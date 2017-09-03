Сложно найти более известного косплеера по вселенной «Ведьмака», чем немец Бен Шамма (Бергманн), известный в Сети как Maul Cosplay. Его образ Геральта из Ривии разошёлся по всему миру. Но Бен не косплеер одной роли — этим хобби он занимается уже тринадцать лет и сделал его своей профессией, начав сотрудничать с разработчиками игр.

Привет, Бен! Знаешь, что при публикациях в России тебя часто называют «тот самый Геральт»?

Нет, честно говоря, я об этом не знал. К сожалению, мне попадалось не так много отзывов из России, а те, что я видел, были на кириллице. Но у меня есть несколько русских друзей, и они рассказывали, что у вас хорошо меня знают. И это очень приятные новости.

Твоё воплощение ведьмака действительно одно из лучших. Скажи, долго ли ты готовился к этому образу, сколько времени ушло на его создание?

На весь костюм ушло примерно шесть недель. Но у меня была своя команда и собственная компания по производству сценических образов и косплея. Над костюмом работало сразу три человека; сам я смастерил меч, ведьмачий медальон и некоторые другие детали. Я не занимаюсь шитьём, так что у нас в команде для этих задач есть швея, а Майя (жена и помощница Бена. — Прим. МирФ), как всегда, взяла на себя покраску деталей и грим.

Больше всего времени ушло на доспехи, а лично я очень горжусь своей работой над мечом. Он выглядит почти как настоящий, он очень прочный, и не знаю, многие ли это заметили, но руны на его лезвии светятся — это было непросто сделать.

Ведьмак Геральт (The Witcher)

А почему именно Геральт? Можешь ли ты назвать его своим любимым персонажем? Какие его черты тебя больше всего привлекают, а какие, наоборот, тебе не по душе?

О, это отличный вопрос. Когда мы начали работать над косплеем Геральта, скажу честно, я мало что о нём знал. Мне нравилось, как он выглядит, я видел трейлеры игры и понимал, что это сильный персонаж, настоящий боец, уверенный в себе, — такие герои мне по душе. Теперь, когда я столько времени проработал вместе с компанией CD Projekt RED (создатели серии игр «Ведьмак». — Прим. МирФ) и так долго пробыл ведьмаком, я знаю достаточно про его историю и личность. К сожалению, у меня до сих пор так и не вышло нормально поиграть, просто нет возможности выкроить сотни свободных часов, необходимых для прохождения. Я пробовал начать, но постоянно приходилось отвлекаться на дела, и в итоге я сдался. Даже если у вас есть немного времени на игру, но вы знаете, что не сможете её сейчас пройти, просто не получится насладиться процессом.

Но историю Геральта я знаю хорошо. Я много читал про него и много общался с разработчиками, когда посещал их офис в Польше. Даже видел, как они работают над созданием новой игры.

Твой грим выполнен очень профессионально. К нему обязательно прибегать при каждом образе? И что делать, если косплеер по внешности сильно отличается от выбранного персонажа?

Да, грим и макияж — очень важная часть косплея, не важно, мужчина ты или женщина. Я считаю, что и парням-косплеерам обязательно стоит использовать грим, чтобы добиться большей схожести, если только вы и в жизни не выглядите один в один как ваш персонаж. Не стоит пренебрегать гримом. У меня подходящее лицо для моих персонажей, в этом мне повезло, но я всегда использую грим и макияж. В основном приходится работать над контурами носа, и я делаю это каждый раз.

К примеру, на полный грим под Геральта у меня уходит почти четыре часа, и из них минимум двадцать минут — только на контуринг, чтобы подчеркнуть черты лица и стать более похожим на персонажа. А если косплеер выбирает образ, который не слишком подходит под его лицо, нужно уделить контурингу ещё больше внимания. Благодаря гриму можно и правда преобразиться и достичь удивительных результатов. Я видел немало примеров, как женственные девушки превращались после макияжа в парней, и выглядело это очень правдоподобно.

Джоел (The Last of Us)

Недавно ты поделился в Сети фотографией своего первого косплея и сравнил его со нынешними работами, добавив несколько ободряющих слов для новичков. А как ты сам пришёл к своему хобби?

Как-то раз мы с сестрой посетили один конвент. Она очень хотела туда пойти, но никто не мог составить ей компанию. Мне так понравилась тамошняя атмосфера, что я решил стать частью этого мира. Первый образ я собрал буквально из шкафа — это был Ворон, персонаж Брендона Ли из одноимённого фильма 1994 года. Сделать его было легко: просто подобрать подходящий чёрный плащ и нанести белый грим на лицо. Мне очень понравилось прогуливаться по фестивалю в образе, так что к следующему году я решил подготовить что-то более интересное. Я тогда учился в школе каскадёров и решил вместе с друзьями поставить шоу по игре Mortal Kombat. Тогда я самолично подготовил образы персонажей для всей команды: сам делал маски, оружие, элементы брони. Было очень приятно смотреть на мероприятии на всю нашу команду — там были мы с сестрой и ребята, с которыми я учился в школе каскадёров. Это был мой первый полноценный опыт в создании костюмов, и это было очень классно.

