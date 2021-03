Обзор Persona 5 Strikers. Пляжный эпизод Похитителей Сердец

На студии Atlus умеют мастерски продвигать свою главную серию Persona. Со времён третьей части студия не ограничивается одной лишь основной игрой цикла, а разбавляет линейку улучшенными переизданиями, спин-оффами, сопутствующими товарами на любой вкус, неожиданными кроссоверами и адаптациями в других медиумах. Persona 5 в этом плане не отстаёт от прошлых игр. Помимо традиционных манга- и аниме-адаптации, танцевального симулятора и кроссовера для 3DS, эта часть получила продолжение в виде Persona 5 Strikers — куда более простой игры, которая служит то ли спин-оффом, то ли сиквелом к основному сюжету.

Каникулы в Японии

Жанр: ролевой экшен, musou Разработчик: Omega Force, P-Studio Издатель: Atlus Возрастной рейтинг: 18+ Перевод: нет Платформы: PS4, Nintendo Switch, PC Играли на: PS4 Похоже на: Persona 5 Royal • Hyrule Warriors

События Strikers стартуют спустя несколько месяцев после завершения оригинальной Persona 5, при этом полностью игнорируя последний семестр Persona 5 Royal. Джокер возвращается из родного города в Токио на летние каникулы. Там его уже ждут друзья — те самые Призрачные Похитители Сердец, с которыми он многое пережил в прошлом году. Планы на каникулы у команды грандиозные — отправиться в путешествие по Японии, чтобы попробовать разные вкусности и посмотреть на достопримечательности. Ситуация обостряется, когда за Похитителями Сердец начинает следить полиция, а голосовой помощник EMMA переносит героев в когнитивный мир, с которым те вроде бы покончили в прошлом году.

История Strikers сильно опирается на первоисточник, и вводить в курс дела вас никто не будет. Потому если вы не знаете, как Похитители Сердец заставили говорить о себе весь мир и к чему это привело, в Persona 5 Strikers вам делать нечего. Персонажи регулярно вспоминают свои приключения и часто ссылаются на ситуации, которые произошли с ними за прошедший год. В таких отсылках кроется большая часть очарования игры, ведь вы будто ощущаете себя частью закрытого клуба «для своих», где все давно знакомы и общаются терминами, которые понятны только им. Заглянуть на подобную встречу неподготовленным — это гарантированный способ разрушить себе всё удовольствие от прохождения.

При этом нельзя сказать, что игра как-то филигранно обращается с канонами вселенной. Формально она продолжает события оригинала, только ничего существенно важного в сеттинг не вносит. Концовка Persona 5 вообще предполагала, что дальнейшие перевоплощения обычных школьников в стильных воров, изменяющих сердца, невозможны, а сам мир коллективного бессознательного исчез. Strikers возвращает всё на место буквально за пару минут, разве что вместо дворцов, в которые вламывались Похитители Сердец, появились тюрьмы, вместо сокровищ — желания. Названия и нюансы другие, но по сути ничего не изменилось.

Структурно игра крайне проста. Главным героям нужно посетить несколько японских городов, в каждом есть своя тюрьма. Её монарх — это публичная личность, как-то промывающая мозги людям через приложение EMMA. Герои проникают в тюрьму, побеждают Тень злодея и заставляют его чистосердечно признаться во всех грехах. Затем они отправляются в следующий город — и всё по новой. Получается такое себе дорожное приключение или сериал-процедурал.

Но проблема в шаблонности происходящего. Первые три тюрьмы вообще ничего для центрального сюжета не делают, а на их прохождение может уйти 20 часов и без того не самой короткой игры. К финалу вы вполне можете добраться лишь после 50 часов. А вся центральная история спокойно уместилась бы часов в пять. Понятное дело, что, начиная с третьей части, Persona уделяет основное время повседневной жизни школьника, а не перипетиям сюжета. Но все достоинства, которые в пятой части позволяли игнорировать растянутость и наивность сценария, в Strikers не попали.

