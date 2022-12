Какие фильмы смотреть в кино в декабре 2022? Семейные ценности людей и аватаров

Предновогодний прокат безраздельно принадлежит семейному кино. Причём это не зависит от жанра: о любви к близким в декабре рассказывают и космические эпики, и клаустрофобные хорроры, и анимационные комедии, и ретроприключения в декорациях сибирской тайги. От Индонезии до далёкой Пандоры герои защищают своих родных, преодолевают ради них любые препятствия, уповают на взаимовыручку и просто рождественское чудо — которое, конечно же, к ним приходит. Хотя бы и в образе поддатого Санты с окровавленной кувалдой.

Аватар: Путь воды

Avatar: The Way of Water

Когда? 15 декабря.

Что? Эпический фантастический боевик, продолжение блокбастера Джеймса Кэмерона.

О чём? Много лет назад племена на’ви, синекожих гуманоидов с далёкой планеты Пандора, защитили свой мир от алчных колонизаторов-людей. Один из землян, солдат Джейк Салли, после битвы решил остаться на Пандоре вместе с возлюбленной, аборигенкой Нейтири. Джейк перенёс своё сознание в аватара, гибрид человека и на’ви, и со временем обрёл новую семью: троих родных детей и двух приёмных, в том числе человеческого парнишку по кличке Паук, который потерял родителей на прошлой войне.

Столь необычный клан не всем по душе. Когда судьба вынуждает Джейка обратиться за помощью к водному племени Меткайина, коренные на’ви относятся к гибриду и его отпрыскам с недоверием, даже с презрением. Но обитателям Пандоры придётся оставить разногласия в прошлом. Земляне вернулись с очередной вооружённой до зубов армадой, и на сей раз у них есть свой отряд аватаров, наделённый воспоминаниями погибших солдат. Безжалостный полковник Куорич жаждет завершить начатое…

Что известно? Едва ли в Голливуде найдётся более перспективный и целеустремлённый режиссёр, чем Джеймс Кэмерон. Мало ему было снять один «Аватар», произвести революцию в компьютерной графике и стать абсолютным рекордсменом проката. Когда Кэмерон взялся за продолжение, его замысел вымахал из трилогии в сразу пять фильмов (или даже больше), причём первые два сиквела и примерно треть «Аватара 4» режиссёр снимал параллельно на протяжении трёх лет.

Пока журналисты спорили, какой след «Аватар» оставил в истории кино и кому вообще будет интересно продолжение после столь длительного перерыва, Кэмерон брал всё новые производственные высоты и совершал беспрецедентные открытия — например, адаптировал технологию захвата движения к съёмкам под водой. Режиссёр признаёт, что с коммерческой точки зрения его проект безумен: чтобы оправдать затраты, второму «Аватару» необходимо собрать как минимум два миллиарда долларов. Но уж если кому такое и под силу, так это Кэмерону.

И действительно, первые зрители остались от фильма в восторге. Причём сиквелу удалось очаровать даже тех, кто прохладно отнёсся к предыдущей части: «Путь воды» делает больший акцент на сюжете, представляет новых интересных героев и связывает их трогательной историей о семье и принятии друг друга. Но, конечно, превыше всего «Аватар» — это грандиозное кинозрелище, достойное самого большого экрана. Компьютерный мир Пандоры, по рассказам, кажется настолько убедительным, что иные критики даже упускали детали сюжета, засмотревшись на местную фауну!

Кот в сапогах 2: Последнее желание

Puss in Boots: The Last Wish

Когда? 29 декабря.

Что? Приключенческий мультфильм DreamWorks, спин-офф франшизы «Шрек».

О чём? Нет таких злодеев, перед которыми спасовал бы Кот в сапогах — обаятельный и бесстрашный пройдоха! А чего ему бояться? Ведь у него, как и у всех котов, девять жизней. Ну или уже чуть меньше: однажды его забодал разъярённый бык, а потом он сорвался с колокольни, а ещё на него упал сумоист… В общем, осталась у Кота последняя жизнь, и он впервые не на шутку испугался. Чтобы «пополнить баланс», герой отправляется на поиски волшебной звезды, дарующей исполнение любых желаний. Но конкуренты не дремлют, и каждая схватка с ними может оказаться смертельной.

