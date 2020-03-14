В марте суровая реальность продолжает вносить коррективы в наши фантастические планы. Из-за шествующего по планете коронавируса и закрытых границ многие игры, обещанные нам в феврале, не приехали вовремя с китайских фабрик. Ждём в марте освещённые в прошлом выпуске игры: «Время Фудзи», «Вальхалла», «Хэллбой», «Путь героя: Чудовища и приспешники» от Crowd Games, а также «Эпохи», «Легенды Дикого Запада», «Карманный детектив» и «Прорисунки» от «Лавки Игр». Добавим к этому мартовские новинки, о которых поговорим в новом выпуске дайджеста, — и получим поистине богатый выбор!

Звёздные Войны: Внешнее Кольцо

Коротко: давным-давно, в далёкой-далёкой галактике…

Количество игроков: 1-4

Время игры: 120-180 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.8

О чём: ещё одна игра по «Звездным Войнам» от компании Fantasy Flight Games (их игры «Восстание» и «Легион» локализовали в 2019 году) позволит игрокам примерить на себя роли знакомых по старой доброй трилогии персонажей, полетать на тех самых кораблях и посетить уже известные планеты. Сюжетно «Внешнее кольцо» относится к единому новому канону, а значит, не обойдётся без имён и названий, появившихся уже в эпоху Disney.

Геймплей: «Внешнее Кольцо» представляет собой своеобразную космическую «песочницу»: чтобы выиграть, нужно первым набрать 10 победных очков, а способов сделать это — множество. Можно заняться личными целями вашего персонажа или корабля (они очень тематичны и понятны любому фанату саги: например, если Чубакка станет членом экипажа грузового корабля YT-1300, тот превратится в «Тысячелетнего сокола»), можно доставлять грузы на отдалённые планеты, выполнять задания или стать охотником за головами. От выбранного пути будет зависеть ваша репутация у четырёх группировок — Хаттов, Синдиката, Империи и Альянса. Если вы далеки от дружеских отношений с кем-то из них, ждите нападения патрулей. Поклонники фильмов получат особое удовольствие, находя многочисленные отсылки, однако и тот, кто не знает наизусть «Звездные Войны», но знаком с играми от FFG, заметит похожие механики. Как и в знаменитых «Ужасе Аркхэма» и «Древнем Ужасе», на каждой планете вас ждёт карта события, которая заставит бросать кубики для проверки навыков, а результат броска будет считаться по системе, знакомой тем, кто играл в Fallout.

Кому понравится: прежде всего, конечно, преданным фанатам далёкой-далёкой галактики, которые поймут все отсылки и узнают знакомые места и героев. Но и прочие любители космических приключений не должны заскучать, ведь многие механики «Внешнего Кольца» проверены временем.

Архитекторы Западного королевства

Коротко: построим своё королевство, с чёрным рынком и похищениями

Количество игроков: 25

Время игры: 60-90 минут

Издатель: Лавка Игр

Рейтинг BGG: 7.87

О чём: придворные архитекторы пытаются удивить короля, строя разнообразные здания. Как и во многих других играх европейской школы (или просто евро), вы будете собирать ресурсы, нанимать помощников и делать прочие обыденные вещи. Но IX век — это лихое время, так что можно ещё похищать чужих рабочих и совершать махинации на чёрном рынке!

Геймплей: казалось бы, в механике размещения рабочих, сложно придумать что-то новое. Знай себе, отправляй деревянных человечков на самые выгодные места и совершай нужные действия. Но создатель «Архитекторов Западного королевства» Шем Филлипс добавил в эту механику горсточку изюма. Во-первых, чем чаще рабочий приходит в одно и то же место, тем более выгодным становится действие, а во-вторых, можно отлавливать чужих работников и отправлять их в тюрьму, получая при этом деньги. Правда, за подобные пакости придётся платить — положение вашей фишки на специальной «шкале добродетели» повлияет на подсчёт очков в конце игры. Неважно, сколько соборов и казарм вы построили, главное — быть хорошим человеком!

