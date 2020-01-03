Какие настольные игры выйдут в 2020?

Настольные игры с каждым годом становятся всё масштабнее, красивее и дороже. Индустрия развивается, и теперь, чтобы привлечь игроков, издателям приходится класть в коробку фигурки побольше или картинки поярче. Но всё это не заменит главного — увлекательного игрового процесса. Итак, какие игры мы будем раскладывать на своих столах в 2020 году?

Локализации

Оскверненный Грааль. Падение Авалона

Рейтинг BGG: 9.0

В мир кельтских мифов и легенд о короле Артуре пришла таинственная Скверна. Она порождает жутких монстров и несёт Красную смерть мирным жителям. Рыцарей почти не осталось, поэтому бремя спасения мира придется взять на себя тем, кто не был готов к роли героя. Игрокам предстоит провести тёмными тропами бывшего наемника, травницу, друида или деревенского кузнеца, открыть их прошлое и повлиять на будущее этого мира.

Новое эпичное ролевое приключение от компании Awaken Realms, создателей хитов «Это моя война» и «Немезида», успели попробовать только бэкеры «Кикстартера», но они выставили игре просто запредельный рейтинг на BGG (9.0, это даже выше оценки «Мрачной гавани»). Конечно, после поступления в широкую продажу цифры наверняка изменятся, но в том, что известно об этой игре сейчас, виден фирменный почерк создателей: это кооперативное приключение, и в нём очень важны ролевой отыгрыш и погружение в атмосферу.

В игре присутствует толстая книга сюжетов, которая описывает различные события, случающиеся с героями. Сюжеты ветвятся, следуют друг за другом, постоянно ставят игроков перед непростым выбором, отражают их влияние на мир и приводят к одной из множества концовок. Героям предстоит развивать свои навыки, выживать в битвах с монстрами, общаться с жителями этого сурового мира и переживать неповторимые истории. Русские локализаторы, компания Crowd Games, обещает не только оперативно выпустить базу, но и не забыть о дополнениях.

Звездные Войны: Внешнее Кольцо (Star Wars: Outer Rim)

Рейтинг BGG: 7.8

Ещё одна игра по Далёкой-Далёкой Галактике от компании Fantasy Flight Games, у которой в 2019 году вышли на русском «Восстание» и «Легион», позволит игрокам примерить на себя роли знакомых по трилогии персонажей, полетать на тех самых кораблях и посетить уже известные планеты. Победит тот, кто первым наберёт 10 победных очков. Способов их получить много: можно выполнять личные цели вашего персонажа или корабля (они будут понятны любому фанату Саги — например, если Чубакка станет членом экипажа грузового корабля YT-1300, тот превратится в Сокола тысячелетия), можно доставлять грузы на отдаленные планеты, можно выполнять задания или охотиться за головами. В зависимости от выбранного пути будет меняться ваша репутация у политических фракций, которые могут приказать своим патрулям напасть на вас, если вы с ними не дружите.

Поклонники фильмов получат особое удовольствие от многочисленных отсылок, а игроки, не знающие наизусть «Звёздные Войны», встретят механики, знакомые по прежним играм FFG, в том числе «Ужасу Архэма» и Fallout.

Sanctum

Рейтинг BGG: 7.1

Вы не поверите, но теперь звание «убийцы Diablo» пытаются получить не только компьютерные, но и настольные игры! Sanctum от чешской компании Czech Games Edition способен выдавить слезу ностальгии из тех, кто когда-то проводил долгие часы в Санктуарии. Здесь вас тоже ждут сражения с ордами врагов, подбирание лута, красные и синие бутылочки и финальный замес с огромным Диабло… простите, Малгазаром!

Чехи сделали все, чтобы корни их детища узнавались, но не дали поводов для обвинений в плагиате. Четверо разных героев начинают свой путь голыми и слабыми, но из каждого убитого врага выпадает новая шмотка, оружие (которое можно прокачивать) или еще что-то полезное. В правильном подборе обмундирования и кроется секрет успеха.

Монстров здесь надо не закликивать мышкой, а закидывать кубами — каждый требует, чтобы на кубиках выпали определенные значения, причём с помощью правильного снаряжения вы можете контролировать рандом и влиять на выпавшие цифры. Игра соревновательна: хоть герои и проходят локации бок о бок, после победы над боссом победителем будет объявлен кто-то один.

