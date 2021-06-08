Обзор «Ratchet & Clank: Сквозь миры». Зверьки, доставляющие радость

Доктор Нефариус захватывает Измеренитель и с его помощью отправляет себя, Рэтчета и Кланка в иную реальность, где он смог-таки победить врагов и стать императором. Однако устройство ломается, и миры заполняются разломами и пространственными аномалиями. Теперь Рэтчету нужно предотвратить конец света, угрожающий сразу всем измерениям, и вернуться домой, а помогать ему в этом будут ломбакс Ривет и маленький робот Кит…

Космические рейнджеры

Ratchet & Clank — заслуженная, проверенная временем серия. Она идеально подходит, чтобы раскрывать возможности нового консольного поколения. Ведь все и так понимают, чего ожидать от геймплея: будут несложные платформенные этапы, стрельба по врагам и сбор болтов. «Сквозь миры» именно такая — с приятными платформенными этапами, энергичной стрельбой по врагам и сбором болтов, которые в настройках можно заменить, скажем, на красные кристаллы. И новые технологии тоже работают: от прошлой части «Сквозь миры» отличается примерно так же, как LEXUS ES от Hyundai Solaris. Ratchet & Clank 2016-го года неплохо ехала, а на «Сквозь миры» кататься заметно комфортабельнее и интереснее. И капельку… элитарнее, что ли?

Ratchet & Clank: Rift Apart Жанр: шутер, платформер, приключения

Разработчик: Insomniac Games

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Возрастной рейтинг: 6+

Перевод: полный

Платформа: PS5

Похоже на:

Космические рейнджеры (2002)

Ratchet & Clank (2016)

Spider-Man (2018)

Astro’s Playroom (2020)

Дело даже не в графике, которая в каждом кадре аккуратно даёт понять, что вот он, некстген, туточки — главное по-прежнему в геймпаде, который вибрирует, сопротивляется курками и мило звучит в необходимые моменты. Как и с «Майлзом Моралесом» и Astro’s Playroom, всё это дарит кучу положительных эмоций. Практически все «вау» связаны именно с DualSense: да, есть несколько круто срежиссированных игровых сцен (про них ни полслова, не хочу портить вам впечатление!), но в основном ты реагируешь на поведение геймпада. Вот тебе выдали снайперскую винтовку, которая при полунажатии курка включает прицел, а при полном — замедляет время; вот Рэтчет что-то печатает на клавиатуре, и соответствующий (исключительно приятный) звук идёт из геймпада; вот ты включаешь реактивные ботинки, и отдача от них чувствуется через DualSense — «вау» настигало меня именно в такие моменты.

Именно ради них стоило бы простить игре недостатки — хотя прощать-то особо нечего. «Сквозь миры», конечно, не идеальна, но исключительно добротна: у неё оптимальная длина, оптимально подобранные механики и оптимальная сложность. И, как в случае со всеми опробованными играми, реализующими фишки PS5, процесс тут настолько приятный, что к результату не хочется стремиться. Ты не проходишь игру — деловито, из пункта А в пункт Б, — нет, ты именно что гуляешь, выискиваешь секреты и наслаждаешься разнообразными механиками передвижения. И заканчиваешь прогулку именно в тот момент, когда уже осмотрел все окрестности и соскучился по любимому креслу и коту.

Кстати да, механик передвижения тут масса: кроме стандартного бега-прыга, со временем герои учатся рассекать на реактивных коньках, скользить по балкам (ага, совсем как в прекрасной It Takes Two), притягиваться к разломам и специальным маякам, а на одной планете нам даже дают полетать на дракончике. Каждая механика имеет свою специфику управления и приятную «отдачу» через геймпад. Локации тоже не подкачали — разные, красочные, с кучей секретов, которые нужно отыскать. Каждая — словно тематический ЛЕГО-набор, только все стыки между деталями искусно замаскированы. Тут у нас пираты, тут космическая станция, а вот там — болотистая планета. Больше всего визуальный ряд напомнил старых добрых «Космических рейнджеров» — только высокобюджетных и в полноценном 3D.

Космические пираты

Итак, Рэтчета занесло в иную реальность — сильно ли она отличается от его родной? Не очень. Пожалуй, самое большое отличие — в столице империи, городе Нефариус-Сити. Он населён роботами, которым насадили культ личности Нефариуса: они скупают его статуэтки, повсюду созерцают его на экранах и даже отдыхают в клубе, названном в честь императора. Естественно, не всех в галактике устраивает тирания, а потому здесь орудует Сопротивление, состоящее почти поголовно из альтернативных версий знакомых нам персонажей. Действуют они стандартно: ведут контрпропаганду, устраивают диверсии, вербуют сторонников и периодически попадают в щупы к злобным роботам Нефариуса. Кроме того, поскольку тут нет супергеройской организации, по всем уголкам расцвело космическое пиратство. Ломбакс Ривет — одна из центральных фигур Сопротивления, за голову которой назначена солидная награда. Самой справиться с императором у неё не выходит, но тут ей на макушку сваливаются Рэтчет, Кланк и второй Нефариус, и ситуация резко меняется. Вначале, разумеется, от плохого к худшему.

