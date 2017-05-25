ГлавнаяЮморКомикс: Последний джедай Александр Ремизов 25.05.2017 Юмор Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Александр РемизовХудожник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.http://remizov.blogspot.com/ Star WarsНаши комиксыПоследние джедаиюмор А ещё у нас есть В сеть утёк пересказ трейлера «Последнего джедая» «Изгой-один»: вырезанные сцены и альтернативный финал Комикс: Взломщик из Шира 30 вещей, которые я сделаю, если стану вампиром Комикс: Война и орки-2 Смешная сторона Силы. Курьёзы «Звёздных войн»