Persona 5 позволила пережить целый год в роли старшеклассника, которому нужно ходить, искать подработку, общаться с друзьями и параллельно спасать мир. Игра редко ограничивала вашу свободу, потому почти каждый день вы были вольны провести именно так, как пожелаете. Календарная система есть и в Strikers, но толку в ней ноль. Ведь дни меняются строго по сюжету, так что одни календарные сутки при желании можно растянуть часов на десять прохождения. Это значит, что вы в любой момент можете выйти из тюрьмы, чтобы восстановить здоровье, очки умений и пополнить запасы. И делать так можно бесконечно.

В игре нет побочных активностей, социальных параметров и возможности выбирать, с кем и когда провести время. Последнюю вам пару раз за всю историю всё-таки дадут, но строго по сюжету. В какой-то мере всё можно списать на тот факт, что все основные персонажи уже давно и хорошо друг друга знают. Но всё равно хотелось бы побольше времени провести с конкретными любимыми Похитителями Сердец.

Но раз социальная составляющая в Persona 5 Strikers не вошла, то чем же нужно заниматься в игре почти всё время? Ответ прост — сражаться. Очень много сражаться.

Убей тысячу Теней

В первую очередь Strikers — musou-игра. Это особый поджанр экшенов от третьего лица, который породила серия Dynasty Warriors студии Omega Force. Его отличительные особенности — огромное количество врагов, с которыми предстоит сражаться одновременно, и высокое разнообразие играбельных героев с уникальными приёмами. В итоге получается почти примитивное, почти физическое удовольствие, когда всего за минуту удаётся перебить под сотню противников каким-то изящным способом.

Не считая собственных серий, Omega Force регулярно выпускает musou по чужим вселенным. Так появились Hyrule Warriors по The Legend of Zelda, целая серия по One Piece и даже игра по «Берсерку». Так что переносить чужие миры в жанр весёлой резни студия явно умеет. Впрочем, с Persona 5 авторам пришлось попотеть. Разработка игры стартовала в сентябре 2016 года, то есть сразу после релиза пятой части в Японии. И от стандартной musou-схемы быстро решили отказаться.

Дело в том, что в Strikers нашлось место не только характерным чертам Warriors, но и примечательным механикам Persona 5. Геймплейно это работает следующим образом: Похитители Сердец исследуют огромные тюрьмы и постоянно сталкиваются с местными противниками — Тенями. Для начала к ним нужно подкрасться и сорвать маску, чтобы получить инициативу в бою. Если же враги заметят вас и атакуют первыми, то всю команду на время вырубит, а уровень тревоги тюрьмы повысится. Если он достигнет максимума, вас выгонят из локации и заставят проходить её заново.

В битвах, как и полагается в musou, герои противостоят сразу десяткам, а иногда — сотням противникам. Со стороны Похитителей Сердец сражаются максимум четыре героя, между которыми можно свободно переключаться. И огромное достоинство в том, что каждый получился уникальным. Джокер расстреливает всех из пистолета и наносит быстрые удары кинжалом, Юске рубит катаной в стиле, подозрительно напоминающем Вергилия из Devil May Cry, а Моргана умеет превращаться в микроавтобус, чтобы давить врагов.

Пускай набор ударов у каждого отдельного персонажа довольно скудный, а выучить они все могут только четыре новых приёма, причём некоторые просто улучшают старые, каждый всё равно ощущается по-разному. И это здорово, потому что вновь и вновь сражаться по одним и тем же принципам быстро бы надоело. А так всегда можно поэкспериментировать с составом команды или просто переключиться на нового персонажа, если старые утомили.

Всё, что Похитители Сердец могли делать в первоисточнике, в том или ином виде перенесли и в новую игру. Система уязвимостей к стихиям позволяет наносить врагам повышенный урон и запускать массовые атаки. Герои орудуют не только холодным оружием, но и огнестрельным, причём у каждого оно уникальное. Даже названия атак и приёмов вроде Showtime, 1 More и All-Out Attack взяли напрямую из Persona 5.

