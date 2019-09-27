Чем заняться на Comic Con Russia 2019?

С 3 по 6 октября в подмосковном «Крокус Экспо» в шестой раз состоится главный фестиваль гик-культуры Comic Con Russia. За пять лет фестиваль значительно вырос — с каждым разом он привлекает всё больше посетителей и интересных гостей. Ранее конвент посещали Рутгер Хауэр, Кристофер Ллойд, Нэйтан Филлион, Миша Коллинз, М. Найт Шьямалан и многие другие. Шестой Comic Con Russia обещает быть не менее насыщенным. «Мир фантастики» ознакомился с расписанием и рассказывает, ради чего (и кого!) стоит выбраться в подмосковное Мякинино в холодный октябрьский денёк.

Расписание постоянно обновляется. Актуальную информацию можно увидеть здесь.

Гости

Мадс Миккельсен

Когда: 4–6 октября

Один из главных гостей этого года — датский актёр Мадс Миккельсен, известный по ролям Ганнибала Лектера в сериале «Ганнибал», Кецилия в фильме «Доктор Стрэндж», Галена Эрсо из «Изгоя-один», Ле Шифра из «Казино „Рояль“» и многим другим. Миккельсен выступит на сцене 4, 5 и 6 октября. Кроме того, 5 октября вместе с геймдизайнером Хидэо Кодзимой он представит игру Death Stranding, главному злодею которой он подарил свои лицо и голос.

Также во все дни фестиваля с актёром пройдут фото- и автограф-сессии, билеты на которые необходимо приобретать отдельно. Помимо сайта, их можно будет купить непосредственно на фестивале.

Эндрю Скотт

Когда: 5 и 6 октября

Другой знаменитый кинозлодей, который посетит Comic Con Russia 2019, — Эндрю Скотт, ирландский актёр, исполнивший роль Мориарти в сериале ВВС «Шерлок». 5 и 6 октября Скотт выступит на сцене, а также будет раздавать автографы и фотографироваться с гостями фестиваля.

Гений

Когда: 5 октября

Ещё один специальный гость этого года — Хидэо Кодзима. Создатель серии игр Metal Gear заглянет на конвент 5 октября, чтобы вместе с Мадсом Миккельсеном представить своё новое детище — игру Death Stranding. Разумеется, состоится и отдельная фотосессия с геймдизайнером.

Электронные билеты на фотосессии и автограф-сессии расходятся за считаные минуты. Но заветную проходку можно приобрести и на самом мероприятии — организаторы оставляют небольшое количество бумажных билетов.

Тэд Стоунс

Когда: 3–6 октября

Все дни конвента у посетителей будет возможность увидеть на Аллее Авторов режиссёра, сценариста, продюсера и аниматора Тэда Стоунса. Это имя вам ни о чём не говорит? А зря: многое из того, к чему приложил руку Стоунс, вы смотрели и пересматривали в детстве. Он работал над мультсериалами «Чип и Дейл», «Аладдин», «Геркулес», Buzz Lightyear of Star Command, снял сиквел «Аладдина», но самое главное — запустил мультсериал «Чёрный плащ» об ужасе, летящем на крыльях ночи. Тэд Стоунс выступит на сцене конвента, нарисует на заказ портреты любимых персонажей и раздаст автографы.

Ник Перумов

Когда: 4 и 6 октября

Самый известный российский автор эпического фэнтези тоже появится на конвенте. В пятницу в кинозале состоится встреча с писателем, а в воскресенье Николай Даниилович презентует со сцены свой новый роман «Война ангелов. Великая пустота».

Дмитрий Глуховский

6 октября в 15:30 фантаст Дмитрий Глуховский поделится подробностями об экранизациях своих романов — фильмах «Текст» (выходит в этом году) и «Метро 2033» (анонсирован на 2022 год).

Алекси Нэм

Когда: 4 и 5 октября

Издательство МИФ вновь привозит на Comic Con Russia интересных европейских комиксистов. В этом году фестиваль посетит Алекси Нэм, автор оригинальной графической адаптации романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта», в которой все персонажи изображены в виде животных. Комиксист выступит на сцене конвента 4 и 5 октября, а на стенде издательства МИФ можно будет получить его автограф.

Екатерина Соболь и Татьяна Мастрюкова

6 октября на стенде книжного издательства Росмэн (L9) состоится встреча с писательницами Екатериной Соболь и Татьяной Мастрюковой.

