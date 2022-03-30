    11
    Книги | Обзоры книг
    #космическая опера #Кристофер Паолини

    Кристофер Паолини «По ту сторону звёзд. Книга 2». Конец войны — но не финал истории героини

    30 марта 2022
    30.03.2022
    1856
    4 минуты на чтение
    #космическая опера #Кристофер Паолини

    Экипаж корабля «Рогатка» вместе с Кирой Наварес арестован земным правительством. Им предстоит совершить побег и стрелой пролететь путь к спасению человечества от войны, а расы «медуз» — от власти диктатора Ктейна. Тем временем Кира открывает новые свойства своего супероружия — разумного экзоскелета Кроткий Клинок, — и оказывается, что это на самом деле вовсе не оружие…

    Смотрите также

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2021 3

    Кристофер Паолини «По ту сторону звёзд. Книга первая». Развлекательная фантастика, которую вы уже где-то видели и читали

     Светлана Евсюкова |  18.11.2021

    Приключенческое фэнтези об Избранном в фантике космической оперы.

    Кристофер Паолини «По ту сторону звёзд. Книга 2»

     

    Christopher Paolini
    To Sleep in a Sea of Stars
    Роман
    Жанр: космическая опера
    Выход оригинала: 2020
    Переводчик: Л. Сумм
    Издательство: «РОСМЭН», 2022
    544 с., 15 000 экз.
    Похоже на:
    Джеймс Л. Кори, цикл «Пространство»
    Аластер Рейнольдс, «Трилогия об ингибиторах»

    В русском переводе новый роман автора «Эрагона» разделили на две части — иначе том состоял бы из почти полутора тысяч страниц. По второй книге заметно, что деление было чисто механическим: по сути, первому тому досталась неторопливая экспозиция, а второму — почти всё действие, причём очень стремительное.

    На фоне обильного космического экшена с применением Клинка (кстати, теперь его зовут Семя, и объяснение этому в тексте есть) и суперспособностей Киры закономерно теряется всё остальное: детали мира, развитие характеров, даже целые сюжетные линии. Мы разочаровывающе мало узнаём о расе вранауи («медуз»), несмотря на присутствие на борту «Рогатки» её представителя, и совсем ничего не узнаём о таинственной древней цивилизации, создавшей Кроткий Клинок и прочие артефакты. Да и новых тайн, за исключением истинного предназначения Клинка, во второй книге не откроется.

    Персонажи, кроме самой Киры, тоже так и останутся беглыми набросками-типажами, с которыми мы познакомились ранее. Несколько глубже раскрываются разве что капитан «Рогатки» Фалькони — с ним у Киры складываются особые отношения (к счастью, автор избежал традиционной романтической линии) — и разум корабля Грегорович. Эти человеческие мозги — переростки, управляющие системами корабля, пожалуй, одна из самых интересных идей Паолини, но и ту он предпочёл особо не раскрывать.

    Основное место во второй книге — если не считать экшена — уделено развитию самой Киры и её связи с Кротким Клинком, то есть уже Семенем. Протагонистку сильно изменили пережитые приключения: Кира больше не сопротивляется своей участи, не пытается избавиться от загадочного экзоскелета, а принимает его, не боясь исследовать его возможности. Именно благодаря открытости новому опыту, а также природной доброте и желанию творить, а не уничтожать Кира в итоге становится чем-то большим, чем человек. Притом она совсем не похожа на Мэри Сью; главная героиня у Паолини получилась уязвимой, сомневающейся и оттого очень живой.

    Мир, в котором живёт Кира, автор продумал до деталей — об этом можно судить хотя бы по впечатляющему объёму примечаний и послесловий к роману, где Паолини увлекается настолько, что излагает собственную теорию сверхсветовых перемещений. Однако не всякую историю, происходящую в космосе, можно считать научной фантастикой. «По ту сторону звёзд», с его таинственными артефактами древней расы и грандиозной войной, которую суждено остановить одной-единственной девушке в магических доспехах, скорее следует называть космическим фэнтези. Тогда становится понятно, почему мы много узнаём о новых возможностях Кроткого Клинка, а вот его устройство и принципы работы остаются загадкой: это просто магия. Кира получает новые сведения о своём экзоскелете из снов — как и положено в фэнтези. Её преображение в финале тоже заставляет вспомнить фэнтезийные истории, где победителей ждёт праздник и дары.

