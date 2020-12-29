«Чудо-женщина: 1984»: феминистский символизм и детский сюжет фильма

Диана Принс неплохо освоилась в современном мире. Работает с древностями, со вкусом одевается — и всё ещё не может забыть свою единственную любовь, пилота Стива Тревора. Поэтому, когда ей в руки случайно попадает камень, вроде бы исполняющий желания, оно простодушно загадывает возвращение любимого. Кто же знал, что камень взаправду волшебный и что «по страницам истории волшебного мира тянется кровавый след Бузинной палочки » исполнителя желаний?

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Wonder Woman 1984 Жанр: супергеройский боевик Режиссёр: Пэтти Дженкинс В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль Премьера в России: 14 января 2021 Возрастной рейтинг: 12+ Похоже на: «Брюс Всемогущий» (2003) • «Цветик-семицветик» (1948) • «Всё могу» (2015)

Тема волшебных исполнителей желаний в культуре поднималась неоднократно, но почти всегда однобоко. Некая волшебная сила, ограниченное число желаний и обязательный вопрос цены — вы наверняка припомните несколько подобных сюжетов. В конце ещё обязательно звучит ультрабанальный вывод: опасайтесь своих желаний, они могут исполниться. Этот ограниченный подход хорошо работает, когда тебе пять лет, но после знакомства с великолепной «Бесконечной историей» Михаэля Энде или культовой «Трассой 60» хочется более глубокого подхода к теме. Проблема-то вовсе не в том, что желания — зло; беда в том, что мы сами не понимаем, чего хотим на самом деле.

Увы, свежая «Чудо-женщина» идёт проторённой дорожкой детских сюжетов — прежде всего, конечно, сказок о хитрых джиннах. Желание тут исполняется по одному на человека, только вот тебе придётся заплатить цену, пропорциональную величине желаемого. Причём заявленные фильмом правила дают сбой практически сразу. Например, Диана за воскрешение любимого (да, камешек может даже это!) расстаётся со своей божественной силой. Но — очень постепенно. Других же, напротив, расплата настигает мгновенно. Третьих не настигает вообще… Иногда желание выполняется слишком буквально, чтобы это вышло загадывающему боком, иногда, напротив, с максимальным комфортом для клиента. В общем, как сценарист на душу положит.

Так бы и делал этот камешек своё чёрное дело на радость создателю-трикстеру, потирающему где-то за кадром мозолистые ручки, но тут на сцену выходит неудачник-аферист Макс Лорд. Он, пусть и не блистал большим умом, придумал простую и оттого надёжную схему, позволявшую ему обходить и штрафы, и ограничение на количество желаний: загадал стать исполнителем желаний. Идея в том, что, выполняя желания других, он мог выбирать выгодные для себя штрафы. Например, забрать у президента власть, а у шейха — личную охрану. Ну а поскольку сам Лорд ничего не загадывает, никаких последствий всё это за собой не влечёт: заплатить нужно лишь за первое желание.

Однако практически бесконтрольное исполнение желаний сильных мира сего (ну, а с кого ещё можно стребовать достаточную оплату за исполнение мечты?), естественно, погружает планету в хаос. Если раньше камешек, просто гуляя из рук в руки, губил целые цивилизации, то теперь, в технологическую эпоху, Макс Лорд, сам того не желая, толкает в жаркие объятья Четырёх Всадников уже всё человечество. И ему, в общем-то, плевать на последствия, главное — перестать наконец быть неудачником. А ведь, между прочим, ценой его загаданного желания вот-вот станет его собственный сын. Правда, Макс вроде бы не слишком им дорожит: тот постоянно мешается под ногами, пока Лорд пытается строить серьёзный бизнес.

Под влияние камня попадает и ещё одна неудачница, коллега Дианы Барбара Минерва. Она настолько гипертрофированная серая мышь, будто её мамой была доктор Памела Айсли (будущая Ядовитый Плющ) из «Бэтмена и Робина», а папой — Макс Дилан (будущий Электро) из «Человека-паука: Высокое напряжение». Буквально через пять секунд её жалкого существования на экране понимаешь, что перед тобой потенциальная злодейка. Персонажа настолько «засерили» и «умышили», что даже для пародии это уже был бы перебор, а тут её подают на полном серьёзе.

При этом фильм хочет нас убедить, что на самом деле она вполне себе личность, что она добрая и интересная, — но делает это исключительно на словах. Диана заливает коллеге за обедом, какая та замечательная, но, судя по видеоряду, нагло врёт бедняжке в глаза в тщетной попытке поднять ей самооценку. Нам не показывают ни единого кадра, подтверждающего слова Дианы, — даже специалист по древностям Минерва плохой. Раскрытие же доброй стороны героини строится на одной крошечной сцене, где мы узнаём, что Барбара подкармливает местного бездомного. В оплату за исполнение желания (стать крутой, как Диана) Барбара становится злой и бездомного кормить перестаёт. Смотрите, в ней было столько доброты, что это эквивалентно божественным силам дочери Зевса!