Кому понравится: любителям евро, которые ищут в механике размещения рабочих чего-то новенького.

Картографы

Коротко: зарисуй королевство

Количество игроков: 1-100

Время игры: 20-40 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.7

О чём: северные территории на границе королевства Налос давно привлекали внимание её величества. Отправив верных рыцарей в поход на новые земли, королева Гимнакс поручила вам, её доверенным картографам, составить карты новых владений.

Геймплей: чего мы только не делали в настольных играх о фэнтезийных королевствах! Строили города, сражались с монстрами, рыли подземелья. В «Картографах» нам предстоит новое занятие: наносить земли королевства на карту. И делать это мы будем с помощью набирающей популярность механики roll and write («кинь кубики и нарисуй», хотя вместо кубиков здесь используются карты). После открытия карты исследования игрокам предстоит рисовать на своих планшетах фигуры и заполнять их разными типами местностей: лесами, деревнями, фермами, горами и даже опасными монстрами. За лучшее расположение будут начисляться очки, и после четырёх сезонов-раундов определится лучший исследователь. И да, в описании игры нет опечатки: это могут делать хоть сто картографов одновременно! Именно столько двусторонних листов-планшетов вы найдёте в коробке с игрой.

Кому понравится: поклонникам механики roll and write, а также тем, кто ценит в играх несложные правила и возможность комфортно играть любым количеством участников.

Adventure Games. Подземелье

Коротко: ещё одна серия настольных квестов

Количество игроков: 1-4

Время игры: 75 минут

Издатель: Звезда

Рейтинг BGG: 7.3

О чём: игроки просыпаются в средневековой тюремной камере. Они не знают, что произошло, что это за странное место. А самое главное, как они сюда попали… Но быстро понимают — надо отсюда выбираться!

Геймплей: свежая линейка настольных «эскейп-румов» от издательства Kosmos предлагает заняться классическими для любителей квестов вещами — исследовать комнаты, применять найденные предметы в нужных местах и избегать существ, которые скрываются в тёмных лабиринтах старого замка. Но, по словам авторов, в этих приключениях особый упор делается на историю — в коробке есть толстая книга сюжетов, описывающая все события и дающая возможность выбирать разные пути прохождения.

Кому понравится: тем, кто ждёт от настольных квестов не только набора головоломок, но и занимательной истории.

Нептун и Веста

Коротко: дуэль от Райнера Книциа

Количество игроков: 2

Время игры: 20-30 минут

Издатель: Звезда

Рейтинг BGG: —

О чём: в этой дуэльной игре схлестнутся Веста, богиня жертвенного огня, и Нептун, бог морей. Они соревнуются в том, кто наберёт больше почитателей среди жителей острова (читай: соберёт лучшие сеты).

Геймплей: издательство «Звезда» завершает свою трилогию дуэльных игр. После «Пути лепестка» и «Сумерек Венеции» нас ждут «Нептун и Веста». Все они разработаны легендарным Райнером Книциа и нигде ранее не издавались. Как и многие игры этого автора, «Нептун и Веста» довольно математична и с темой связана слабо. Игроки по очереди выкладывают по одной карточке на поле, разделённое на квадраты. Если карточка завершает строку или столбец на поле, то игрок, имеющий 3 и более карточек в столбце или строке, получает очки. Линия с определённой комбинацией карточек принесёт дополнительные очки.

Кому понравится: тем, кто часто играет вдвоём и больше ценит в играх не атмосферность, а точный расчёт.

Предзаказы

Тортуга 2199

Коротко: отечественный космический колодострой

Количество игроков: 2-4

Время игры: 60-90 минут

Издатель: Лавка Игр

Рейтинг BGG: —

О чём: Тортуга — бывшая шахтёрская колония межзвёздной конфедерации, на которой добывают ценный гелий-3. После шахтёрского восстания Тортугу контролируют повстанцы и разобщённые шахтёрские кланы. Поблизости регулярно замечают корабли контрабандистов — игрокам предстоит стать их капитанами.