«Санктум» — красивая игра с не слишком сложными правилами, которая позволит компании друзей весело провести время и от души покидать кубы, вспоминая о своих давних виртуальных похождениях.

Call to Аdventure

Рейтинг BGG: 7.4

Сюжетные настольные игры, рассказывающие интересную историю, — писк моды последних лет. В игре «Зов приключений» историю своему персонажу вы создадите сами. По мнению авторов, интересная и захватывающая судьба героя важнее, чем собственно победа в игре.

В начале партии вы выбираете своему подопечному карты происхождения, мотива и судьбы, которые будут влиять на ваши игровые решения. Если говорить механически, символы на этих базовых картах определят, какие карты в течение партии вам лучше набирать, — одинаковые символы дадут много очков. А если говорить с точки зрения истории, то каждый герой изначально обладает своей индивидуальностью и предрасположенностью к Свету или Тьме. И здесь добро совершенно не обязано всегда побеждать зло! Пойдя по кривой дорожке, ваш персонаж сможет разыгрывать карты антигероев, которые способны устраивать те еще подлянки соперникам (а скучные светлые герои просто будут благородно помогать вам).

За три акта вы будете получать новые черты характера и преодолевать испытания, бросая специальные руны. Каждое испытание предлагает игроку выбор: проходя мимо Гильдии Убийц, вы попробуете уничтожить этих наемников или присоединиться к ним? А как вы будете сражаться с каменным колоссом — попробуете повалить или взберётесь на него? От этих выборов зависит вид бросаемых рун и символ, получаемый на карте, но в итоге они могут многое рассказать о вашем персонаже. Если следовать правилам, после финального подсчёта очков каждый игрок должен взглянуть на получившуюся биографию героя и рассказать всем его полную приключений и сложных перипетий историю.

Ктулху. Смерть может умереть

Рейтинг BGG: 8.0

В который раз в нашем бренном мире культисты пытаются пробудить Ктулху и прочих Великих Древних. В который раз вам с товарищами предстоит попытаться помешать им сделать это, рискнув здоровьем и рассудком. Теперь — версия от издательства CMON и авторов «Зомбицида», «Кромешной тьмы» и «Крови и ярости».

В этой игре у вас нет шансов победить в партии до прихода Древнего: Ктулху или Хастур точно объявятся на поле всей мощью своей миниатюрки, но вам необходимо прервать ритуал культистов, чтобы бог перестал быть неуязвимым… и уже после этого закидать его кубами общими усилиями (кубов кидать придется много, ведь перед нами — образцовый америтреш). В лучших традициях игр по Лавкрафту, к этому моменту ваши герои будут уже наполовину безумными, но вам это на руку — теряя рассудок, персонажи открывают для себя новые возможности, которые используются в основном для убийства многочисленных монстров. В базовой коробке вы найдете двух Древних, 6 наборов эпизодов, 10 сыщиков и более 30 миниатюр монстров и культистов. При достаточной поддержке локализаторы обещают позднее перевести также еще два набора Древних и большое дополнение «Второй сезон».

Легенды Дикого Запада (Western Legends)

Рейтинг BGG: 7.7

Игра, которая в 2018 году получила несколько наград в категориях «Самая тематическая игра» и «Максимальное погружение». Это «песочница» в антураже Дикого Запада, где игроки могут заняться множеством вещей, чтобы почувствовать себя настоящими лихими ковбоями: грабить банки и перегонять скот, добывать золото на прииске, играть в покер, охотиться за преступниками, сражаться на дуэлях — лишь бы раньше всех накопить достаточно победных очков. Путь вашего персонажа не ограничен никакими рамками: кто-то может изначально выбрать путь беззакония и стать прославленным бандитом, а кто-то — повесить на себя звезду маршала и получать ПО, отправляя этих самых бандитов за решетку. К победе может привести и плохая, и хорошая репутация.

В игре очень стильное оформление, а карты оружия и снаряжения стилизованы под покерные. «Лавка Игр» в русскоязычное издание сразу положит два дополнения: «Всякая всячина» и «Хороший. Плохой. Добрый».

Черный Ангел (Black Angel)

Рейтинг BGG: 7.6

Человечество окончательно загубило Землю, и теперь огромный космический корабль «Чёрный Ангел» несёт генетический материал человечества сквозь вселенную. Он управляется искусственными интеллектами, которые с помощью роботов должны благополучно доставить ценный груз на подходящую планету. Каждый игрок и есть такой ИИ, и если он справится со своей задачей лучше остальных, то именно ему будет доверено возрождать вид Homo Sapiens.