Справедливости ради отметим, что смотреть на этого персонажа после преображения приятно. Она сильная, волевая, харизматичная, умная — и Кристен Уиг изображать такую героиню куда сподручнее, чем лузершу-недотёпу. На Диану же в исполнении Галь Гадот смотреть всегда приятно, а её белое платье — лучшее, что есть в этом фильме. Но у Дианы здесь нет практически никакой арки, героиня не меняется. Знай она изначально, что перед ней действующий исполнитель желаний, она бы не за что им не воспользовалась.

Стив Тревор тоже не меняется. Только тело у него другое, поскольку воскресить труп семидесятилетней давности, видимо, камню не под силу — то ли дело вернуть душу с того света! Зато мы получили несколько сцен, где Тревор пытается освоиться в современном мире, которые, по идее, должны зеркалить аналогичные моменты с Дианой из первой ленты. Но получается слабо, без огонька, и сами восьмидесятые ощущаются как-то фальшиво — ну напихали в кадр яркую одежду, разговоры о нефти и торговые центры, но духа эпохи всё это не передаёт. Стиву практически ничего не стоит освоиться в этом новом мире, действительно остроумных или неловких ситуаций не возникает. Он даже Диану без посторонней помощи находит в огромном городе! При этом пилот кукурузника начала XX века без проблем справляется с реактивным истребителем. И действительно, что могло измениться в управлении самолётами за 60–70 лет?

Ещё в фильме на удивление мало экшена, и сводится он в основном к рукопашным схваткам. Ключевой, наверное, можно считать погоню в Каире, но она откровенно не получилась. Машины летают как картонные, напряжения не чувствуешь, а развязка с выбегающими на дорогу детьми посреди пустыни просто идиотская. Фильм вообще разочаровывает слабыми спецэффектами и обилием сюжетных клише — и ощущается скорее как слепленные вместе два-три эпизода из сериала, а не как блокбастер для кинотеатров.

Хуже всего выглядят полёты Дианы. По идее, она должна за всё цепляться своим Лассо истины, но тело её двигается совершенно не под стать ситуации. Предполагается, что она перемещается сама, хватаясь за верёвку руками (наподобие марвеловского Паука), но при этом принимает такие позы, будто у неё трос прикреплён к поясу. Порой возникало ощущение, что исходно Чудо-женщина должна была просто летать, как Супермен, но это решили оставить на конец фильма и в последний момент пририсовали лассо. Открывающая сцена соревнований амазонок (которая, правда, никуда не ведёт) поставлена лучше всего, всё остальное действие ей заметно проигрывает.

В итоге лента не вытягивает ни визуально (сделано плохо), ни нарративно (сюжет банален, а половина главных персонажей вообще не меняется), ни как часть канона (убери эту историю — никто не заметит). А ведь какой крутой сюжет можно было выстроить вокруг апокалипсиса, который наступает из-за исполнения неуправляемых людских желаний! Сколькими способами можно было обыграть культовую дату в названии — 1984! Чёрт, даже тот факт, что камень исполняет желания силой Лжи, а у Дианы — лассо с силой Истины, так и остаётся ружьём Бондарчука: их противоположные природы никак не взаимодействуют.

Зато фильм пытается взять своё фансервисом — тут и интересное камео в сцене после титров, и невидимый самолёт, что был атрибутом героини в первых комиксах… Хотя постойте: вдруг это не фансервис, а нечто большее? В комиксах невидимый самолёт был символом, буквальным воплощением того, как женщин не замечают. И если посмотреть на ленту именно с позиции символизма, вырисовывается последовательное феминистское высказывание.

Мир в 1984 году — всё ещё мужской мир, управляемый мужскими желаниями. И как только эти желания начинают сбываться, всё летит в пропасть. От скромных желаний Дианы и Барбары катастрофы не происходят — им самим жить с последствиями своих хотелок. Другое дело мужчины: им только дай волю, как тут же начнут скакать цены на нефть, без воды останутся целые страны, начнутся массовые беспорядки и войны. В конце концов, освободившись от мужчины, Диана вылезает из невидимого самолёта и получает способность летать. Даже Истина, заключённая в лассо, в итоге побеждает Ложь, что давала силу Камню Желаний. Как иносказание всё работает прекрасно!

На мой взгляд, проблема в том, что ради высказывания здесь жертвуют сюжетными арками героев и плодят сюжетные дыры. Фильм может быть хорош сразу на нескольких уровнях, а высказывание — не мешать сюжету. Пэтти Дженкинс уже это продемонстрировала в первой ленте о Чудо-женщине. Но в «1984» всё приносится в жертву символизму. От этой же проблемы, например, страдают последние ленты Ридли Скотта о Чужих и многие фильмы Зака Снайдера. Но если Снайдеру я готов прощать подобное за красивую картинку и не самые банальные мысли, то у Пэтти Дженкинс на руках явно меньше козырей.