Геймплей: «Тортуга 2199» — это колодостроительная игра с полем. Вам предстоит модернизировать свой корабль, нанимать новых членов экипажа, исследовать и захватывать различные секторы планеты, сражаться с космическими чудовищами и брать на абордаж другие корабли. В игре используется модульное игровое поле, фигурки космических кораблей и более 150 игровых карт. Авторы — знаменитые в российских настольных кругах Денис Пластинин («Лавка Игр» уже выпустила его Badlands и «Войну миров») и Михаил Лойко (для него это дебют). Совсем недавно «Тортуга» успешно показала себя на «Кикстартере»: 2453 участника принесли более 150 тысяч долларов. В мартовском российском предзаказе «Лавка Игр» обещает ту же комплектацию, что и в кампании на «Кикстартере».

Кому понравится: любителям колодостроя, космоса и пиратской романтики.

Дорога приключений

Коротко: …а потом я получил стрелу в колено

Количество игроков: 2-4

Время игры: 30-60 минут

Издатель: GaGaGames

Рейтинг BGG: 7.4

О чём: настольные игры с интересным сюжетом — обычное дело в последние годы. В игре «Дорога приключений» вы сами создаёте историю своего персонажа. По мнению авторов, обеспечить герою интересную и захватывающую жизнь важнее, чем, собственно, победить в игре.

Геймплей: в начале партии вы выбираете для подопечного карты происхождения, мотива и судьбы, которые будут влиять на ваши игровые решения. В терминах механики: символы на базовых картах определяют то, какие карты в течение партии вам выгоднее набирать (одинаковые символы дадут много очков). А если говорить с точки зрения истории, у каждого героя изначально есть своя индивидуальность и предрасположенность к Свету или Тьме. Кстати необязательно, чтобы Свет всегда побеждал Тьму. Пойдя по кривой дорожке, ваш персонаж сможет разыгрывать карты антигероев, способных пакостить соперникам (скучные «светлые» герои просто благородно помогают вам). На протяжении трёх актов вы будете получать новые черты характера и преодолевать испытания с помощью бросков специальных рун. При этом можно выбирать: проходя мимо Гильдии убийц, вы попробуете уничтожить наёмников или присоединитесь к ним? А как вы будете сражаться с каменным колоссом — попробуете повалить его или взобраться на него? Конечно, от выбора зависит всего лишь вид бросаемых рун и символ, получаемый на карте, но потом, после финального подсчёта очков, каждый игрок должен взглянуть на получившуюся биографию героя и рассказать всем за столом историю его полной приключений жизни.

Кому понравится: тем, кто любит отыгрывать роль даже в получасовых партиях.

Плотина

Коротко: ещё одно евро с колесом от автора «Цолькина»

Количество игроков: 1-4

Время игры: 60-120 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.9

О чём: Никола Тёсла создаёт новый электрический трансформатор — устройство настолько мощное, что способно преобразовать водный потенциал в электричество для удовлетворения потребностей постиндустриального мегаполиса. Горстка инвесторов (и вы среди них) сразу же понимает: здесь пахнет большими деньгами.

Геймплей: «Плотина» — экономическая стратегия, где нужно набирать победные очки, превращая энергию воды в электричество. Придётся очень тщательно обдумывать действия, на много ходов вперёд, ведь жетоны действий сначала придётся поместить в «строительное колесо» — они вернутся только после полной прокрутки. Речной поток — тоже ресурс, и за него предстоит побороться. Придётся строить плотины и туннели, чтобы направить поток к вашим электростанциям, а ведь река общая: игроки-конкуренты могут блокировать её своими плотинами. Всё это — в оригинальном сеттинге антиутопичных 1930-х. Автор игры — Симоне Лучани, участвовавший в создании игр «Марко Поло», «Гранд Отель Австрия» и «Цолькин: календарь майя», с которого, видимо, и началась любовь Лучани к механике крутящегося колеса.