Новая игра от авторов средневековой стратегии Troyes обречена на постоянное сравнение с предшественницей, тем более что «Труа» была достаточно самобытной и приобрела множество поклонников. Этим сравнением сейчас и заняты критики и игроки, которые обзавелись новой коробочкой после выставки в Эссене и теперь пишут о сходствах и различиях «Чёрного Ангела» и «Труа».

Межгалактический корабль по рейтингу на BGG уже почти догнал провинцию Шампань, и в отзывах повторяется вердикт, что механики в играх всё-таки отличаются. В «Чёрном Ангеле» игроки кидают кубы, которые потом тратят на совершение действий (причём можно использовать свой, а можно умыкнуть соседский), прокачивают технологии на своем личном планшете и отправляют роботов на неизведанные планеты.

Плотина (Barrage)

Рейтинг BGG: 7.6

А вот здесь перед нами тот случай, когда на рейтинг BGG лучше не ориентироваться: с изданием этой игры случился настоящий скандал. Её тепло встретили на «Кикстартере», но, получив первые копии, бекеры ужаснулись очень низкому качеству китайских компонентов. После таких отзывов игре начали ставить единицы даже те, кто игру в глаза не видел (правда, им противостояли те, кто точно также вслепую лепил десятки из уважения к автору, Симоне Лучани, участвовавшему в создании игр «Марко Поло» и «Гранд-отель «Австрия»»). Локализатор игры в России, компания Crowd Games, заранее успокаивает: сейчас все проблемы с компонентами решены, и русскую версию обязательно проверят ещё раз перед рассылкой.

В целом же перед нами экономическая стратегия, где мы будем набирать победные очки, превращая воду в электричество. Действия придётся обдумывать очень тщательно и на много ходов вперед: жетоны действий сначала придётся поместить в «строительное колесо», и вернутся они только после полной его прокрутки. Речной поток — тоже ресурс, за который предстоит побороться: нужно строить плотины и туннели для направления потока к вашим электростанциям, а река-то одна на всех игроков. И всё это — в оригинальном сеттинге антиутопичных 1930-х.

Эпохи (Tapestry)

Рейтинг BGG: 7.6

Новое творение Джейми Стегмайер, создателя таких хитов, как «Серп» и «Виноделие». В этот раз вдохновением ему послужили миниатюры зданий, увидев которые, он решил сделать игру-цивилизацию. Как и прочие игры Стегмайера, коробка «Эпох» доверху набита разнообразными компонентами: карты, планшеты, пластиковые здания, деревянные ресурсы, и, конечно же, те самые раскрашенные здания.

В «Эпохах» игрокам предстоит развивать собственные цивилизации, продвигаясь по трекам науки, исследования земель, изобретений и военного дела. Шестнадцать асимметричных наций, разные возможности развития и несколько путей достижения победы — все это должно обеспечить «Эпохам» большую реиграбельность. А заявленное время партии в 1,5–2 часа позволит попробовать привести к процветанию своё государство даже тем, кто не готов выделять на настольные игры 4–6 часов, которых требует большинство прочих цивилизаций.

Крылья (Wingspan)

Рейтинг BGG: 8.1

Игра, которая в данный момент возглавляет рейтинг семейных игр на BGG, а в общем рейтинге взлетела до очень почётного 30 места. В этот раз вам предлагается отдохнуть от бесконечных войн, цивилизаций, ферм и космоса и просто понаблюдать за прекрасными пернатыми.

«Крылья» — настоящий подарок для орнитологов-любителей: в игре 170 уникальных карт птиц! Игроки буду расселять их в различных ареалах, кормить, разводить и скрещивать ради победных очков. В игре просто потрясающее оформление — помимо разных рисунков птичек вам обязательно захочется покрутить в руках разноцветные яйца и покидать кубы в башню в форме скворечника. Игра не конфликтна, но предоставляет широкий простор для стратегии и тактики — здесь много способов получать победные очки.

В базовой коробке представлены в основном птицы, обитающие в Северной Америке, однако издатель игры в России обещает оперативно выпустить и первое дополнение — «Птицы Европы».

Era. Средневековье.