Презентации фильмов

Команда фильма «Фея»

Когда: 4 октября (пятница)

На Comic Con Russia состоится встреча с создателями фантастического фильма «Фея». Картину представят актриса Екатерина Агеева и продюсер Владимир Пермяков. Создатели расскажут о съёмках картины и представят эксклюзивные материалы.

Команда фильма «Кома»

Когда: 4 октября (пятница)

Один из самых любопытных фантастических кинопроектов года на сцене фестиваля представят режиссёр Никита Аргунов и актёры Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Антон Пампушный.

Команда фильма «Вторжение»

Когда: 5 октября (суббота)

Вы же знаете Руса? Значит, вы знаете, что Фёдор Бондарчук снимает сиквел «Притяжения» под названием «Вторжение». Сам фильм выйдет только 1 января, но уже в субботу, 5 октября, на Comic Con Russia состоится презентация фильма, на которой появятся сам режиссёр, актёры Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов. На презентации покажут эксклюзивные отрывки, ответят на вопросы аудитории, а после на стенде фильма актёры раздадут автографы.

Команда фильма «Вратарь галактики»

Когда: 5 октября (суббота)

«Вратарь галактики» — ещё одна любопытная и ожидаемая российская кинофантастика, которую презентуют на Comic Con Russia. Фильм представят режиссёр и продюсер Джаник Файзиев («Турецкий гамбит»), а также исполнители главных ролей Евгений Романцов, Мария Лисовая и Виктория Агалакова.

Команда фильма «Карамора»

Когда: 6 октября (воскресенье)

В тот же день на сцене состоится презентация фантастического экшена про альтернативную историю. В ней примет участие продюсер и режиссёр картины Данила Козловский.

Спецпоказы

В субботу, 5 октября, пройдёт презентация долгожданного полнометражного фильма « Майор Гром: Чумной Доктор ». Гости конвента узнают больше о его актёрском составе, сюжете и выяснят некоторые другие подробности, которые по-прежнему держатся в секрете. Также пройдёт автограф-сессия с актёрами, а в кинозале планируется пресс-конференция. Кроме того, на стенде фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» для гостей подготовлен интерактивный квест, победители которого получат призы с символикой фильма.

». Гости конвента узнают больше о его актёрском составе, сюжете и выяснят некоторые другие подробности, которые по-прежнему держатся в секрете. Также пройдёт автограф-сессия с актёрами, а в кинозале планируется пресс-конференция. Кроме того, на стенде фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» для гостей подготовлен интерактивный квест, победители которого получат призы с символикой фильма. Если вам этого мало — BUBBLE презентуют своё новое подразделение BUBBLE Toons. Оно будет заниматься анимационными сериалами по мотивам комиксов издательства.

Ещё один специальный показ до официальной премьеры — долгожданное « Дитя погоды » Макото Синкая, знаменитого режиссёра аниме («Твое имя», «5 сантиметров в секунду», «За облаками», «Сад изящных слов»). Фильм покажут 5 октября в 17:30. Премьера картины в российских кинотеатрах назначена на 31 октября.

» Макото Синкая, знаменитого режиссёра аниме («Твое имя», «5 сантиметров в секунду», «За облаками», «Сад изящных слов»). Фильм покажут 5 октября в 17:30. Премьера картины в российских кинотеатрах назначена на 31 октября. За три недели до официальной премьеры гости Comic Con Russia смогут увидеть «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», сиквел отличной зомби-комедии с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном и Эммой Стоун. Показ фильма про жизнь в мире после зомби-апокалипсиса пройдёт в воскресенье, 6 октября.

В пятницу, 4 октября, состоится презентация «КиноПоиска» и специальный показ канадского микро-сериала «Боевое оригами».

Комиксы

Специально для Comic Con Russia 2019 издательство « Комильфо » приготовило новинки комиксов с эксклюзивными обложками — «Истории за кадром», «Трансформеры против G.I. Joe», «Удивительный Человек-Паук. Новый день» (два тома), «Человек-паук. Нити паутины», «Рик и Морти. Истории за кадром».

» приготовило новинки комиксов с эксклюзивными обложками — «Истории за кадром», «Трансформеры против G.I. Joe», «Удивительный Человек-Паук. Новый день» (два тома), «Человек-паук. Нити паутины», «Рик и Морти. Истории за кадром». Кроме презентаций самых ожидаемых новинок индустрии, издательство обещает много всего интересного: показы мультфильмов по мотивам комиксов, автограф-сессии авторов, художников и блогеров.

