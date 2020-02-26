В российских изданиях фантастической манги продолжается штиль, но совсем скоро, в марте, грядет большой бум новинок — много комиксов уже отправлены в печать. А пока можно почитать второй том ранобэ «Токийский гуль», заказать новый выпуск «Моей геройской академии», познакомиться с альтернативной работой мангаки Акино Кондо и новыми частями больших регулярных серий.

Атака титанов. Том 14

В 14-м томе фокус сместился с битв на политические интриги. Атака на Либерио поставила Парадиз на грань уничтожения — весь мир ополчился против эльдийского острова. Поступки Эрена и Зика становятся все более непредсказуемыми. Братья преследуют собственные цели, которые могут навсегда изменить лицо этого мира.

Дневник будущего. Том 11

Чем ближе к концу Игры, тем выше ставки. Власть над Дневником будущего в конце концов совсем запутала Юкитеру. В этом томе Хината открывает ему мрачную истину о победе в Игре, а правда о Юно наконец становится явной.

Моя геройская академия. Том 2

В академию Юэй проник Альянс Злодеев, желающий поквитаться со Всемогущим. Но вот незадача — символа мира нет на занятиях… Дерзкое нападение привело к ожесточенной схватке, в которой и учителя, и ученики выложились на полную.

Эйко, или жизнь старшеклассницы от А до Я

Приятно, что в России издают альтернативных мангак. Акино Кондо — автор коротких рассказов и нескольких полноценных работ в самобытном стиле. Ее манга «Эйко» — метафорический взгляд на жизнь и проблемы юной девушки через призму мистики.

О моем перерождении в слизь. Том 2

После смерти Сидзуэ Идзавы, делившей своё тело с демоном огня, слизень-Римуру, унаследовавший её облик, пытается овладеть силой ифрита. А еще Римуру придется спасать друзей от огров и сражаться против двухсоттысячной армии Лорда орков.

Ранобэ: Токийский гуль. Том 2. Пустота

Второй роман по вселенной «Токийский гуль» с мастерскими иллюстрациями Ишиды Суи чуть короче тома «Дни» — в нем пять глав. Он рассказывает о событиях, развернувшихся в промежутке между арками Аогири и рейдом на лабораторию Кано.