Что известно? Сложно поверить, но предыдущий мультфильм про Кота в сапогах (он же последняя картина во вселенной Шрека) вышел целых 11 лет назад. Иные компании отправили бы франшизу на полный перезапуск, но студия DreamWorks Animation избрала другой путь. Раз давние фанаты подросли, то и историю им можно рассказать повзрослее! И вот сюрприз: «Последнее желание» оказалось самой зрелой и мрачной сказкой студии, притчей о том, как страх смерти притупляет в нас радость жизни. Многие рецензенты даже сравнивают нового «Кота в сапогах» с «Логаном».

Это, конечно, не значит, что здесь совсем нет шуток или разудалого экшена. Но даже привычные поединки теперь выглядят иначе. Вдохновившись успехами фильма «Человек-паук: Сквозь вселенные», DreamWorks отказалась от условно-реалистичной компьютерной графики и вместо этого перешла на более живописный стиль с комбинацией 2D и 3D. «Кот в сапогах» заметно похорошел: пейзажи напоминают иллюстрации из книжек, а сражения и погони выглядят как никогда динамично.

Мира

Когда? 22 декабря.

Что? Семейный фильм-катастрофа от режиссёра «Времени первых».

О чём? Недалёкое будущее. Подросток Лера живёт во Владивостоке и скучает по отцу-космонавту, который уже шесть лет работает на космической станции «Мир-А». Вдруг происходит катастрофа: на земной орбите взрывается метеорит, и его осколки сначала поражают станцию, а затем дождём обрушиваются на город. Лера в ужасе прокладывает путь по руинам, пока отец наблюдает за ней со спутника и помогает девочке добраться до убежища.

Что известно? В отсутствие заокеанских конкурентов «Мира» явно претендует на лавры главного блокбастера в новогоднем российском прокате. В пользу фильма говорит многое: простая и увлекательная завязка на стыке «Гравитации» и «Волны», не примелькавшиеся актёры, оригинальный сеттинг (отечественное кино редко показывает — а уж тем более разрушает! — Дальний Восток) и внушительный бюджет в полмиллиарда рублей.

Закадровая команда тоже подобрана сплошь из ветеранов жанрового кино. Режиссёр Дмитрий Киселёв — протеже Тимура Бекмамбетова, вместе с которым он снимал «Чёрную молнию» и «Время первых». В числе сценаристов — соавторы «Комы» и «Игры на выживание», а за компьютерную графику отвечает ведущая российская VFX-студия Main Road Post («Притяжение»). Осталось лишь главное: выдержать баланс между трогательной семейной мелодрамой и масштабными сценами бедствия.

Жестокая ночь

Violent Night

Когда? 1 декабря.

Что? Комедийный фэнтези-боевик от создателей «Дэдпула 2».

О чём? Санта-Клаус в депрессии: современные дети стали ужасно меркантильными и совсем разучились верить в чудеса. Вот и на этот раз, доставляя подарки в роскошное поместье семьи Лайтстоунов, волшебник приготовился к разочарованиям. Однако реальность преподносит ему сюрприз. Посреди застолья в дом врываются террористы и требуют от хозяев 300 миллионов долларов, угрожая убить их малютку-дочь. Та уповает на рождественское чудо, и теперь Санте придётся задать негодяям хо-хо-хорошую трёпку!

Что известно? Прославленный экшен-режиссёр Дэвид Литч совсем недавно основал студию 87North, но уже успел прочно занять свою нишу в жанре. Его проекты («Никто», «Кейт», «Быстрее пули») — недорогие, но концептуальные боевики с нетипичными героями. «Жестокая ночь» отлично ложится в этот ряд: представьте «Один дома», но с рейтингом 18+ и Сантой в качестве безжалостного мстителя. А теперь представьте, что главную роль исполняет Дэвид Харбор (шериф Хоппер из «Очень странных дел»), одновременно суровый и милый.

