекрасный, очень дотошно выписанный киберпанк ближнего прицела. Автор вводит кучу новых терминов и определений для мира будущего и не стесняется снабжать текст гигантскими примечаниями (которые порой занимают большую часть страницы — хочется спросить, а что, так можно было, да?! при этом примечания не раздражают, а, наоборот, довольно органично вводят в мир романа).

Герой — абсолютно обычный человек, слабости которого автор не стесняется демонстрировать — попадает впросак и проверяет на своей шкуре побочный эффект телепортации. А потом пытается одновременно сбежать от тех, кто жаждет его смерти и решить этическую проблему. Проблему, на тему которой уже высказывались многие (например, Прист в «Престиже»), но Кляйну удалось рассказать довольно интересную историю.

Алексей Скабичевский

корреспондент «гайда.медиа» (t.me/hm_main_ru)

Первый лидер этого года — Сергей и Марина Дяченко, роман «Луч». Их книга, конечно, вышла в 2018 году. Другое дело, что на Литресе она появилась лишь в начале января 2019-го. Читал я её, собственно, в армии; печатную взять негде, да и жалко было бы. Вернулся с дежурства и тут же её купил. Книга скачалась на телефон. Отсчёт пошел. До следующего дежурства оставалось 7 часов.

Кратко про увлекательность книги: проснулся я очень невыспавшийся.

Не будем много говорить о плюсах и минусах. Есть и то и другое. Самое главное, что от истории оторваться невозможно. Вы никуда не денетесь. Книга рассчитана на огромный спектр аудиторий. Именно так.

Безусловный фаворит.

Второй лидер — британский писатель Джаспер Ффорде с романом «Ранняя пташка». Сам факт, что Ффорде переводят, уже повышает настроение на год вперёд. В свое время русскоязычные издания вплотную занялись британцем. К сожалению, с 2012 вплоть до 2017 года о творчестве Ффорде было ничего не слышно.

Сам роман «Ранняя пташка» показывает, что Ффорде всё ещё держит планку. Как всегда, перед нами — причудливое общество в странном мире; на этот раз из-за жёстких климатических условий люди начали впадать в спячку по расписанию, корпорация строит зловещие планы, а главному герою придётся узнать побольше об изнанке реальности. А ещё какая Британия без зомби?

Третий лидер — Чайна Мьевиль со своим романом «Последние дни нового Парижа», к сожалению, переведённый на русский язык лишь в 2019 году. Париж, 1950 год, нацисты продолжают оккупировать Францию, но Париж не сдаётся. В Париже партизаны, знаменитое Сопротивление, сотрудничают напрямую с самим сюрреализмом, как бы странно это не звучало. Нацистам на встречу выходят образы и персонажи работ знаменитых сюрреалистов. Впрочем, описывать — что именно нас ждёт на этой выставке — не буду, чревато спойлерами. Как сказал мой знакомый: «Почитал — как в музей сходил».