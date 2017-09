Привет, Бен! Знаешь, что при публикациях в России тебя часто называют «тот самый Геральт»?

Нет, честно говоря, я об этом не знал. К сожалению, мне попадалось не так много отзывов из России, а те, что я видел, были на кириллице. Но у меня есть несколько русских друзей, и они рассказывали, что у вас хорошо меня знают. И это очень приятные новости.

Твоё воплощение ведьмака действительно одно из лучших. Скажи, долго ли ты готовился к этому образу, сколько времени ушло на его создание?

На весь костюм ушло примерно шесть недель. Но у меня была своя команда и собственная компания по производству сценических образов и косплея. Над костюмом работало сразу три человека; сам я смастерил меч, ведьмачий медальон и некоторые другие детали. Я не занимаюсь шитьём, так что у нас в команде для этих задач есть швея, а Майя (жена и помощница Бена. — Прим. МирФ), как всегда, взяла на себя покраску деталей и грим.

Больше всего времени ушло на доспехи, а лично я очень горжусь своей работой над мечом. Он выглядит почти как настоящий, он очень прочный, и не знаю, многие ли это заметили, но руны на его лезвии светятся — это было непросто сделать.

А почему именно Геральт? Можешь ли ты назвать его своим любимым персонажем? Какие его черты тебя больше всего привлекают, а какие, наоборот, тебе не по душе?

О, это отличный вопрос. Когда мы начали работать над косплеем Геральта, скажу честно, я мало что о нём знал. Мне нравилось, как он выглядит, я видел трейлеры игры и понимал, что это сильный персонаж, настоящий боец, уверенный в себе, — такие герои мне по душе. Теперь, когда я столько времени проработал вместе с компанией CD Projekt RED (создатели серии игр «Ведьмак». — Прим. МирФ) и так долго пробыл ведьмаком, я знаю достаточно про его историю и личность. К сожалению, у меня до сих пор так и не вышло нормально поиграть, просто нет возможности выкроить сотни свободных часов, необходимых для прохождения. Я пробовал начать, но постоянно приходилось отвлекаться на дела, и в итоге я сдался. Даже если у вас есть немного времени на игру, но вы знаете, что не сможете её сейчас пройти, просто не получится насладиться процессом.

Но историю Геральта я знаю хорошо. Я много читал про него и много общался с разработчиками, когда посещал их офис в Польше. Даже видел, как они работают над созданием новой игры.

Твой грим выполнен очень профессионально. К нему обязательно прибегать при каждом образе? И что делать, если косплеер по внешности сильно отличается от выбранного персонажа?

Да, грим и макияж — очень важная часть косплея, не важно, мужчина ты или женщина. Я считаю, что и парням-косплеерам обязательно стоит использовать грим, чтобы добиться большей схожести, если только вы и в жизни не выглядите один в один как ваш персонаж. Не стоит пренебрегать гримом. У меня подходящее лицо для моих персонажей, в этом мне повезло, но я всегда использую грим и макияж. В основном приходится работать над контурами носа, и я делаю это каждый раз.

К примеру, на полный грим под Геральта у меня уходит почти четыре часа, и из них минимум двадцать минут — только на контуринг, чтобы подчеркнуть черты лица и стать более похожим на персонажа. А если косплеер выбирает образ, который не слишком подходит под его лицо, нужно уделить контурингу ещё больше внимания. Благодаря гриму можно и правда преобразиться и достичь удивительных результатов. Я видел немало примеров, как женственные девушки превращались после макияжа в парней, и выглядело это очень правдоподобно.

Джоел (The Last of Us)