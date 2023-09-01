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    #пираты #тёмное фэнтези

    Обзор Shadow Gambit: The Cursed Crew. Тропический Commandos с пиратской нежитью

    1 сентября 2023
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    01.09.2023
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    4 минуты на чтение
    #пираты #тёмное фэнтези
    Обзор Shadow Gambit: The Cursed Crew. Тропический Commandos с пиратской нежитью 3

    Студия Mimimi безраздельно оккупировала жанр тактических стелс-стратегий в реальном времени. После ниндзя с самураями в Shadow Tactics и ковбоев из Desperados III немецкие разработчики решили обратиться к обожаемым «Миром фантастики» пиратам. Мёртвым, воскрешённым и обладающим паранормальными способностями пиратам, аррр!

    Жанр: тактическая стратегия
    Разработчик: Mimimi Games
    Издатель: Mimimi Games
    Возрастной рейтинг: 16+
    Перевод: субтитры
    Платформы: PC, PS5, XSXS
    Играли на: PC
    Похоже на: Серия Commandos • Desperados 3 • Shadow Tactics

    Кроме Mimimi порядочные клоны Commandos сейчас не делает никто. Теперь и она перестанет — из-за накопившейся усталости и сложностей с поиском инвесторов студия на днях заявила о том, что Shadow Gambit будет её последним проектом. Она поддержит игру в течение нескольких месяцев крупным обновлением и патчами, а после команда разойдётся по домам. 

    События Shadow Gambit: The Cursed Crew разворачиваются в альтернативном Золотом веке пиратства, когда корсары потеряли патронаж морских империй и превратились в пиратов, рассеявшихся по Карибскому морю. Только в этом мире погибшие флибустьеры из-за проклятья не могут обрести покой и возвращаются из небытия, наделённые сверхъестественными способностями. 

    Обзор Shadow Gambit: The Cursed Crew. Тропический Commandos с пиратской нежитью 4

    Среди таких «возвращенцев» и наша главная героиня, штурман Афия Макинато, которая вместе с живым кораблём-призраком «Красный Марли» собирает команду из проклятых душ в поисках сокровищ легендарного капитана Мордехая, первого владельца уникального судна. На пути к пиратскому кладу у Афии и её головорезов будет стоять сама Святая Инквизиция, которая всеми силами постарается вернуть буйную нежить обратно в могилы, а заодно и прибрать спрятанные сокровища. 

    Несмотря на угрожающих противников, Shadow Gambit: The Cursed Crew — игра по духу очень лёгкая, живая и немного мультяшная, визуально отсылающая к «Пиратам Карибского моря», Sea of Thieves и даже Monkey Island. Прекрасный коктейль с кубинским ромом и терпким юмором!

    Обзор Shadow Gambit: The Cursed Crew. Тропический Commandos с пиратской нежитью

    Тем, кто играл хотя бы в одну часть Commandos или Desperados, не нужно подробно объяснять, как работает Shadow Gambit. Студия Mimimi профессионально повторила знакомые механики: каждое задание — это многослойная тактическая загадка, в которой небольшая группа героев с уникальными способностями прокладывает свой путь через большие детализированные изометрические локации, чтобы достичь какой-то цели. Агрессивное поведение обычно наказывается вызовом подкреплений, тревогой или даже провалом квеста, а поэтому действовать приходится либо тихо, ориентируясь на конические углы зрения противников, либо устраняя патрули при помощи хитростей и уловок. Иногда, конечно, можно и пошуметь — благо размеры уровней позволяют изолировать отдельные группы врагов и вдоволь над ними поиздеваться.

