Кристофер Паолини «По ту сторону звёзд. Книга 2»

Экипаж корабля «Рогатка» вместе с Кирой Наварес арестован земным правительством. Им предстоит совершить побег и стрелой пролететь путь к спасению человечества от войны, а расы «медуз» — от власти диктатора Ктейна. Тем временем Кира открывает новые свойства своего супероружия — разумного экзоскелета Кроткий Клинок, — и оказывается, что это на самом деле вовсе не оружие…

Christopher Paolini

To Sleep in a Sea of Stars

Роман

Жанр: космическая опера

Выход оригинала: 2020

Переводчик: Л. Сумм

Издательство: «РОСМЭН», 2022

544 с., 15 000 экз.

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В русском переводе новый роман автора «Эрагона» разделили на две части — иначе том состоял бы из почти полутора тысяч страниц. По второй книге заметно, что деление было чисто механическим: по сути, первому тому досталась неторопливая экспозиция, а второму — почти всё действие, причём очень стремительное.

На фоне обильного космического экшена с применением Клинка (кстати, теперь его зовут Семя, и объяснение этому в тексте есть) и суперспособностей Киры закономерно теряется всё остальное: детали мира, развитие характеров, даже целые сюжетные линии. Мы разочаровывающе мало узнаём о расе вранауи («медуз»), несмотря на присутствие на борту «Рогатки» её представителя, и совсем ничего не узнаём о таинственной древней цивилизации, создавшей Кроткий Клинок и прочие артефакты. Да и новых тайн, за исключением истинного предназначения Клинка, во второй книге не откроется.

Персонажи, кроме самой Киры, тоже так и останутся беглыми набросками-типажами, с которыми мы познакомились ранее. Несколько глубже раскрываются разве что капитан «Рогатки» Фалькони — с ним у Киры складываются особые отношения (к счастью, автор избежал традиционной романтической линии) — и разум корабля Грегорович. Эти человеческие мозги — переростки, управляющие системами корабля, пожалуй, одна из самых интересных идей Паолини, но и ту он предпочёл особо не раскрывать.

Основное место во второй книге — если не считать экшена — уделено развитию самой Киры и её связи с Кротким Клинком, то есть уже Семенем. Протагонистку сильно изменили пережитые приключения: Кира больше не сопротивляется своей участи, не пытается избавиться от загадочного экзоскелета, а принимает его, не боясь исследовать его возможности. Именно благодаря открытости новому опыту, а также природной доброте и желанию творить, а не уничтожать Кира в итоге становится чем-то большим, чем человек. Притом она совсем не похожа на Мэри Сью; главная героиня у Паолини получилась уязвимой, сомневающейся и оттого очень живой.

Мир, в котором живёт Кира, автор продумал до деталей — об этом можно судить хотя бы по впечатляющему объёму примечаний и послесловий к роману, где Паолини увлекается настолько, что излагает собственную теорию сверхсветовых перемещений. Однако не всякую историю, происходящую в космосе, можно считать научной фантастикой. «По ту сторону звёзд», с его таинственными артефактами древней расы и грандиозной войной, которую суждено остановить одной-единственной девушке в магических доспехах, скорее следует называть космическим фэнтези. Тогда становится понятно, почему мы много узнаём о новых возможностях Кроткого Клинка, а вот его устройство и принципы работы остаются загадкой: это просто магия. Кира получает новые сведения о своём экзоскелете из снов — как и положено в фэнтези. Её преображение в финале тоже заставляет вспомнить фэнтезийные истории, где победителей ждёт праздник и дары.

Впрочем, финал романа оказывается открытым: враги ещё не закончились, и Киру ждёт новое странствие в глубины космоса, «по ту сторону звёзд». О продолжении пока ничего не известно — возможно, эта линия тоже повиснет в воздухе, как и многие другие.

Итог: Кристофер Паолини снова написал фэнтези об Избранном, но на сей раз в космических декорациях. Тот случай, когда детали мира представляют больший интерес, чем простой сюжет.

Слово творца На сегодня писать и редактировать «По ту сторону звёзд» — самое трудное, что я делал в жизни. Пришлось заново учиться рассказывать историю, переписывать книгу после того, как несколько лет работал над ней, преодолевать всевозможные личные и профессиональные трудности. Стоило ли оно того? Думаю, да. И теперь я предвкушаю, как применю восстановленные и приобретённые навыки, чтобы написать ещё одну книгу. Если все пойдёт как надо, на этот раз понадобится не девять лет, а намного меньше.

Кира не была готова к смерти. Пока еще нет. И еще долго, долго, долго нет. Лучше бы никогда. Но судьбы не избежать. Не избежать того, что ждёт её завтра. — А-а-а! Она была напугана, так напугана, как никогда в жизни. А хуже всего было понимание: ситуацию никак не исправить. Весь экипаж «Рогатки» прикован к ракете, несущей их прямиком навстречу року, и с этой ракеты не спрыгнуть, разве что приставить бластер себе к виску, выпалить и отправиться в небытие коротким путём.