Это не только обеспечивает большее единение Strikers с первоисточником, но и добавляет в битвы глубину, которая до этого в musou не встречалась. Конечно, при желании можно попробовать пройти всю игру на одних обычных атаках и уклонениях, но такой подход будет работать лишь на самых рядовых врагах. Мини-боссы, которых в Strikers огромное количество, уже на среднем уровне сложности способны вынести всю вашу команду, а очков здоровья им не занимать. Поэтому не стоит забывать использовать уязвимости, баффы, дебаффы и прочие стандартные элементы jRPG.

Помочь со всем этим призвана система персон. У каждого героя есть своя уникальная персона с привязанной к ней стихией, но лишь Джокер может использовать сразу несколько персон. Как и в оригинале, новые персоны можно создавать в Бархатной комнате или ловить во время заданий. Грамотное переключение между персонами и использование нужных заклинаний — залог лёгкой победы. К тому же параметры Джокера вроде урона и шанса уклонения привязаны к выбранной персоне. Так что из главного героя без особых усилий можно сделать и танка, и бойца поддержки.

Ещё один важный нюанс битв в Strikers — позиционирование героев. Ведь заклинания в игре в меньшей степени отличаются уроном и в большей — радиусом поражения. Для персонажей это означает две вещи. Первая — каждое заклинание нужно применять так, чтобы задеть как можно больше врагов. Благо время при этом почти останавливается, так что с прицеливанием проблем не будет. Вторая — при атаках врагов вам следует грамотно от всего уклоняться, чтобы герои не погибли буквально за несколько секунд. Ведь уже во второй половине игры арены будут регулярно превращаться в своеобразный bullet hell, выжимающий из вас все силы.

Тут очень кстати, что каждая атака врагов отлично считывается и на все атаки есть свои контрмеры. У основных боссов, битвы с которыми большей частью завязаны на использовании окружения, так вообще можно сбить почти все спецприёмы. И это учитывая, что каждая битва напоминает безумное буйство красок, способное вызвать эпилептический припадок. Но Persona 5 Strikers делает всё, чтобы у игрока был контроль над происходящим: зона поражения заклинаний всегда подсвечивается, камера фокусируется на ослабевших врагах, чтобы вы могли провести специальную атаку, а напарники часто предлагают применить полезный в конкретной ситуации приём всего по нажатию одной кнопки. В это невозможно поверить, глядя на геймплейные ролики, но Persona 5 Strikers — крайне понятная и дружелюбная в плане геймплея игра.

Вот и получается, что от стандартных musou она взяла лишь основы, а на деле больше склоняется к jRPG, чем к экшенам. На максимальном уровне сложности так вообще нужно регулярно думать, какое заклинание применить и как именно, ведь даже обычные враги заставляют попотеть, а битвы с боссами требуют выработки сложных многоступенчатых стратегий, в которых важно каждое действие. Так что, если поджанр «убей тысячу врагов в ближнем бою» вас никогда не привлекал, Persona 5 Strikers всё равно можно дать шанс.

Наивность и инфантилизм

В Strikers к уже ставшей привычной команде Похитителей Сердец присоединится парочка новых героев. Вокруг них и строится основной сюжет, именно они вносят интригу и напряжение, пока остальные персонажи пытаются насладиться летними каникулами.

Первый новый персонаж — искусственный интеллект София, которую герои находят в тюрьме Сибуи. Она называет себя «компаньоном человека» и ничего не помнит о своём прошлом. Физическое тело она получает лишь в тюрьмах, в реальности же может находиться лишь в телефоне протагониста. Для героев она не просто напарница, но и лучший в мире голосовой ассистент, который и экипировку поможет купить, и оптимальный путь по городам укажет, и даже слиток золота из даркнета заказать может. В битвах у неё довольно интересная механика: вместо бездумного нажатия кнопки атаки нужно поймать определённый ритм, чтобы у Софии повысился урон и радиус поражения.