Рейтинг BGG: 7.2

Игра от Мэтта Ликока, автора таких знаменитых игр, как «Пандемия» и «Запретный остров», сразу приковывает к себе внимание необычным полем, на котором игроки в буквальном смысле будут возводить средневековые города. Перед нами оригинальное переосмысление популярной механики roll and write («кинь и запиши») — Мэтт превратил ее в roll and build («кинь и построй»). Теперь после бросков специальных кубиков игрокам надо не записывать результаты, а сразу же добавлять на свой личный планшет новый дом или кусок крепостной стены. Каждая постройка принесёт очки в конце игры. Однако помните: город — это не только здания и стены. В нём будут ещё и жители, которых необходимо прокормить.

Криптид (Cryptid)

Рейтинг BGG: 7.6

Криптиды — это загадочные создания, чьего существования не признает официальная наука, но которые так и норовят попасть в объективы фотоаппаратов любопытных туристов. Лох-несское чудовище, снежный человек, Чупакабра — все они криптиды. Именно такое создание вам предстоит поймать в одноименной настольной игре, снискавшей большой успех в 2018 году. Хотя в ней самой загадочного зверя вы увидите только на коробке — поле представляет из себя гексы различных местностей, на которые игроки будут выкладывать свои круглые и квадратные фишки.

В чем же секрет популярности? В том, что перед нами — чистый и незамутнённый процесс дедукции. Вначале каждый участник получает очень расплывчатую подсказку, где может скрываться монстр (например, «в лесу или пустыне», или «в двух клетках от болота»). Теперь каждый ход игроки будут указывать друг другу на клетки, задавая один и тот же вопрос: «Может ли Криптид быть здесь»? Получив ответ, вам придётся ответить услугой на услугу и самому указать другую клетку, исходя из своих данных. Но старайтесь не наговорить лишнего, ведь только один из игроков обнаружит Криптида и победит! Поле собирается по-новому каждую партию, так что реиграбельность игры зашкаливает.

God of War

Рейтинг BGG: 6.8.

Карточная игра средней сложности, основанная на великолепной видеоигре для PlayStation 4. Игроки возьмут на себя роли персонажей первоисточника (Кратоса, Атрея, Фрейи и других) и отправятся сражаться с легендарными монстрами. В игре есть элементы колодостроения: каждый игрок будет добирать в свою колоду карты в течение партии, решая, в какую сторону развивать героя. В режиме кампании эти колоды даже можно переносить из сценария в сценарий. Также в «Боге Войны» интересная система последствий: вы не сможете выполнить все квесты, которые появляются в партии, и те, которые вы обошли стороной, обязательно больно ударят вас за такое пренебрежение.

Кросмастер Бласт

Рейтинг BGG: 9.1

Ответвление от игры «Кросмастер Арена», в которой двое игроков устраивали бои между милыми анимешными персонажами. С 2016 года к ней добавилось множество героев, каждый со своими уникальными умениями. Версия «Бласт» более быстрая и с упрощёнными правилами, так что отлично подойдёт для сражений в семейном кругу или для новичков, которые опасаются сразу выходить на серьёзную «Арену». Внутри коробки — 4 покрашенных бойца (хотя на этапе предзаказа можно было приобрести множество дополнительных наборов), специальные карты и жетоны и несколько объёмных элементов местности — кусты и деревья. Растительность не только для красоты: за ней можно прятать своих героев. Все фигурки игры «Кросмастер Бласт» совместимы с игрой «Кросмастер Арена» и наоборот.

И выше, и ниже (Above and Below)

И дальше, и ближе (Near and Far)

Рейтинг BGG: 7.5 и 7.9.

Две игры от одного автора, выпущенные с разницей в год, представляют собой оригинальную разновидность еврогейма с книгой сценариев.

В «И выше, и ниже» поселенцы основали деревню и обнаружили целую сеть загадочных подземных туннелей, так что можно не только строить новые здания и собирать урожай, но и исследовать подземелья — в таком случае специальная толстая книга сюжетов расскажет вам, что произошло с вашим храбрым разведчиком. Он мог, например, внезапно встретить подземное существо или найти способ обогатиться. В любом случае, чтобы происшествие закончилось успехом, придется кидать кубы.

«И дальше, и ближе» — не дополнение, а именно отдельная игра. В неё добавили щепотку PRG, хотя размещение рабочих и книга сюжетов никуда не делись. Восемь уникальных героев отправятся на поиски Последних Руин, а в пути их могут ждать стычки с бандитами, ожившими статуями и железными роботами. Герои смогут торговаться, узнавать тайны мистиков и познакомиться с народом ящеров-инженеров. Экономическая часть игры теперь почти полностью посвящена тому, чтобы обеспечить героев как можно лучшим снаряжением и артефактами перед опасным путешествием. Обе игры прекрасно подойдут для уютных посиделок в семейном кругу.

В поисках Эльдорадо

Рейтинг BGG: 7.6

Игра-гонка с механикой колодостроения, в которой победит тот, кто первым достигнет мифического Золотого Города. Вы сможете передвигать своих миплов по участкам пересечённой местности разной сложности только в том случае, если скинете с руки соответствующие карты. На общем рынке можно покупать новые полезные карты в свою колоду.

Автор игры — прославленный и многократно премированный Райнер Книциа, а издательство «Лавка Игр» выпустит русскоязычную версию сразу в новом оформлении от прекрасного художника Венсана Дютре.

Зарубежные новинки

Frosthaven

Хотя бы в одной новинке «Кикстартера» мы можем быть уверены. Айзек Чилдрес объявил, что в марте 2020 года начнется кампания по сбору средств на продолжение «Мрачной гавани», игры №1 в мире. Frosthaven, судя по картинке, выложенной автором, отправит нас в заснеженные земли этого фэнтезийного мира. Нас ждет около сотни новых сценариев, 16 новых персонажей, более 20 врагов и ворох новых предметов. Пока не ясно, какие будут изменения в механиках, однако эту новинку мы однозначно ждем!

Etherfields

Awaken Realms все увереннее поднимаются к вершине издательского настольного бизнеса. После успешных игр «Это моя война», «Владыки Эллады», «Немезида» и «Оскверненный Грааль» к новым проектам от них повышенное внимание. Etherfields выглядит особенно оригинально и самобытно. Это сюжетная игра, жанр которой сами разработчики называют dream crawler (по аналогии с известным жанром dungeon crawler, только здесь предстоит исследовать не подземелья, а сны). Игроки погрузятся в сюрреалистичный мир, где их ждут запутанные тайны, встречи с невообразимыми созданиями и сюжетные развилки.

Также страница предзаказа обещает, что игра проверит нашу дедукцию, интуицию, логику и эмоциональную зрелость (что бы это ни значило). По механикам и способам исследования мира Etherfields напоминает «Оскверненный Грааль», хотя текста здесь гораздо меньше и отдельной книги сюжетов нет — всё помещается на великолепно оформленных игровых картах. И, конечно, фирменная черта Awaken Realms — прекрасные миниатюры — никуда не делась. Игру обещают выпустить в марте 2020.

Europe Divided

Двухцветная девушка на коробке Europe Divided недвусмысленно намекает: да-да, вам снова придется делить многострадальную Европу после Холодной войны. Какие территории окрасятся в синий цвет НАТО, а какие — присоединятся к красным evil Яussians? Игра разворачивает перед нами политические события последних лет: здесь мы увидим уже не Кеннеди и Хрущева, как это было в «Сумеречной борьбе», а Путина, присоединение Крыма, конфликты в Грузии и Украине. Охвачены два временных периода: 1992–2008 (европейская экспансия) и 2008–2019 (русское возрождение).

С помощью личной колоды карт игроки будут устанавливать политическое влияние в регионах, зарабатывать деньги и развертывать военное присутствие. Игра строго для двух игроков предлагает разную стратегию для каждой стороны конфликта: Европа богата ресурсами, но погрязла в бюрократии и стала медленной и неповоротливой, а Россия имеет меньше средств, зато умеет быстро реагировать. Злободневная Europe Divided уже сейчас должна быть на пути к бэкерам.

Sleeping Gods

В 1929 году ваш корабль был на пути в родной порт, когда потерпел крушение в неизвестном месте. Теперь вашей команде придется работать сообща, чтобы выжить: разведать окрестности, найти пропитание, встретить новых персонажей… и обнаружить присутствие чего-то древнего и очень могущественного. Мы бы сказали, что игра пропитана лавкрафтовской атмосферой (здесь тоже есть древние руины и спящие боги), но для этого в Sleeping Gods уж больно яркое и жизнерадостное оформление. Вместо фиксированного поля здесь большой 26-страничный атлас, а также модная сюжетная книга, описывающая все ваши приключения и открытия.

