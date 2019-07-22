Новая манга на русском: июль 2019

В этом месяце новинок манги было немного, и большинство из них — части уже известных серий: One-Punch Man, «Токийский гуль» и «Дневники будущего». Похоже, издательства берегут силы, чтобы удивить нас осенью. Но есть и пара оригинальных релизов, на которые стоит обратить внимание: манга по Warcraft и StarCraft и задержавшееся на целый год продолжение «Бездомного бога».

One-Punch Man. Книга 6

Супергерой-неудачник Саитама задался целью показать всем, на что он способен, и повысить свой геройский класс с C до B! В этом ему помогает преданный ученик Генос. Герои принимаются творить добро направо и налево, и не зря — это отличная тренировка перед битвой с инопланетными бандитами, вторгшимися на Землю.

Токийский гуль. Книги 5 и 6

Выпуск манги Суи Ишиды, которую уже можно считать современной классикой, продолжается без задержек. В пятом томе гули Канеки, Нишио и Тоука объединяются, чтобы спасти своего общего друга-человека Кими от опасности. В шестом томе ситуация накаляется все сильнее по мере того, как ведётся расследование смертей в 11-м районе. Канеки противостоит банде гулей «Древо Аогири» и их главарю по прозвищу Одноглазый король.

StarCraft: Линия фронта. Том 1

На улице поклонников StarCraft праздник — издательства балуют их свежими релизами. Вдохновившись успехом комиксов Ричарда Кнаака по вселенной Warcraft, АСТ выпускает его эпическую мангу о противостоянии терранов, протоссов и зергов. Вы узнаете историю юного псионика Колина и его отца, поучаствуете вместе с Богом Грома в бою на Мар-Саре и переживёте головокружительную битву Картера с человеком, научившим его всему, что знал.

Warcraft: Легенды. Том 3

В новом томе «Легенд» нас ждут новые приключения таурена Трага Крутогора. На пути в обитель Короля-лича ему предстоит встреча с храбрыми таунка и новыми врагами. Также в сборник вошли истории о Крестоносцах Алого Ордена, гоблине-неудачнике Криззе и легенда о величайшем охотнике Азерота Хеминге Эрнестуэе.

Дневник будущего. Том 6

Юно и Юкитеру неожиданно исчезают. С помощью полиции Ару находит Юкитеру в заброшенном здании — прикованным на цепь! На этом неприятности не заканчиваются — владелец восьмого дневника отправляет своих посланников, чтобы уничтожить дневник Юкитеру, и действуют они оригинальными методами.

Стратосфера сна

«Фабрика комиксов» выпустила сборник сюрреалистичных новелл Синьи Комацу. Это молодой по японским меркам мангака — его дебют состоялся в 2004 году. Он рисует в нарочито простом, «детском» стиле, но специализируется не только на книгах для самых маленьких. «Стратосфера сна» посвящена снам и сновидениям, перемещениям во времени и преодолению земного притяжения без помощи механизмов.

Бездомный бог. Том 10

У нас есть шанс увидеть продолжение манги «Бездомный бог» — шутка ли, прошлый том вышел более года назад! Ято все ещё томится в плену у Идзанами в подземном мире. Хиёри и Юкинэ узнают, что вызволить его оттуда поможет истинное имя. Кто он, настоящий Ято, — жизнерадостный оболтус, к которому привыкли Хиёри и Юкинэ, или безжалостный палач, долго убивавший людей на пару с Бездомной?

Альманах русской манги, том 16

Новый альманах с работами отечественных мангак наконец-то увидел свет. Под обложкой традиционно собраны истории в разных жанрах, в том числе и фантастические. Перед выпуском каждого тома ведётся открытый набор авторов, так что если вы рисуете мангу — у вас есть шанс опубликоваться в следующем томе.