Solid Snake (Metal Gear Solid)

Расскажешь о своих успехах и ошибках в начале пути?

Первый образ, который я действительно сделал качественно, — косплей Дарта Мола из вселенной «Звёздных войн». Именно поэтому я взял имя Мол для псевдонима: тогда я напрямую ассоциировал себя с персонажем и провёл над ним большую работу.

А вот самой большой ошибкой было то, что я поначалу не использовал макияж. Я пытался просто надеть костюм и не брить бороду и не понимал, почему же я совсем не похож на персонажа. Я не знал тогда, каких результатов можно добиться с помощью грима.

Не было попыток оставить это увлечение?

Десять и даже пять лет назад косплей для меня был просто хобби, и я совсем не думал о том, что это может стать чем-то большим. Это было интересное и приятное времяпрепровождение, и я просто занимался им для удовольствия. Порой я делал небольшие перерывы примерно на год, но никогда не думал о том, чтобы оставить это занятие.

Ты занимаешься косплеем уже тринадцать лет. Сколько образов ты сделал за это время и какие из них ты бы хотел особо отметить?

О, на самом деле у меня всего было где-то около двенадцати образов, и за последние два года я сделал даже больше персонажей, чем за предыдущие десять, так что темп нарастает. Я уже выделил отдельно Дарта Мола, он важен для меня, так как это самый первый полноценный костюм и с ним связано множество историй. Однажды я даже встретил на фестивале Рэя Парка, сыгравшего Дарта Мола в «Скрытой угрозе». Он рассказал мне, что на самом деле больше работает каскадёром, чем актёром, и после этого я тоже решил стать профессиональным каскадёром. Я закончил каскадёрскую школу в Германии и спустя некоторое время подготовил трюковое шоу по мотивам «Звёздных войн».

Потом мы ещё подготовили серию фанатских видео по этой же вселенной. На их презентации на Role Con Convention даже были некоторые актёры из фильмов. И теперь я очень хочу снова встретиться с Рэем и рассказать, как изменилась моя жизнь после нашего разговора. Я стал постановщиком шоу, одним из лучших фехтовальщиков в Германии, и всё, что у меня есть сейчас, началось именно тогда, после моего косплея Дарта Мола.

Ты часто сотрудничаешь с фотографом Андреасом Крупой (eosAndy). Как ты думаешь, насколько важно для косплеера найти своего фотографа?

Да, конечно, стоит найти человека, с которым вы будете разделять взгляды на итоговый результат фотосессии. Вообще, найти просто хорошего фотографа уже очень важно, если вы хотите делиться результатами своей работы в Сети. И не нужно недооценивать постобработку, магию фотошопа. Даже когда я или Майя самостоятельно делаем снимки, мы всегда отправляем их на обработку Энди, чтобы он добавил немного своего волшебства. Один из наших совместных фотосетов был по игре Metal Gear Solid V, и он стал очень популярен в Сети, мы получили огромное количество репостов и откликов. Энди тогда проделал отличную работу. Хорошие снимки, поверьте мне, очень помогают быстро достичь успеха.

Твоя супруга Майя помогает тебе с гримом, с организацией и тоже занимается косплеем. Вы с ней настоящая команда и даже основали свою компанию, не так ли?

Да, мы создали собственную компанию примерно два года назад, но совместно работать в этом бизнесе пробовали ещё года за три до этого. Начало было тяжёлым, заказчики не были заинтересованы в том, чтобы платить за костюмы, так как они и так получали какое-то количество косплееров и фанатского творчества бесплатно. Но у нас получилось их убедить, что если они хотят получить качественное исполнение, то к этому стоит относиться как к работе.

И со временем нам удалось достичь успеха. К настоящему моменту наша компания сделала немало костюмов и крафта для промоакций, мы также занимаемся созданием видеороликов и успели поработать со многими крупными компаниями, в том числе с Blizzard, Ubisoft, CD Projekt RED, EA, Bethesda и другими. Сейчас у нас много заказов в работе, честно говоря, даже слишком много. Порой приходится отклонять новые заказы, если мы понимаем, что слишком загружены.

Так что да, у нас сложилась очень хорошая команда, и я особенно рад, что работаю с женой и благодаря этому могу проводить с ней сутки напролёт.

Корво Аттано (Dishonored 2)

Ты очень романтично сделал Майе предложение. Расскажешь об этом читателям?