Кампания проходится за 10–20 часов, но авторы обещают, что играть будет интересно не только в первый раз — ваши выборы в течение прохождения сильно влияют на дальнейшие события, поэтому в следующий раз вы можете пережить совсем другую историю. Игра полностью кооперативна и рассчитана на 1–4 игроков. Выйдет в мае 2020.

Titans

Игра на контроль территорий, коробка просто набита пластиком: в составе более 100 миниатюр, среди которых — те самые здоровые Титаны. По сюжету две армии в антураже фантастического XVII века сходятся на поле боя, чтобы установить свое превосходство. Вы можете взять под свое крыло одну из четырех наций: турков, поляков, шведов или русских. У каждой — своя тактика и свой могучий титан (сама игра от польских авторов, так что можете попытаться угадать, чья армия пока выглядит самой сильной). Также присутствует драфт, согласно которому карты действий игроки будут набирать с общего рынка, и сражения на кубах. Будет выпущена не раньше октября 2020.

Hyperspace

К этой космической стратегии привлекает прежде всего имя автора: Сэнди Питерсон, автор хита «Войны Ктулху» и самой первой редакции легендарного «Ужаса Аркхэма» (похоже, у Сэнди особая любовь к творчеству Говарда Лавкрафта). В Hyperspace он обещает не только оставить всё самое лучшее из главной настольной игры про космос «Сумерки империи» — разнообразие рас, асимметрию, разные варианты развития, сражения и дипломатию, но и справиться с главным недостатком — огромной продолжительностью партии. Его игра рассчитана на 1–4 игроков и времени потребует всего 20 минут на каждого. На выбор предлагается 25 уникальных инопланетных цивилизаций, среди которых, конечно же, есть расы из мифов Ктулху. Изучайте космос, развивайте технологии, стройте новые корабли, сражайтесь или заключайте союзы — и все это менее чем за 1,5 часа! Выпустить игру обещают в августе 2020.

Дополнения

Практически все популярные настольные хиты рано или поздно обзаводятся дополнениями. И если раньше выпуск их на русском языке был под большим вопросом, то в прошлом году издатели объявили о планах на дополнения практически одновременно с базой, ведь многие игроки не хотят приобретать игру, если ее дальнейшие перспективы в нашей стране не ясны. Некоторые дополнения мы особенно ждем!

Gloomhaven: Forgotten Circles

Айзек Чилдрес, создатель «Мрачной гавани» в мире, мечтал создать настольную игру, в которой без всяких дополнений сразу же будет всё необходимое. Однако игрокам так понравилось, что и этого им оказалось мало. По многочисленным просьбам Айзек создал небольшое дополнение, содержащее 20 новых сценариев, новый класс персонажей, 7 новых типов монстров и 14 предметов.

Mansions of Madness: 2nd Edition — Beyond the Threshold Expansion

Первое дополнение к «Особнякам Безумия» позволит вам сыграть в два новых сценария. Первый окунёт вас в настоящую детективную историю: сыщики будут пытаться узнать, кто из гостей на вечеринке замыслил убить хозяина (а мотивы к этому преступлению есть чуть ли не у каждого). Во втором сценарии игроки отправятся в таинственную усадьбу, в которой пропадают люди — и внезапно попадут в путешествие во времени. Также в коробке вас ждут 2 новых сыщика, тайлы местности и 4 фигурки монстров. Одновременно с выпуском этого дополнения Hobby World обещает сделать перевод платных сценариев в приложении.

«Звёздные войны: Восстание» — Rise of the Empire

Обязательное к приобретению дополнение, ведь благодаря ему доля случайности в сражениях значительно снижается. Каждая сторона получает особую колоду продвинутой тактики, с помощью которой теперь будет вести бои с противником. Кроме того, дополнение вводит в игру 8 новых лидеров, 36 миниатюр и более 100 карт.

Ужас Аркхэма: Карточная игра

Hobby World и в 2020 году не собирается снижать темп выпуска дополнений к карточному «Ужасу Аркхэма» — по новому сценарию или делюксу каждый месяц. Сначала 6 мини-дополнений закончат историю «Забытой эпохи», а затем начнется The Circle Undone — цикл о ведьминских ритуалах и загадочной Ложе Серебряных Сумерек.