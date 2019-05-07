Зачем любителю фантастики Стримфест?

Эх, были времена, когда немногочисленные поклонники Толкина или «Звёздных войн», одеваясь кто во что горазд, собирались в каком-нибудь лесочке помахать мечами да пообщаться вволю про любимых героев. С тех пор фан-движение в России прошло огромный путь. Теперь для поклонников массовой культуры регулярно проводятся конвенты и фестивали, полки магазинов ломятся от тематического мерча, а информация о любимых вселенных отыскивается парой кликов — или вовсе ленивой голосовой командой.

Почти каждый месяц можно выбраться на большую тусовку — прогуляться в толпе единомышленников, пофотографироваться с косплеерами, увидеть вживую тех, кем восхищаешься. Совсем недавно прошёл очередной «Стримфест» — тематическое мероприятие для стримеров и их зрителей. Давайте разберёмся, зачем туда стоило ехать любителю фантастики — даже если он не поклонник стримов.

Посмотреть на таланты

«Стримфест» одновременно и похож на Comic Con Russia, и совершенно не похож. С одной стороны, вроде тоже большое помещение, куча народу, стенды, косплей… А с другой, нет вездесущих очередей, всегда найдётся где приземлиться на пуфик — в общем и целом, общаться куда проще и приятнее! И, самое главное, если мероприятия вроде Comic Con Russia — выставка брендов, то «Стримфест» скорее ярмарка талантов. Один хорошо играет, другой умело рисует, третий приятно поёт — именно поэтому к ним потянулись зрители, и именно свои таланты стримеры демонстрировали в течение всего мероприятия.

Ради неожиданных покупок

Всякие мастерские, магазинчики и хендмейдеры-одиночки стараются не пропускать подобные сходки, потому что это идеальное место встречи продавцов и покупателей. Казалось бы, зачем это в век развитой интернет-торговли? Но порой мастерские выпускают такой неожиданный товар, что покупатель и не догадается искать его специально. Вот вы бы могли просто так присмотреть себе стимпанковский цилиндр? Или музыкальную шкатулку, играющую главную тему из фильмов о Гарри Поттере? Или зажигалку с эмблемой Братства Стали? А тут проходил мимо — заметил, понравилось — купил.

Послушать лекции

«Стримфест» не только развлекательное, но и образовательное мероприятие: на протяжении обоих дней в двух залах читали любопытнейшие лекции. Большая часть из них, конечно, интересна именно стримерам: как настроить виджеты на трансляции, как работать со спонсорами, стоит ли покупать дорогую аппаратуру. Но попадались и выступления более широкого профиля — про сценическую речь, про то, как стать художником или как создаются мультивселенные. Отдельным праздником была лекция комьюнити-менеджеров Blizzard — зал буквально ломился от поклонников игр легендарной компании.

Принять участие в турнирах

Поскольку люди чаще всего стримят именно игры, без них на «Стримфесте» никак не могло обойтись. Самые искушённые могли поучаствовать в турнирах — помахать руками-ногами в новенькой Mortal Kombat 11 или показать класс в старой доброй Warcraft III. Призы были достойные: поклонники игры от Blizzard сражались за крупные суммы, а поклонники файтинга — за PlayStation 4 Pro. В следующем году на фесте наверняка пройдёт ещё один турнир по MK11 — так что стоит начинать подготовку уже сейчас!

Просто поиграть

Впрочем, победителями турниров становятся единицы, а вот поиграть ради удовольствия любит куда больше народа. Про них тоже не забыли — например, был целый стенд с «Героями Меча и Магии III». Создатели мода Horn of the Abyss привезли свои наработки по новому городу — Фабрике. Показали несколько зданий и первые два уровня юнитов, оба — стрелковые и такие мощные, что эльфы могут готовиться уходить на пенсию. Впрочем, к выходу (по традиции он запланирован на 31 декабря) этот город заметно перебалансируют.

Ну а для любителей настольных игр Hobby World привезли традиционную игротеку. Эта запомнилась обилием D&D — не каждый день подворачивается шанс сыграть быструю партию в компании новичков под руководством опытного мастера!

Прочувствовать, что всё это — сбывшаяся фантастика

Хайтек-турслёт — вот, пожалуй, как можно описать это мероприятие. Да, в помещении — но на заметном удалении от Москвы. Ассоциацию усиливало обилие закрытых комнат-пузырей — ни дать ни взять палатки XXI века! Все вокруг молодые да энергичные, только успевай ловить волну. Тут поют песни, там что-то интересное рассказывают. Народу вокруг немало, но столпотворения совсем не ощущаешь — стенды не стараются переорать друг друга, дышится легко, общаться можно практически не отвлекаясь на посторонние факторы. И только вдумайтесь: сотни людей прекрасно знают друг друга, хотя встречаются вживую, скорее всего, впервые! Вот они, современные технологии.

О, какой замечательный косплеер — надо сфотографироваться. О, знакомый — стоит подойти перекинуться парой слов. Ох, что-то я устал от людей — сяду спокойно на пуфик в уголке и поковыряюсь в телефоне. О, началась интересная презентация на главной сцене, но можно туда не идти и смотреть трансляцию!

Может, из-за места проведения, может, из-за общего молодёжного настроя, но есть в этом всём что-то от«Приключений Алисы» Булычёва. На «Стримфесте» ты словно заглядываешь немного вперёд, в светлое будущее. Пожалуй, это самое ценное, что может получить поклонник фантастики: почувствовать, что стал её частью. Ради этого стоило съездить в Сколково. И ради этого стоит вернуться на «Стримфест» в следующем году.