Кому понравится: ценителям комплексных евро с неизбитыми механиками и оригинальной темой.

Криптид

Коротко: додумайся первым, где скрывается монстр

Количество игроков: 3-5

Время игры: 30-50 минут

Издатель: Фабрика Игр

Рейтинг BGG: 7.6

О чём: криптиды — загадочные создания, официальная наука не признаёт их существования, но они так и норовят попасть в объективы фотоаппаратов любопытных туристов. Лох-несское чудовище, снежный человек, чупакабра — все они криптиды. Именно такое создание вам предстоит поймать в одноимённой настольной игре, снискавшей популярность в 2018 году.

Геймплей: в самой игре загадочного зверя вы увидите только на коробке — поле складывается из шестиугольных участков различных местностей, на которые игроки будут выкладывать свои фишки. В чём же секрет популярности? В том, что нам предстоит погрузиться в чистый и незамутнённый процесс дедукции. Вначале каждый участник получает очень расплывчатую подсказку о том, где же скрывается монстр (например, «в лесу или пустыне» или «в двух клетках от болота»). Теперь во время каждого хода игроки будут указывать друг другу на клетки, задавая один и тот же вопрос: «Может ли криптид быть здесь?». Получив ответ, вы должны отплатить услугой за услугу и указать на клетку, где, по вашей информации, скрывается монстр. Но старайтесь не выдать слишком многого! Ведь только один из игроков обнаружит криптида и победит! Поле собирается по-новому каждую партию, так что игра максимально реиграбельна.

Кому понравится: почитателям чистой и незамутнённой логики как основы игрового процесса.

Портрет императора

Коротко: в этом портрете ценится не красота, а скорость

Количество игроков: 2-6

Время игры: 20-40 минут

Издатель: Фабрика Игр

Рейтинг BGG: 6.6

О чём: вам придётся неотступно следовать за императором, гуляющим по прекрасному саду, обгонять, подставлять оппонентов и в итоге нарисовать лучший портрет властителя, наблюдающего за цветением сакуры.

Геймплей: плодовитый автор Райнер Книциа присутствует почти в каждом нашем дайджесте, а в этом — даже дважды. «Портрет императора» — очень конфликтная гонка на механике одновременного розыгрыша карт с большой примесью блефа и хитрости. Разыгрывая карты, которые двигают вас, соперников или императора, нужно не только предугадать намерения оппонентов, но и занять лучшую позицию на игровом поле. Ведь тот, кто ненароком толкнёт хозяина Поднебесной, потеряет его милость!

Кому понравится: любителям творчества Райнера Книции, быстрых тактических игр и японской романтики.

Дополнения

Декодер: Лазерный диск

Дополнение к лучшему патигейму в рейтинге BGG предлагает новый подход к шифрованию. Теперь вы будете создавать шифр, руководствуясь одной из 50 карт приводов. Та команда, чей шифр будет лучше соответствовать условиям привода, получит бонусный жетон лазерного диска, который пригодится при перехвате вражеских данных. Если же команда проигнорирует карту привода, то получит жетон помех.

Босс-монстр. Геройские штучки

Небольшое дополнение к карточной игре, в которой Злу приходится защищаться от Добра. Содержит 26 новых карт-предметов для героев и боссов.

Ужас Аркхэма. Карточная игра: Забытая эпоха. Сердце древних

Сыщики вновь отправляются вглубь джунглей южной Мексики. На этот раз — в поисках древней, забытой пещеры. После нескольких дней походов по джунглям они её обнаруживают, но понимают, что что-то не так. Пещеру окружает шесть столбов со странными символами. Предупреждение? Замок? Вы должны тщательно их исследовать, но времени мало. Запасы уже начинают истощаться.Бесчисленные пары глаз наблюдают из тени деревьев. Какие здесь кроются секреты?