    Впрочем, финал романа оказывается открытым: враги ещё не закончились, и Киру ждёт новое странствие в глубины космоса, «по ту сторону звёзд». О продолжении пока ничего не известно — возможно, эта линия тоже повиснет в воздухе, как и многие другие.

    Итог: Кристофер Паолини снова написал фэнтези об Избранном, но на сей раз в космических декорациях. Тот случай, когда детали мира представляют больший интерес, чем простой сюжет.

    Слово творца

    На сегодня писать и редактировать «По ту сторону звёзд» — самое трудное, что я делал в жизни. Пришлось заново учиться рассказывать историю, переписывать книгу после того, как несколько лет работал над ней, преодолевать всевозможные личные и профессиональные трудности. Стоило ли оно того? Думаю, да. И теперь я предвкушаю, как применю восстановленные и приобретённые навыки, чтобы написать ещё одну книгу. Если все пойдёт как надо, на этот раз понадобится не девять лет, а намного меньше.

    Кира не была готова к смерти. Пока еще нет. И еще долго, долго, долго нет. Лучше бы никогда. Но судьбы не избежать. Не избежать того, что ждёт её завтра.

    — А-а-а!

    Она была напугана, так напугана, как никогда в жизни. А хуже всего было понимание: ситуацию никак не исправить. Весь экипаж «Рогатки» прикован к ракете, несущей их прямиком навстречу року, и с этой ракеты не спрыгнуть, разве что приставить бластер себе к виску, выпалить и отправиться в небытие коротким путём.

    Кристофер Паолини «По ту сторону звёзд. Книга 2»
    Кристофер Паолини «По ту сторону звёзд. Книга 2»
    Стоит ли читать?
    Если читали первую книгу — конечно. Нужно же узнать, чем всё закончится.
    Удачно
    развитие героини
    яркие экшен-сцены
    интересные детали мира
    Неудачно
    прямолинейный сюжет
    статичные второстепенные герои
    «боги из машины»
    7
    Достойно

    Скачать бесплатно ознакомительный фрагмент книги:
    TXT, FB2, ePub, RTF, PDF
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Филолог по образованию и книжный червь по призванию. В свободное от чтения и написания текстов время играет в ролевые игры живого действия и преподает исторические танцы. Иногда пишет под псевдонимом «Александра Королёва».

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Читайте также

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2021 3
    Кристофер Паолини «По ту сторону звёзд. Книга первая». Развлекательная фантастика, которую вы уже где-то видели и читали

    Статьи

    Лунный рыцарь в комиксах: Бэтмен в белом с раздвоением личности 1
    0
    46518
    Лунный рыцарь в комиксах: Бэтмен в белом с раздвоением личности

    Перед выходом сериала о Лунном рыцаре рассказываем, почему это не Marvel-версия Брюса Уэйна, а более сложный герой.

    Что будет с книгами в России теперь? 6
    0
    94922
    Что будет с книгами в России теперь?

    На чём печатать, когда нет бумаги? Что печатать, когда нет прав? И кто это будет покупать, когда нет денег? Анализируем кризис российского книгоиздания в новом мире 2022 года.

    Мастер-класс. Создание персонажей от Алана Мура
    0
    104682
    Мастер-класс. Создание персонажей от Алана Мура

    Перевод одного из бесплатных уроков.

    Читаем отрывок: «Дарвиния» Роберт Чарльз Уилсон 1
    0
    151223
    Читаем отрывок: «Дарвиния» Роберт Чарльз Уилсон

    Первые главы фантастического романа о появлении удивительного континента.

    Что почитать: «Траун. Доминация», Кристофер Руоккио и Джон Уиндем 4
    0
    193301
    Кристофер Руоккио «Демон в белом». В пучине придворных интриг

    Роман сохранил все достоинства, за которые мы полюбили цикл Руоккио, но при этом заметно прибавил в событийности.

    Мир Bloodborne: как вселенная продолжает жить вне игры 24
    0
    229002
    Мир Bloodborne: игры, комиксы, настолки и артбуки

    Как вселенная Ярнама продолжает жить за пределами игры.

    Видео: обзор настольной игры «Сонора»
    0
    453719
    Видео: обзор настольной игры «Сонора»

    Игра необычного гибридного жанра флик-н-райт.

    Пётр Гурский «Закон Ордена»
    0
    412284
    Пётр Гурский «Закон Ордена». Квест по жёсткому миру

    Типичный гримдарк — со всеми его достоинствами и недостатками.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить