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    #альтернативная история #историческое фэнтези #космическая опера #лучшие книги

    Зарубежные писатели-историки, пишущие фантастику и фэнтези

    11 апреля 2021
    Издательство fanzon
    11.04.2021
    9450
    4 минуты на чтение
    #альтернативная история #историческое фэнтези #космическая опера #лучшие книги
    Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези 16

    Историческое образование — хорошее подспорье писателя в любом жанре. Даже для фантастов. Авторам фэнтези это помогает лучше продумывать миры, полагаясь на знания о том, как люди жили в прошлые эпохи, авторам фантастики — проводить параллели с прошлым. Давайте вспомним нескольких зарубежных писателей-историков, которые трудятся на нивах фантастики и фэнтези.

    Аркади Мартин

    Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези 14

    Аркади Мартин — она же Анна Линден Уэллер — специализируется на истории Византийской империи и средневековой Армении. Эта сфера помогла ей при работе над дебютным романом «Память, что зовется империей», который в 2020 году завоевал «Хьюго». Благодаря знаниям о функционировании государств прошлого, Аркади конструировала свою космическую империю будущего.

    События рассказывают об огромном государстве Тейкскалаан, которое занимается экспансией. На очереди — независимая горнодобывающая станция. Эмиссарка Махит Дзмаре направляется в столицу империи, чтобы предотвратить поглощение, а добравшись до места назначения узнает, что её предшественник был убит. Махит оказывается в центре придворных интриг и попутно пытается разобраться, кто и почему убил предыдущего посла.

    Марцин Гузек

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2020 3

    Польский писатель Марцин Гузек защитил магистерскую диссертацию по истории. В его дебютном цикле «Орден Серых Плащей» можно найти немало параллелей — орден, в котором состоят главные герои, отчасти навеян тевтонским, а Империя напоминает Римскую эпохи упадка.

    Сюжет начинается с того, как группа новобранцев вступает в орден Серых Плащей, призванного бороться со всевозможной нечистью и отступниками. Чтобы стать членами ордена, юным бойцам приходится отправить на границу Империи и разобраться в местных происшествиях. Там они сталкиваются с маньяками, суккубами и дикарями, атакующими границу из лесной чащи. Тем же, кто переживет эти первые испытания на задворках государства, предстоит участвовать в придворной борьбе за власть и конфликтах, от которых будет зависеть судьба государства.

    Адам Пшехшта

    Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези 10

    Адам Януш Пшехшта получил докторскую степень по истории, его работа называлась «Антигосударственная деятельность коммунистов в глазах польских спецслужб 1918-1939 гг». Неудивительно, что с такой специализацией даже в жанре альтернативной истории он пишет именно про период начала XX века. Да ещё вплетает в цикл нотки шпионского боевика.

    «Адепт» — первый роман популярной трилогии автора под названием Materia Prima. Действие происходит в начале XX века, когда Варшава еще находилась в составе Российской Империи. В мире появляются анклавы, из которых на землю рвутся демоны и магия. Герои, пользуясь алхимическими лекарствами, исследуют прорывы потустороннего мира. Кроме того, им предстоит расследовать преступления сыграть непоследнюю роль в политических волнениях, что сотрясут Российскую империю в преддверии Первой мировой войны.  Пшехшта умело воспроизвел атмосферу эпохи и рассказал авантюрную историю о польском алхимике и русском офицере.

    Ребекка Куанг

    Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези 8

    Ребекка Куанг родилась в Китае, однако через несколько лет ее семья перебралась в США. Девушка окончила Университет Джорджтауна весной 2018 года, после чего приступила к изучению кембриджского курса о современном Китае. Затем она защитила магистерскую диссертацию в Оксфорде.

    Трилогия «Опиумная война» во многом вдохновлена историей Китая, и для Ребекки это еще и личная тема — ведь ее родственники сильно пострадали от ужасов Японо-китайских войн. Хотя события происходят в вымышленном магическом мире, в нем очень много навеяно реальной историей. Прежде всего, писательница опирается на события Второй японо-китайской войны, а также гражданской войны в Поднебесной. Главная же героиня цикла во многом основана на Мао Цзэдуне.

    Майя Лидия Коссаковская

    Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези 6

    Майя Лидия Коссаковская — «первая дама польской фантастики», историк и журналист. Она начала свою творческую карьеру в 90-х с рассказов, а в 2004 году дебютировала романом «Сеятель ветра», который открыл одну из самых популярных в Польше фэнтези-серий XXI века.

    События романа разворачиваются в мире ангелов, в котором кипят интриги, Господь пропал, четверо архангелов скрывают его исчезновение. И пока вокруг опустевшего небесного трона кипит противостояние высших ангелов, над всем сущим нависает смертельная угроза. При написании цикла Коссаковская опирается не столько на знание истории, сколько на знание религии, хотя и обходится с мифологией весьма вольно.

    Джели Кларк

    Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези 4

    Фендерсон Джели Кларк (настоящее имя — Декстер Габриэль) не просто получил историческое образование и профессорскую степень, но и выступил автором большого количества исторических и научных книг. В своих  работах особое внимание он уделяет темам рабства и эмансипации. Когда Кларк начал писать художественные произведения, то, чтобы разграничить разные направления своего творчества, он взял псевдоним.

    Писательскую карьеру Кларк начал с рассказов и повестей, действие которых происходит в Каире начала XX века, в альтернативном мире, где джинны живут рядом с людьми, а человечество пользуется и технологиями, и магией, и алхимией. Дебютный роман «Хозяин джиннов» (A Master of Djinn) выходит на английском нынешней весной и представляет собой смесь альтернативной истории, стимпанка и детектива.

    Яцек Комуда

    Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези 2

    Яцек Лех Комуда получил образование историка, и писательскую карьеру он начинал с исторических повестей и рассказов. Позднее автор попробовал себя в фэнтези. Историческое образование помогает Комуде свободно ориентироваться не только в особенностях быта Средневековья и Нового времени, но и в особенностях психологии людей тех эпох.

    Многие книги писателя основываются на славянской истории и мифологии, например, «Якса. Царство железных слез». Впрочем, порой автор «заглядывает» и в Западную Европу — например, на страницах романа «Имя зверя. Ересиарх».

    Энтони Райан

    Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези

    После того, как Энтони Райан получил образование историка, он много работал на государственной службе Великобритании в качестве исследователя. В жанре фэнтези он прославился трилогией «Тень ворона», которая может похвастать необычным миром, хитроумными политическими интригами, напряженными военными сценами и живыми персонажами.

    События цикла начинаются с того, что Ваэлина Аль-Сорна бросил отец, когда мальчику было десять лет. Так он не попал в Шестой Орден, где Ваэлину пришлось бы отречься от знакомой жизни и стать Воином Веры. После этого ему довелось участвовать в множестве войн, оставивших на его душе и теле немало шрамов.

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    Издательство fanzon
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