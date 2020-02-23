«Когти и клыки. Сказания из мира Ведьмака»: фанфики, одобренные Сапковским

Рыжеволосая чародейка Трисс Меригольд и ведьмак Ламберт охотятся на химеру. Самый молодой ведьмак Койон идёт на войну, а непримиримая ненавистница людей эльфийка Торувьель пытается с войны вернуться. Лютик сочиняет новую балладу, которую так никто и не услышит. И много чего ещё происходит в мире, который придумал Анджей Сапковский…

Wiedźmin. Szpony i kły

Межавторская анталогия

Составители: Марчин Звешховский, Данута Гурская, Мирослав Ковальский

Жанр: фэнтези, литературная игра

Выход оригинала: 2017

Переводчик: С. Легеза

Художник: Д. Андреев

Издательство: АСТ, 2020

Серия: «Легендарные фантастические сериалы. Ведьмак»

384 стр., 5000 экз.

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Фанфики по популярным вселенным — дело обычное. Причём иногда их пишут с непосредственного разрешения автора первоисточника. Так случилось с текстами из антологии «Когти и клыки» — польский журнал Nowa Fantastyka объявил конкурс рассказов о мире ведьмака Геральта, победителей которого отбирала комиссия во главе с самим Сапковским.

Основной лауреат конкурса, рассказ «Предел чудес» Петра Едлиньского, по словам составителя антологии Марчина Звешховского, выглядит так, словно его написал сам пан Анджей под псевдонимом. И фирменный грубоватый юморок на месте, и подспудный смысл имеется, и Геральт с Лютиком почти как настоящие — неудивительно, что рассказ выиграл главный приз. В то же время Едлиньский пошёл по самой простой дороге — идеально стилизовал текст «под мэтра». Ход безотказный, но предсказуемый.

Большинство же авторов антологии выбрали более оригинальные подходы. Неспроста самого Геральта в сборнике немного. Он выступает как один из основных героев ещё двух историй — «Кровь на снегу. Апокриф Коралл» Беатриче Новицкой и «Ирония судьбы» Собеслава Колановского. Да и то в центре событий там другие персонажи — что немаловажно, женщины, Геральт у них на подхвате. Наконец, в ещё одном рассказе, «Когти и клыки» Яцека Врубеля, автор использует любопытный приём, показывая события самой первой новеллы цикла «Ведьмак» глазами упырицы-стрыги, прóклятой дочки короля Фольтеста, которую Геральт берётся расколдовать. Получился довольно любопытный текст, где именно Геральт выступает в непривычной роли жуткого монстра.

Авторы ещё нескольких текстов используют в качестве отправной точки события или героев основного цикла. Пожалуй, лучше всего этот приём сработал в рассказах «В две головы» Нади Гасик и «Девушка, которая никогда не плакала» Анджея В. Савицкого. Первый по форме — авантюра Трисс Меригольд и Ламберта, по сути — ностальгическое воспоминание об ушедших днях и друзьях. Во втором автор завершает одну из линий романа «Владычица Озера», показывая, что случилось с эльфийкой Торувьель после драматичной встречи с обозом раненых нордлингов. Менее удачны рассказы Катажины Гелич «Размер повинности» и Пшемыслава Гуля «Урок одиночества». Точнее, рассказ Гуля сам по себе хорош, вот только привязка к миру Ведьмака в нём совершенно необязательна. Убери оттуда несколько звучных имён и названий, и ничего не убудет.

Таков, кстати, и один из лучших текстов антологии — рассказ Томаша Зличевского «Не будет и следа», жестокая и драматичная детективная история, которая могла случиться в любом мире, включая наш. Ведь неважно, какая война поселилась в душе человеческой — с Нильфгаардом, Германией, Халифатом, — избавиться от её кровавых следов далеко не каждому под силу.

Наконец, два самых слабых рассказа сборника, что удивительно, посвящены Лютику. Хотя, возможно, неудивительно? Ведь для того, чтобы сочинить по-настоящему яркую историю про любвеобильного барда, нужно обладать недюжинным чувством юмора. В рассказе Михала Смыка «Баллада о Цветочке» комические потуги налицо, но удачными их не назовёшь. Что до рассказа Барбары Шелонг «Без взаимности», то там ни юмора, ни логики, ни смысла вообще не наблюдается. Даже странно, что такой слабый текст попал в число победителей конкурса.

Итог: довольно неплохой сборник «официальных» фанфиков по миру Ведьмака. Конечно, не все рассказы одинаково хороши, но большинство вполне достойны прочтения — особенно если вы любите и цените «ведьмачьи легенды».

Попытка номер два «Когти и клыки» — вторая по счёту антология «по Сапковскому». В 2013 году вышел сборник «Ведьмачьи легенды», куда вошли восемь рассказов и повестей российских и украинских фантастов. Правда, большинство произведений того сборника к миру Геральта относились очень условно.