    Не будучи связаны реализмом, разработчики позволили себе от души покуролесить и повеселиться. Нежить здесь подобралась яркая не только по внешности, характеру и предысториям жизни (и смерти!), но и по способностям. Например, ловкая докторша Зулейди умеет выращивать кусты, где можно прятаться самой и прятать тела. Канонирка Гаэль ле Бри способна заряжать товарищей в свою пушку и уморительно стрелять ими в охранников. Пинкус фон Пресвальд вселяется в противников и уводит их с маршрута, а зомби-ниндзя Тоя из клана Ига может создавать бумажный оберег и телепортироваться к нему. Не все пираты одинаково полезны и универсальны, наиболее сильные способности зачастую компенсируются каким-то неприятным изъяном вроде неспособности плавать или лазать по лианам, так что подбор оптимальной троицы для каждого задания — занятие ответственное и увлекательное.

    Обзор Shadow Gambit: The Cursed Crew. Тропический Commandos с пиратской нежитью 5

     Большинство миссий проходит на одном из дюжины Карибских островов. Уровни, к сожалению, повторяются довольно часто, и на один и тот же остров нередко приходится высаживаться по пять-шесть раз, но авторы это учли и постарались разнообразить каждый эпизод новой расстановкой врагов, временем суток или интересными заданиями. Где-то надо при свете дня откапывать артефакт, где-то в сумерках ликвидировать важного инквизитора или в кромешной тьме следить за информатором, фланирующим между патрулями. Плюс каждый раз мы подбираем не только удобный для нас отряд, но и место высадки — порой это даже важнее, чем активная команда. 

    В свободное от тактических высадок время на «Красном Марли» можно пообщаться с нашими флибустьерами, узнать их истории и немножечко их прокачать: каждому пирату доступно одно улучшение, и стоит оно недёшево. Сидящие на базе корсары тоже получают опыт, но только во время миссий эта прибавка становится существенной — так авторы вынуждают брать на задания разных флибустьеров, чтобы заполучить заветный апгрейд через несколько миссий, а не к середине игры. 

    Обзор Shadow Gambit: The Cursed Crew. Тропический Commandos с пиратской нежитью 2

    Например, Тереза ла Сиега после прокачки может не бегать сама до хладного трупика врага за арбалетным болтом, а автоматически получать его через любого члена команды, что превращает её в стационарного грозного снайпера. Улучшенной способностью Зулейди можно не отгонять врагов, а наоборот, приманивать (читай — в засаду), а Тойя научится не просто телепортироваться к помеченному бумажному оберегу, но и безопасно возвращаться на прежнюю позицию.

    Такой свободный, креативный подход, не связывающий фантазию игроков, активно подталкивает к экспериментам и повторному прохождению: хорошенько потренировавшись на Shadow Tactics и Desperados III, авторы не постеснялись отпустить руку игрока, который сам решает, как ему действовать и при помощи каких средств. Иногда, конечно, эта система даёт сбой, и приходится переигрывать весь сценарий — очень обидно понимать, что твоя команда мечты на этом задании банально не вывозит, но это случается крайне редко, особенно если не корчить из себя ветерана серии Commandos и играть на обычном уровне сложности.

    Обзор Shadow Gambit: The Cursed Crew. Тропический Commandos с пиратской нежитью 6

    Креативно разработчики подошли и к быстрым сохранениям — вместо обыкновенной скучной кнопки «Загрузить» тут целое сюжетное обоснование: корабль «Красный Марли» умеет отматывать время вспять по желанию владельца (ага, прямо как в «Принце Персии»). Вжух! — и неудачно развивающийся сценарий можно с лёгкостью обратить вспять до выгодной позиции. Вроде бы незначительная мелочь, но как же здорово она сохраняет погружение в атмосферу и события!

    * * *

    То, что немцы не придумали вообще ничего нового, — не страшно: за уровни-песочницы, яркую атмосферу Карибов и сверхъестественных пиратов им можно всё простить. Непростительно будет, если такая занятная игра затеряется на фоне Baldur’s Gate 3, Armored Core VI и грядущей Starfield.

    Эпитафия

    Вскоре после выхода Shadow Gambit, прямо во время подготовки материала, стало известно о закрытии студии. Она просуществовала 15 лет. Команда продолжит поддерживать игру, но не станет запускать в разработку новые проекты. До конца года для Shadow Gambit должно выйти крупное обновление. Подробнее можно прочесть в заявлении на сайте студии.

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