Зрелище получилось по-хорошему дурацкое, смешное и брутальное. Норвежский режиссёр Томми Виркола, с которым Литч познакомился на съёмках «Охотников на ведьм», славится своей выдумкой и чернейшим чувством юмора. Так что Санта не скупится на изобретательные фаталити: закалывает террористов сосульками, взрывает им мозг ёлочными игрушками и сжигает их в камине, телепортируясь из комнаты. Некоторые критики уже называют «Жестокую ночь» новой рождественской классикой, ведь, несмотря на кровавые убийства, Виркола и Литч всё равно чествуют дух волшебства и любовь к близким.

Чук и Гек: Большое приключение

Когда? 22 декабря.

Что? Ретросказка по классическому советскому рассказу.

О чём? Далёкое советское детство. Два московских сорванца Чук и Гек готовятся к путешествию в Сибирь, чтобы провести Новый год с отцом-геологом. Неожиданно приходит телеграмма: поездка отменяется, экспедиция на две недели уходит в тайгу. Соскучившиеся по папе мальчишки скрывают телеграмму от матери, и семья отправляется в далёкий заснеженный посёлок, где их никто не ждёт. Разыскивая мужа, мать семейства пропадает в лесу, и Чук с Геком бросаются ей на выручку, невзирая на холод и опасности.

Что известно? Таёжная сказка Аркадия Гайдара «Чук и Гек» уже без малого век считается классикой детской литературы, ведь это оптимистичное путешествие в мир чарующей дикой природы. Первая, ещё советская экранизация держалась близко к тексту, однако новый фильм задаёт короткому рассказу совершенно неожиданный масштаб.

Режиссёр Александр Котт («Брестская крепость», «Ёлки 1914») снял очередной исторический блокбастер, пускай и для детей. На экране детально воссоздана обстановка 1930-х годов, натурные съёмки прошли среди настоящего пермского леса, а основной сюжет авторы дополнили волшебными фантазиями Чука — в одной из сцен ему даже является анимированная Хозяйка Медной горы!

Большой золотой слиток

Big Gold Brick

Когда? 8 декабря.

Что? Абсурдистская комедия с элементами магического реализма.

О чём? Жизнь молодого писателя Сэма пошла под откос. Потеряв работу, любимую девушку и все средства к существованию, юноша выходит на дорогу — и попадает прямо под колеса машины Флойда Деверо, загадочного и обаятельного джентльмена. Дабы загладить вину, Флойд нанимает Сэма в качестве личного биографа и приглашает пожить в своём поместье. Забота Флойда пробуждает в Сэме удивительные способности, которые наверняка пригодятся героям, когда хозяин дома по случайности перейдёт дорогу всесильному мафиозо.

Что известно? Многие называют «Большой золотой слиток» одним из худших проектов года. Критики пишут, что интрига закручивается невыносимо медленно, шутки срабатывают через раз, а Эмори Коэн (сериал «ОА») в главной роли безудержно переигрывает. Фильм тем более не стоит смотреть ради Оскара Айзека: звезда «Дюны» хотя и выступил исполнительным продюсером «Слитка» по большой дружбе с режиссёром, однако в кадре появляется всего на пару коротких минут.

Наибольший интерес эта комедия вызовет разве что у поклонников ранних работ братьев Коэн. «Слиток» старательно (местами даже удачно) копирует их фирменное эксцентричное настроение и подмечает необъяснимые закономерности в мире, полном хаоса.

Заклятье: 13-й этаж

Pengabdi Setan 2: Komuni

Когда? 1 декабря.

Что? Хитовый индонезийский хоррор про дьявольскую многоэтажку.

О чём? Четыре года назад девушка Рини и её близкие сбежали от жестокого культа, служители которого способны поднимать мёртвых из могил. Семья укрылась в многоэтажном доме на севере Джакарты, но и там их преследуют необъяснимые и ужасные происшествия. Во время тропического ливня здание оказывается отрезанным от внешнего мира, электричество пропадает, а жильцов начинают терзать неупокоенные духи. Неужели культ снова вышел на след Рини? Или же корень зла всегда таился внутри семьи?