А во второй половине игры частью команды Похитителей Сердец становится полицейский Дзенкити Хасэгава. Именно он ведёт расследование о новых случаях «изменения сердец» и поначалу намерен просто использовать героев в своих целях. Но постепенно он проникается к ним симпатией, а когда дело доходит до личных счётов, то пробуждает свою персону и присоединяется к команде. В сражениях он может войти в режим ярости. Здоровье Хасэгавы тогда начнёт постепенно уменьшаться, зато атаки будут наносить больше урона и бить чуть ли не по всей арене.

На примере развития характеров Софии и Дзенкити можно отследить серьёзные сценарные проблемы игры. Оригинальная Persona 5 тоже была несколько наивной игрой, которая большую часть времени рассказывала о коллективном бессознательном и нежелании людей брать ответственность за свои поступки, но в итоге скатывалась в троп «школьники против бога». В финале Strikers, кстати, тоже придётся убить бога — и это даже не спойлер, потому что в серии Persona иначе не бывает. А вот с остальной историей беда даже на фоне первоисточника.

София пытается понять человеческое сердце и первое время вообще не способна проявлять эмпатию или различать эмоции. На первом же своём деле она предлагает просто убить монарха, ведь это самый оптимальный вариант. Подобный цинизм здорово оттеняет общий возвышенный дух Похитителей Сердец, но довольно быстро София превращается в стандартного болванчика с мотивацией уровня «я защищу своих друзей».

С Дзенкити всё ещё печальнее, ведь почти всю игру он служит голосом разума и пытается объяснить героям, что во «взрослом» мире их мнимая справедливость просто не будет работать. Его слова звучат логично и действительно заставляют несколько усомниться в правильности действий Похитителей Сердец. Но всё это улетучивается, когда полицейский присоединяется к команде. Когда взрослый человек говорит наивными фразами уровня старшеклассника, это сильно смущает.

Наивность в принципе пронизывает весь сюжет. Похитители Сердец — безоговорочно добрые и справедливые ребята. Все взрослые — зацикленные на себе эгоисты, не желающие ничего делать. Почти каждого злодея сюжет как-то пытается оправдать, будто это поможет забыть, что ещё недавно он подчинял волю других людей. На всю игру есть всего один напряжённый момент с хоть какой-то интригой, да и та быстро рассеивается.

А самое смешное, что в кульминации всё сводится к вопросам, которые уже поднимало издание Persona 5 Royal, причём делало это более изящно. Strikers пытается рассказать о важности индивидуальности и нонконформизма, но делает это настолько топорно, что хоть какую-то внятную мораль вывести не получается. В Royal же даже можно принять сторону антагониста, ведь его логика и методы в целом довольно гуманные. Истории Strikers не хватает неоднозначности.

Гастрономический тур

Но авторы Persona 5 Strikers, кажется, и сами прекрасно осознают, что она не работает как захватывающая история. На это намёкают некоторые самоироничные фразы в игре. Например, в одном случае вам прямым текстом скажут, что всё объяснить в этом мире невозможно. Поэтому разработчики решили сделать ставку на сердце и душу Persona 5 — то есть на самих Похитителей Сердец, их личности и взаимоотношения.

По приезде в каждый город они сразу же хотят посмотреть достопримечательности и вкусно поесть. Фиксация на еде у героев вообще нездоровая, ведь почти каждый диалог сводится к желанию попробовать новый деликатес. Конечно, японцы известны фетишизацией еды в различных произведениях, но если кулинарные нюансы вас интересуют в последнюю очередь, то местные бесконечные диалоги о рамэнах, якисобе и прочих карри быстро утомят.

Когда персонажи не говорят о еде, то вовсю шутят и делятся интересными фактами обо всём на свете. И вот в этих разговорах и заключается сила игры для фанатов Persona 5. Вы давно уже знаете всех Похитителей Сердец, потому снова провести с ними время — вполне заманчивая идея. Вы будто становитесь частью многосерийного ситкома, звёзды которого собрались ещё раз, чтобы порадовать зрителей. И пускай бюджеты уже не те, актёры всё ещё стараются.