Сюжет, как по мне, уступает игре 2016 года — тут нет заигрываний со штампами супергероики, а основные акценты сделаны на контрасте между персонажами из знакомой игроку вселенной и нового измерения. Например, местный Нефариус далеко не лузер, здешний Капитан Кварк не супергерой, а капитан пиратов (и зовут его Квантом), а Рэтчет и Кланк — девочки. Кстати, феминизация вполне удачная — следующей в серии хочется видеть игру «Ривет и Кит». Вернее, «Ривет и Кланк» — Кит всё-таки уступает Кланку в обаянии, да и появляется в сюжете далеко не сразу. А вот Ривет куда симпатичнее Рэтчета, да и испытания на долю её выпали более суровые: в своё время она даже лишилась правой руки, которую теперь заменяет механический протез. Те, кто играл в прошлые части, получат массу удовольствия от альтернативных версий знакомых героев, а кто не играл — не уйдут обиженными: разобраться, кто есть кто можно благодаря встроенному справочнику.

Хоть игра и говорит прямым текстом, что Ривет — это параллельный Рэтчет, а Кланк — альтернативная версия Кит, на самом деле у девушки-ломбакса куда больше общего с роботом Кланком. Тут и цветовые решения, и потеря руки, и более уравновешенные характеры. Рэтчет, соответственно — это скорее Кит: всю игру борется с тараканами в голове и страхом быть непринятым. Только если у Кит к тому есть веские основания, то терзания Рэтчета выглядят притянутыми за уши и скорее раздражают.

А вот тема разломов, соединяющих миры, раскрыта неплохо. Авторы не просто перемещают героев между разными измерениями в кат-сценах — на прыжках через порталы завязано много геймплейных моментов. Тут и карманные измерения, в которых спрятаны части костюмов для героев, и лихие скоростные заезды, в которых порталы заодно играют роль чекпоинтов, и даже портальное оружие!

Космическое оружие

Оружия много, очень много, и оно, как по мне, — самая интересная часть игры. А всё потому, что тут нет какого-то одного универсального способа устранять врагов. Практически каждая пушка — ситуационная, и для многих ситуаций есть два-три разных ствола. Например, для контроля толпы есть энергетический дробовик Палач (шикарен в упор и бесполезен на дистанции) и электрический Удар Молнии, который при убийстве врага обездвиживает сразу несколько его коллег. А на второе прохождение выдают неплохой гранатомёт ближнего действия.

В поддержку можно вызывать лютых механических собак, которые бесполезны против летающих врагов, но долго живут и разгрызают сухопутных супостатов за считанные секунды, и семейную чету парящих над землёй грибов, которые работают недолго, но зато могут атаковать воздушные цели и неплохо отвлекают на себя врагов. Или — летающего дрона, который неплохо настреливает, но одновременно разрешается призывать только один экземпляр. Нелетальное оружие представлено Холодком, заключающим неприятелей в элегантные кубики льда, которые начинают медленно дрейфовать в сторону, и шикарным Токсичным Оросителем, который опутывает врагов лианами, не только приковывая к месту, но и значительно снижая защиту.

При этом где-то треть стволов вам наверняка покажется ненужной, неинтересной или скучной — и это совершенно нормально. Игра сама подталкивает стрелять именно из того, что вам по душе, и готова радовать людей с самыми разными запросами. Плюс арсеналом надо постоянно жонглировать, особенно в битве с боссами — патронов не так уж и много, а многих полубоссов лучше предварительно обездвижить или отвлечь, прежде чем вы сможете спокойно сфокусировать на них огонь. Враги не то чтобы сильно разнообразные, но с ними всегда весело — они постоянно комментируют ваши действия, будь то применение новой пушки или серия успешных уворотов от атак. Репликами также сыпят и призываемые грибы-союзники — в общем, в битвах здесь «своя атмосфера».

По мере использования оружие повышается в уровне, что не только увеличивает его урон, но и открывает дополнительные ячейки для апгрейда. Если прокачать ствол целиком, то шестиугольные ячейки апгрейдов собираются в силуэт соответствующей пушки или её боеприпасов. Пустячок, но очень милый!

В режиме NG+, который тут называется «Режим испытаний», враги становятся куда более живучими, а оружие можно прокачивать до 10 уровня. Не очень похоже на достойную мотивацию отправиться в приключения по второму кругу? В большинстве игр — да, но, как я уже говорил, здесь куда важнее процесс, чем результат, и потому второе прохождение хочется начать сразу после первого.

Единственное, что в режиме испытаний выглядит лишним, — повторение уровней-головоломок за Кланка и борьба с вирусами симпатичной служебной программой Глючкой. В первом случае ты уже знаешь, что нужно делать, и откровенно скучаешь. Во втором скучать не приходится, но это просто повторение уже пройденного тобой уровня без каких-то изменений — ведь враги и оружие усиливаются только в мире игры, а в этапах за Глючку никаких legacy-механик и прокачки не предусмотрено. В режиме испытаний эти моменты ощутимо сбивают темп, через них продираешься — авторам стоило бы отключить их на второе прохождение или хотя бы предложить пропускать.

Брать или не брать «Сквозь миры» — вопрос риторический. Это не та игра, ради которой стоит купить PS5, но если приставка у вас есть — пропускать «Сквозь миры» не стоит. Ну, разве что у вас острая аллергия на всё милое и красочное, а играете вы исключительно в соулсборны. Или если вы, подобно Геральту из Ривии, прямо вот ненавидите порталы.