Издательство « Истари комикс », известное локализациями манги, ранобэ, а также японской прозы и аниме, представит продолжения серий манги «Город, в котором меня нет» и Sword Art Online Progressive, а также порадует новинками Re: Zero, Overlord и «Волчица и пряности». На стенде издательства можно будет узнать, с чего начать читать мангу и что почитать в этом сезоне.

», известное локализациями манги, ранобэ, а также японской прозы и аниме, представит продолжения серий манги «Город, в котором меня нет» и Sword Art Online Progressive, а также порадует новинками Re: Zero, Overlord и «Волчица и пряности». На стенде издательства можно будет узнать, с чего начать читать мангу и что почитать в этом сезоне. Cobalt (импринт ZANGAVAR) приурочил к Comic Con Russia 2019 выход полного собрания историй Гэри Джанни Corpus Monstrum, выходивших как приложения к «Хеллбою» Майка Миньолы. Продажи стартуют уже на фестивале — ищите комикс, смешавший в себе палп-фикшн и хоррор, на стенде Т13.

На стенде издательства BUBBLE будет представлена новая книга « Майор Гром: 1939 » — интересная ретро-стилизация серии комиксов, на которых основан фильм. Для комикса подготовили несколько эксклюзивных обложек — они будут доступны только на Comic Con Russia.

» — интересная ретро-стилизация серии комиксов, на которых основан фильм. Для комикса подготовили несколько эксклюзивных обложек — они будут доступны только на Comic Con Russia. Издательство комиксов и манги XL Media привезёт на Comic Con Russia новинки: «Акира. Том 1», GUNNM. Том 5, «Изгой. Том 3» и множество других изданий. Они будут доступны по специальным фестивальным ценам на стенде Т78.

привезёт на Comic Con Russia новинки: «Акира. Том 1», GUNNM. Том 5, «Изгой. Том 3» и множество других изданий. Они будут доступны по специальным фестивальным ценам на стенде Т78. Наряду с издательствами на конвенте будут представлены магазин комиксов «Чук и Гик» и родственное ему издательство Jellyfish Jam. На их стенде T54 можно будет найти мангу, артбуки, фигурки Funko Pop и многое другое.

Fanzon

Приятно, что на Comic Con Russia постепенно начинают обращать внимание и книжные издатели. 5 октября на сцене №1 состоится презентация новинок издательства fanzon. Ожидаем новую книгу Джо Аберкромби, которая скоро выходит на английском.

Игры

Пусть Comic Con Russia и проводится совместно с «ИгроМиром», непосредственно на гик-конвенте тоже нет недостатка в мероприятиях для геймеров.

В этом году у Nintendo будет традиционно большой стенд, на котором гости конвента смогут опробовать новинки для Nintendo Switch и пощупать новую портативную консоль Nintendo Switch Lite. Кроме того, на стенде будут проводиться национальные турниры чемпионатов по Super Smash Bros. Ultimate и Splatoon 2. Победители отправятся представлять Россию на чемпионат Европы.

и пощупать новую портативную консоль Nintendo Switch Lite. Кроме того, на стенде будут проводиться национальные турниры чемпионатов по Super Smash Bros. Ultimate и Splatoon 2. Победители отправятся представлять Россию на чемпионат Европы. Серия танцевальных симуляторов Just Dance отметит на конвенте свой десятилетний юбилей и представит новую часть игры. Презентация состоится в пятницу, 4 октября.

отметит на конвенте свой десятилетний юбилей и представит новую часть игры. Презентация состоится в пятницу, 4 октября. Ещё одна ожидаемая новинка, которую представят на конвенте, — Doom Eternal от компании Bethesda. Презентация пройдёт в пятницу, 4 октября, и вести её будет известный стример Денис WELOVEGAMES.

Фигурки

Как и в прошлом году, на Comic Con Russia будут продаваться популярные фигурки Funko! Pop, в том числе выпущенные эксклюзивно для фестиваля. В этом году на конвенте можно будет приобрести целых три уникальные фигурки. Ретро-Росомаху из коллекции, выпущенной к 80-летию Marvel, можно найти на стенде «1С Интерес» (зал №2, стенд K3). Фигурку Окто-Спайди будут продавать на стендах GamePark (зал №3, стенд F7) и Disney Star Wars (зал №2, стенд К1-1). А белого Человека-паука из серии комиксов Future Foundation можно будет найти у «М.Видео» (зал №3, стенд F5).