Ещё сильнее Джокер может сблизиться с каждым своим другом, выполнив для него особое поручение. Которое, как ни странно, зачастую тоже связано с едой. Эти поручения — единственное, что хоть как-то напоминает прокачку социальных связей из Persona 5. Ни катсцен, ни каких-то серьёзных бонусов это не даст, зато в финале друзья Джокера искренне поблагодарят его за отличное лето и подарят что-то милое. Хоть какой-то намёк на полноценные дополнительные задания.

Кстати, о дополнительных заданиях. По сюжету Похитители Сердец могут принимать запросы от людей на выполнение всяких мелочей в тюрьмах. Но на деле почти все они сводятся к банальному «убей Х врагов», повторному убийству боссов без каких-либо изменений и прочим чудесам гринда. К тому же самые однотипные задания разработчики предлагают выполнять несколько раз, будто какие-то дейлики из посредственных MMORPG. А чтобы окончательно добить вас, авторы спрятали за некоторыми побочками сильнейших персон и расширение ассортимента магазина, без которых прохождения станет в разы сложнее.

В перерывах между штурмами тюрем можно полюбоваться японскими городами. Увы, проработка уровня Токио из Persona 5 осталась в прошлом. Каждый город состоит всего из двух локаций, по которым особо не разгуляешься. Но и так разработчики постарались сделать каждую остановку в путешествии героев уникальной. Города отличаются архитектурой и самим своим духом, так что должное разнообразие всё-таки вносят. Просто не ждите слишком многого.

Элегантные преступники

Когда люди говорят о Persona 5 и всех её ответвлениях, то часто всё сводится к одному слову — стиль. Контрастная чёрно-красная палитра, броский интерфейс, необычные позы и действия — и это лишь часть уникального образа игры, благодаря которому история Похитителей Сердец нравится людям с первого взгляда. Лишить игру стиля — это забрать основу, на которой всё держится. К счастью, Persona 5 Strikers — это всё ещё стильная игра.

Все анимации основного меню переделали, пускай почти все пункты остались прежними. От двухмерной анимации отказались в сторону стилизованного 3D, но хуже от этого ни капли не стало. Даже напротив, умелое использование 3D вывело режиссуру роликов на новый уровень. Не обошлось и без качественных аниме-вставок, которые давно стали одной из визитных карточек Persona.

В итоге игра выглядит довольно симпатично и без особых графических изысков. Всё-таки её даже на Switch можно запустить со всеми толпами врагов. Иногда приходится жалеть, что в игре нет фоторежима, ведь в местном безумии битв наверняка можно было бы поймать отличные кадры.

Саундтрек Strikers удался безоговорочно. Частично в нём используют треки Сёдзи Мэгуро из Persona 5, но хватает и оригинальных композиций. Над ними работали Ацуси Китадзё со стороны Atlus и Гота Масуока и Аяна Хира со стороны Koei Tecmo. У них получилось идеально воссоздать фирменное звучание Persona 5, при этом сделав боевые темы более динамичными.

А так как драться вам предстоит очень и очень часто, то в Strikers довольно большое количество музыки для сражений. Если у вас есть сохранения Persona 5 и Royal, то Strikers добавит боевые темы из них к себе. Обязательно включите их в ростер музыки в настройках, ведь как бы ни была хороша местная музыка, слушать одно и то же по сто раз выматывает.

В игре можно свободно переключаться между японской и английской озвучками, но последняя получилась проблемной в техническом плане. Некоторые фразы звучат слишком тихо и глухо, будто звукорежиссёр не смог выровнять громкость, а актёры записывались в плохой микрофон. Причина тут проста: английскую озвучку Strikers создавали в условиях карантина, когда у актёров не было возможности работать на студии.

* * *