Что известно? Даже демоны ада не столь коварны, как российские прокатчики, насильно привязывающие новые фильмы ужасов к популярным франшизам. Не дайте себя обмануть: эта история не имеет отношения ни к культовому киберпанк-триллеру, ни к призрачному циклу Джеймса Вана. На самом деле перед вами продолжение «Слуг Cатаны», одного из главных блокбастеров Индонезии, и снял его Джоко Анвар, ведущий хоррор-режиссёр Юго-Восточной Азии.

Сиквел получился динамичнее и зрелищнее оригинала (на родине «Слуги Сатаны 2» даже вышли в IMAX-кинотеатрах), а критики тепло приняли необычный дизайн фильма, изобретательную режиссуру Анвара и отсылки к реальным историческим трагедиям. Для жителей других регионов эта лента — отличный повод приобщиться к индонезийскому кино, не очень известному, но яркому и самобытному.

Проклятье: Разгадка

貞子 DX / Sadako DX

Когда? 15 декабря.

Что? Очередная часть неубиваемой хоррор-франшизы «Звонок».

О чём? По Японии проносится волна загадочных смертей. В поисках ответов журналисты обращаются к модному экстрасенсу Кэнсину и гениальной студентке Аяке. Первый увлечённо наводит туману и рассказывает давнюю городскую легенду про призрак мёртвой девочки Садако, скрывающийся в видеокассете. Но скептик Аяка уверена, что у любого проклятия есть рациональное объяснение. Свою теорию девушке предстоит проверить на практике: её сестра-подросток тоже посмотрела зачарованное видео. Аяке необходимо найти решение прежде, чем дух Садако настигнет новую жертву.

Что известно? В последнее время кинофраншиза «Звонок» хромает на обе ноги — не спас её даже перезапуск от создателя цикла Хидео Накаты. Впрочем, тем больше свободы у следующего поколения авторов. На сей раз сценарист Юя Такахаси («Люпен III: Могила Дайсукэ Дзигэна») добавил в цикл немного метакомедии в духе «Крика» и радикально изменил правила: видео теперь распространяется по Даркнету и убивает не за семь дней, а всего за 24 часа.

Мнения зрителей разделились. Одни хвалят «Разгадку» за творческую смелость и остроумие; другие считают, что фильм совершенно не работает как хоррор и лучше уже оставить Садако в покое.

Иван Царевич и Серый Волк 5

Когда? 29 декабря.

Что? Мультфраншиза студии «Мельница» в мультивселенной безумия.

О чём? Путешествия в прошлое до добра не доведут. Иван Царевич и его возлюбленная Василиса пересматривают былые приключения в специальном волшебном «кинотеатре», но по случайности нарушают ткань времени. Иван проваливается в параллельную вселенную, где его никогда не существовало, и даже Василиса не узнаёт суженого. Чтобы вернуть мир на круги своя, герой берётся вновь завоевать сердце красавицы.

Что известно? В кои-то веки студия «Мельница» дала передышку бесконечному «богатырскому» циклу и достала с полки мультфильмы про Ивана Царевича — менее популярные, зато с повышенной концентрацией гэгов. Впрочем, пятая часть наверняка внесёт коррективы в формулу. На смену юмористам из «Квартета И» пришла новая сценаристка Александра Шоха, удачно заявившая о себе прошлогодним «Конём на троне». Также франшизу покинул одиозный шоумен Иван Охлобыстин, и роль Царя подхватил опытный актёр дубляжа Максим Сергеев.

А ещё: новогодний калейдоскоп анимации

Помимо новых релизов «Мельницы» и DreamWorks, в праздничный киносезон зрителей ждёт много мультфильмов от студий поменьше — в разном формате и для разных возрастов. Кратко рассказываем о наиболее интересных из них:

Песнь моря (перевыпуск, 22.12) — очаровательная ирландская сказка от Cartoon Saloon про девочку из морского народа шелки, живущую в семье людей;

Храбрая принцесса (15.12) — экранизация популярнейшей армянской сказки о прекрасной ткачихе Анаит, в которую влюбляется юный наследник престола;

Щелкунчик и волшебная флейта (8.12) — российский 3D-мультфильм по мотивам балета Чайковского от создателей «Бука. Моё любимое чудище»;