Мы с Майей познакомились на толкинистском фестивале RingCon, и спустя два года я решил именно там сделать ей предложение. Как-то она упомянула, что считает очень подходящей для этого песню Бейонсе Single Ladies. Так что я подготовил выступление на сцене вместе с двумя друзьями, мы надели костюмы как в клипе и втроём танцевали под эту песню. Майя не знала, что я задумал, но к концу песни всё поняла, и после танца я попросил её подняться ко мне на сцену, встал перед ней на колени и… притворился, что забыл кольцо. И сказал: «Это же RingCon, не может быть, чтобы тут не нашлось кольца! У кого-нибудь есть кольцо для меня?» Ко мне подошёл Шон Эстин (тот самый, который играл Сэма во «Властелине колец») и протянул Кольцо Всевластия. Конечно, Майя сказала: «Да», и все были счастливы. Спустя год мы поженились в Сан-Франциско на берегу океана.

Это правда, что ты взял фамилию жены после свадьбы?

Да, это так. Моя предыдущая фамилия Шамма, и мне не нравилось, как это звучало. При знакомстве люди всегда меня переспрашивали, как её правильно произносить. Теперь моя фамилия Бергманн («горец» по-немецки), и моё полное имя звучит намного интереснее.

Кроме косплея, ты занимаешься созданием фанатских фильмов. Это отдельная сфера со своими сложностями. Как ты к этому пришёл?

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Как я уже упоминал, я работаю профессиональным каскадёром, у меня много друзей-каскадёров, а также операторов и режиссёров, так что, как только появляется интересная идея, её есть с кем воплотить. Некоторые проекты требуют много времени и сил — к примеру, фильм о Дарте Моле мы делали в течение двух лет. Я также работал с командами из Америки и могу сказать, что, по-моему, у творческих людей везде один и тот же подход. Это очень здорово, когда люди, объединённые общей идеей, собираются в команду и с энтузиазмом занимаются совместным творчеством.

Есть ли у тебя хобби вне косплея?

Могу назвать себя геймером. Но, к сожалению, у меня не так много времени для игр. В последнее время я чаще всего играю в GTA V, так как в неё можно поиграть столько, сколько получается выделить, — хотя бы даже и двадцать минут. Но для крупных сюжетных игр вроде «Ведьмака», увы, найти сотни свободных часов очень сложно.

Также я много времени уделяю спорту, но, наверное, это уже неправильно называть хобби, так как для моей работы очень важно следить за собой.

Ты путешествуешь по всему миру, посещая фанатские конвенты. Отличается ли косплей и фэндом в разных странах?

Да, конечно, в первую очередь меняется уровень самого исполнения косплея. К примеру, в прошлом году мы были в Италии, в Сицилии, и несколько удивились тому, что почти у всех участников фестиваля костюмы выглядели так, будто это были их первые образы. При этом никто особенно не беспокоился о качестве костюма — все просто получали удовольствие. Там проходил конкурс косплея, в котором я был судьёй, и даже когда на сцену поднимался участник в броне, полностью сделанной из картона, всем было весело и зрители радостно кричали. И мне очень понравился этот добродушный настрой — мне кажется, он очень сильно отличается от подхода, который можно встретить у нас, в Германии.

Кхал Дрого («Игра престолов»)

На том фестивале не было привычной атмосферы соревнования. Участники поднималась на сцену, демонстрировали костюмы и, даже если они были откровенно не лучшего качества, всё равно искренне радовались. Для них было приятно просто сделать образ любимого персонажа и получить отклик. В конкурсе участвовало более двух сотен человек, и при этом не было никакого значительного приза, только трофей за победу, так что никто не рвался быть лучшим — все просто развлекались.

Когда мы выбрали победителя, он был счастлив, а толпа ревела. Так что в Сицилии косплеерами движет простая страсть к своему хобби, нет никакой конкуренции. Даже когда финалисты поднялись к нам, по ним было видно, что никто не стремился стать первым — им просто было приятно оказаться на сцене. Мне бы хотелось, чтобы такой лёгкий настрой был в каждой стране.

Soldier76 (Overwatch)

Что ты можешь посоветовать начинающим косплеерам?

Просто начните и пытайтесь — поверьте, вся суть косплея в том, чтобы научиться выходить из затруднений, которые встают перед вами. Решая эти проблемы, вы набираетесь опыта. Удивительно, как многого может достичь косплеер со временем. Есть много разных путей для творчества, и вы сами можете выбрать, что больше всего подходит именно вам. Но не забывайте, что косплей должен в первую очередь просто приносить удовольствие. Начните, попробуйте воплотить ваших любимых героев в жизнь, и с каждым разом у вас будет получаться всё лучше и лучше.

И ещё: если вам нужен парик для персонажа, не пожалейте и купите качественный. Не обязательно тратиться на самый дорогой, но следите за качеством. Всегда используйте макияж и грим, даже если вы мужчина. И не забывайте о том, чтобы костюм выглядел немного поношенным. Редко когда он должен выглядеть новым, а если персонаж боец или живёт в тяжёлых условиях — его одежда должна выглядеть соответствующе.

Спасибо за интервью! И успехов в победе над злом… добром… над крафтом!

Бонус: Бен и журнал, в котором опубликовано это интервью