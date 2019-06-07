Все мы знаем историю, которая началась с комара в янтаре и закончилась большими разрушениями. Однако задумывались ли вы хоть раз, какую работу проделали создатели парка? Нанимали ученых и рабочих, строили вольеры и аттракционы, всеми силами пытались развлечь и удовлетворить притязательную публику. В настольной игре «Остров юрского периода» именно этим и предстоит заниматься!

Dinosaur Island Жанр: экономическая стратегия, евро

Издатели: Pandasaurus Games

Издатель в России: Hobby World

Рекомендованный возраст: от 8 лет

Количество игроков: 1–4

Время игры: 90–120 минут

Похоже на:

«Агрикола»

Dungeon Petz

«Остров» — типичная игра про размещение рабочих. Это значит, что нас ждет минимум случайностей и взаимодействия между игроками, максимум продуманных наперёд ходов, строительство на собственном планшете и подсчёт победных очков в конце партии. Казалось бы, сколько уже выходило подобных игр? Мы развивали свои фермы, копали пещеры для гномов и Тёмных Властелинов, возводили средневековые города и плантации в Южной Америке… Однако «Остров юрского периода» сделал ставку на необычную тематику (парка с динозаврами среди еврогеймов ещё не было!) и оттого каждое действие заставляет работать на атмосферу.

Как и в большинстве игр экономического жанра, раунды здесь разделены на отдельные фазы. И ни одна из фаз не позволит вам забыть, чем именно занимаются на острове! В фазу исследований ученые открывают новые виды динозавров и заполняют генами для их создания холодильник в вашей лаборатории. В фазу рынка вы возводите на личном планшете парка аттракционы, рестораны или сувенирные магазины, нанимаете уникальных специалистов и добавляете лаборатории новые возможности. В фазу рабочих ваши миплы отправятся, наконец, разводить динозавров, охранять парк или получать прибыль. А в самую главную фазу, фазу парка, придут посетители любоваться на всю эту красоту. Но будьте осторожны, не все гости одинаково полезны! Вы будете по очереди вытягивать их из непрозрачного мешочка, и среди добропорядочных туристов могут затесаться хулиганы – они пролезут в парк первыми, без билета, займут лучшие места, но не принесут вам ни единого победного очка! Если же вы не уследите за безопасностью и динозавры вырвутся на волю – хулиганы убегут от них, сверкая пятками, а вот кто-то из порядочных посетителей обязательно попадется на обед. Кстати, не волнуйтесь: подобный казус отнимет парочку победных очков, но совершенно не повредит популярности вашего парка. Ведь что может быть привлекательнее такого опасного места!

Все это настраивает игроков на позитивный лад и служит поводом для многочисленных шуток за игровым столом. Той же цели, по идее, должно было служить и яркое оформление, однако оно получилось достаточно спорным. В цветовой гамме преобладают розовые, желтые, светло-голубые цвета, с которыми дизайнеры явно переборщили: все фигурки динозавров (в данном издании они представлены исключительно трицератопсами) тут ярко-розовые, и даже король хищников тираннозавр, который смотрит на игроков с планшета, выглядит как посетитель самой модной гламурной вечеринки этого года.

Гламурные миплы Для участников сбора на игру на Кикстартере дополнительными целями были миплы динозавров разных видов, однако в версию для магазинов попали только трицератопсы. Впоследствии для желающих стать обладателями всех миплов даже проводилась отдельная кампания, но, чтобы получить полный базовый комплект, нужно было выложить 89 долларов. Это больше стоимости всей игры!

В механиках «Острова юрского периода» нет ничего революционного: ученые по очереди занимают места на общем планшете. Строения, специалисты и улучшения лаборатории также выбираются в порядке очередности хода. И это единственное взаимодействие между игроками – возможность увести у соперника из-под носа «дорогого» динозавра, лишить его нужных генов или быстрее всех купить выгодное здание. В остальном вы ничем не можете повлиять на соседние парки.

Зато «Остров» пытается быть максимально разнообразным, чтобы обеспечить бо́льшую реиграбельность. Партия заканчивается, когда участники выполняют два задания из трёх — например, вывести определенное количество динозавров, построить конкретные здания или добиться нужной популярности. «Квесты» на партию выбираются случайным образом в начале игры из довольно внушительной стопки. При этом они разделены на три группы: «Короткая партия», «Средняя партия» и «Долгая партия». Короткая заканчивается буквально за несколько ходов, а длинная может затянуться на два с лишним часа. Также продуман режим одиночной игры.

Но, хотя игра прекрасно масштабируется и по количеству участников, и по времени партии, «Остров» максимально раскрывает свой потенциал при игре в длинный вариант вчетвером. Тогда вас ждут напряженные раздумья над каждым ходом, усердные попытки не только выстроить собственную эффективную стратегию, но и предугадать намерения оппонентов, и, конечно, впечатляющие виды парков с пасущимися динозаврами и толпами восхищённых посетителей.