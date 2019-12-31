Ежегодно мы подводим книжные итоги переводной и отечественной фантастики. Наши авторы и редакторы голосуют за лучшие книги года, и мы публикуем топ, на который рекомендуем обратить внимание всем поклонникам фантастики и фэнтези.
В 2018 мы расширили этот список рекомендациями писателей, переводчиков, деятелей книжной индустрии и блогеров — и вы попросили продолжать эту традицию! 2019-й подходит к концу, а это значит, что пришло время опубликовать новые личные итоги. Почитайте эти рекомендации — может быть, найдёте что-нибудь для себя!
Это вторая часть материала — мы отправили много запросов, и будем публиковать рекомендации по мере поступления. Ответы в блоках расположены в алфавитном порядке.
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В центре внимания — многогранная НФ Яцека Дукая, возвращение Джо Аберкромби, романы с африканскими мотивами и многое другое.
Известные писатели, переводчики и блогеры советуют лучшие книги 2019 года — часть 2
На этот раз советами делятся писатели Генри Лайон Олди, Марина и Сергей Дяченко, а также литературные критики Галина Юзефович и Василий Владимирский.
Линор Горалик. «Все способные дышать дыхание»
Одна из самых странных, страшных и новаторских книг года. После некоей катастрофы (асона) , все животные (вплоть до жуков) обрели способность говорить. Эта ситуация снимает основное различие между человеком и теми, кого принято называть братья наши меньшие, но снимает ли остальные? Мы опять встаём лицом к лицу с вечными вопросами — что такое разум, как его распознать? Считать ли крольчиху, съевшую своих детёнышей, потому что хозяин «не дал ей водички», равной человеку, и потому преступницей? Прекрасная модель столкновения с любым чужим разумом, ставящая перед читателем множество неудобных вопросов.
«Диво чудное. Том 1», Роман Папсуев
Тот самый случай, когда не знаешь, что хвалить первым — иллюстрации или текст. С одной стороны, Роман известен именно как художник, и, думаю, фанаты его книг ждали от «Дива чудного», в первую очередь, рисунков новых персонажей — чародеев и нежити. И действительно, этого добра в книге хватает. Потрясающие, очень атмосферные иллюстрации.
С другой стороны, мне очень импонирует текст и сама форма подачи, когда книга — это не просто повествование, а будто некий артефакт из другого мира. С воображаемым автором, интонации которого придают словам особую весомость. С таблицами рун, используемых чародеями или со списками предметов, что ведьмы для полета используют. С врезками будто из других летописей и сказов.
Это тот случай, когда гармония слов и иллюстраций в какой-то момент заставляет просто провалиться в другой мир и почувствовать его реальность. Очень крутой сплав достоверности и красоты.
«Эль Пунто», Виктор Колюжняк
Книга, которая заманивает своей как-бы-рутинностью, а когда ты вроде бы поверил автору, что тут все обычное — и героиня, и декорации, и интонация… тут-то и начинается самое интересное. Такое обманчиво легкое чтиво, которое в один момент совершает кульбит и превращается в концентрат философского магреализма. Большую часть «Эль Пунто» я прочитала в самолете — взахлеб, и абсолютно не помню, чем кормили в том полете и что вообще происходило вокруг; вышла на трап, будто пыльным мешком ударенная с ощущением того, что мир вокруг разобрался, а потом собрался снова, только чуть более волшебной форме, чем раньше. Я особенно ценю это ощущение от книг, поэтому и готова рекомендовать роман всем любителям странного, аллюзий и головоломок, смеси из снов и яви, постмодернизма и неожиданных финалов.
«Двойной эффект», Таль М. Кляйн
Прекрасный, очень дотошно выписанный киберпанк ближнего прицела. Автор вводит кучу новых терминов и определений для мира будущего и не стесняется снабжать текст гигантскими примечаниями (которые порой занимают большую часть страницы — хочется спросить, а что, так можно было, да?! при этом примечания не раздражают, а, наоборот, довольно органично вводят в мир романа).
Герой — абсолютно обычный человек, слабости которого автор не стесняется демонстрировать — попадает впросак и проверяет на своей шкуре побочный эффект телепортации. А потом пытается одновременно сбежать от тех, кто жаждет его смерти и решить этическую проблему. Проблему, на тему которой уже высказывались многие (например, Прист в «Престиже»), но Кляйну удалось рассказать довольно интересную историю.
Первый лидер этого года — Сергей и Марина Дяченко, роман «Луч». Их книга, конечно, вышла в 2018 году. Другое дело, что на Литресе она появилась лишь в начале января 2019-го. Читал я её, собственно, в армии; печатную взять негде, да и жалко было бы. Вернулся с дежурства и тут же её купил. Книга скачалась на телефон. Отсчёт пошел. До следующего дежурства оставалось 7 часов.
Кратко про увлекательность книги: проснулся я очень невыспавшийся.
Не будем много говорить о плюсах и минусах. Есть и то и другое. Самое главное, что от истории оторваться невозможно. Вы никуда не денетесь. Книга рассчитана на огромный спектр аудиторий. Именно так.
Безусловный фаворит.
Второй лидер — британский писатель Джаспер Ффорде с романом «Ранняя пташка». Сам факт, что Ффорде переводят, уже повышает настроение на год вперёд. В свое время русскоязычные издания вплотную занялись британцем. К сожалению, с 2012 вплоть до 2017 года о творчестве Ффорде было ничего не слышно.
Сам роман «Ранняя пташка» показывает, что Ффорде всё ещё держит планку. Как всегда, перед нами — причудливое общество в странном мире; на этот раз из-за жёстких климатических условий люди начали впадать в спячку по расписанию, корпорация строит зловещие планы, а главному герою придётся узнать побольше об изнанке реальности. А ещё какая Британия без зомби?
Третий лидер — Чайна Мьевиль со своим романом «Последние дни нового Парижа», к сожалению, переведённый на русский язык лишь в 2019 году. Париж, 1950 год, нацисты продолжают оккупировать Францию, но Париж не сдаётся. В Париже партизаны, знаменитое Сопротивление, сотрудничают напрямую с самим сюрреализмом, как бы странно это не звучало. Нацистам на встречу выходят образы и персонажи работ знаменитых сюрреалистов. Впрочем, описывать — что именно нас ждёт на этой выставке — не буду, чревато спойлерами. Как сказал мой знакомый: «Почитал — как в музей сходил».
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