Разнообразные фигурки от Eaglemoss Collection будут представлены на стенде Т49-2. По специальной цене будут доступны фигурки по фильмам и играм и комиксам.

Встреча фанатов Star Wars

В воскресенье, 6 октября, в кинозале Comic Con Russia (зал №2) состоится встреча фанатов «Звездных войн». Обещают быть представители крупнейших российских фан-клубов, в том числе «501-й легион» — Российский аванпост, The Rebel Legion Россия — База Спутник, Outer Rim Costume Club, Red Fist Clan — Russian MMCC Chapter, Школа саберфайтинга, STARFANS и Саберфайтинг Арт.

Аллея авторов

Который год издательство BUBBLE организует Аллею Авторов, где у гостей будет уникальная возможность получить автографы и заказать фирменные скетчи любимых художников.

Один из почётных гостей этого года — Андрей Тарусов, создатель впечатляющих иллюстраций с героями Star Wars, Marvel, «Игры престолов», а также стильных пин-ап календарей на фантастические темы. Кстати, его работа украшает обложку нашего августовского номера за 2016 год.

Свои комиксы на Аллее Авторов представит автор популярных веб-комиксов Living with HipsterGirl & GamerGirl, колумбийский карикатурист и иллюстратор Джон Гуэрра, известный под псевдонимом JaGo.

Подробнее узнать об авторах, которые посетят конвент, можно в серии путеводителей по Аллее Авторов, подготовленной издательством BUBBLE.

Аниме-шоу

На Comic Con Russia в этом году пройдёт аниме-шоу от продюсерского центра «Пентаграмма». В субботу, 5 октября, на сцене фестиваля можно будет услышать опенинги из аниме, которые исполнят актёры Александр Казьмин и Ярослав Баярунас. Казьмин — стример, исполнитель ролей в мюзиклах «Бал вампиров», «Привидение», «Преступление и наказание». Баярунас — артист театра «Рок-опера», участвовал в постановках мюзиклов «Монте-Кристо» и «Последнее испытание».

Конкурс косплея

В воскресенье, 6 октября, в 14:00 на сцене №1 пройдёт отборочный этап официального конкурса косплея по Cyberpunk 2077 . Участники поборются за разнообразные призы, включая 2000 долларов, видеокарту GeForce RTX 2080 SUPER и путёвку в финал одного из крупнейших конкурсов косплея в истории.

. Участники поборются за разнообразные призы, включая 2000 долларов, видеокарту GeForce RTX 2080 SUPER и путёвку в финал одного из крупнейших конкурсов косплея в истории. Кроме традиционных дефиле, на конвенте состоится большой конкурс косплея C4 (Comic Con Cosplay Competition). Показы участников состоятся 4 и 5 октября, а объявление победителей — в заключительный день конвента, 6 октября. Запланировано не менее пяти номинаций. В жюри конкурса войдут победительница прошлого года Анастасия Мирамарта, видеоблогер Женя «Topatella» Попадинец, косплееры Григорий Alfakot Айрапетян, Алена Pugoffka Кучерук и Наталья Narga Кочеткова.

На фестивале ожидается конкурс косплея по вселенной Смешариков, главный приз в котором — поездка на East European Comic Con 2020 в Бухарест. Кроме того, каждый сможет поучаствовать во флешмобе «Смешплей»: для этого необходимо сделать причёску в цвете одного из смешариков — например, розовую, как у Нюши, или сиреневую, как у Ёжика, — и выложить фото в любую социальную сеть с хэштегом #СМЕШПЛЕЙ.

Игротека от Hobby World

Как и в прошлый раз, большая часть одного из залов на Comic Con Russia будет отведена под игротеку нашего издательства. Там гостей конвента ждут множество столов, проверенные хиты и свежие новинки — и, конечно же, мастера, готовые помочь в объяснении правил.

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Российский Comic Con становится всё более масштабным и серьёзным фестивалем, достойным звания главного гик-конвента страны. Гости каждый год всё круче, а презентации и мероприятия всё интереснее. От этого конвента ждём только положительных впечатлений!